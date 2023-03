Dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski oświadczył, że pod Bachmutem oddziały rosyjskie tracą znaczne siły i zapowiedział, że armia ukraińska wkrótce wykorzysta tę okazję, tak jak było to podczas kontrofensyw w minionym roku. Władze Ukrainy i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze podpisały list intencyjny w sprawie otwarcia biura terenowego MTK; powstanie ono w Kijowie. Hiszpania przystąpiła do unijnego porozumienia o wspólnym zakupie amunicji dla Ukrainy - poinformowało ministerstwo obrony w Madrycie. Hiszpania stała się 19. krajem, który przystąpił do tej inicjatywy. Najważniejsze informacje dotyczące 393. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 23.03.2023 r.