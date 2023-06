Walerij Gierasimow, najwyższy rangą rosyjski generał, nie pojawił się publicznie od czasu buntu wagnerowców. W rosyjskich źródłach mnożą się spekulacje o "dużych czystkach" w strukturach dowódczych armii. Premier Izraela nie zgadza się na przekazanie Ukrainie systemu obrony antyrakietowej Iron Dome. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że aresztowano rosyjskiego agenta, który naprowadził atak rakietowy na pizzerię w Kramatorsku. W relacji przedstawiamy najważniejsze wydarzenia 29 czerwca 2023 r. - w 491. dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Szef sztabu armii rosyjskiej Walerij Gierasimow / Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / PAP/EPA

08:47

W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 29,9 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 30,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 13,081 mln wjazdów do Polski i 11,236 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:37

W rosyjskich źródłach mnożą się spekulacje o "dużych czystkach" w strukturach dowódczych armii, które miałyby być konsekwencją buntu Prigożyna - zwraca uwagę Instytut Badań nad Wojną. Pojawiła się nieoficjalna informacja o aresztowaniu uważanego za bliskiego Prigożynowi gen. Siergieja Surowikina, a także o zmianach w dowództwie na froncie w Ukrainie i karaniu wojskowych, którzy nie dość zdecydowanie reagowali na bunt. ISW zaznacza, że nie jest w stanie tych informacji zweryfikować.

W najnowszym raporcie ISW analizuje szereg nieoficjalnych doniesień na temat losów Prigożyna i jego najemników, konstatując, że "pewne aspekty porozumienia wciąż mogą być ustalane". M.in. analitycy przytaczają nieoficjalne źródła, że samolot Prigożyna we wtorek wyleciał z Białorusi do Moskwy, a następnie do Petersburga, a także - że w Rosji miał on kontynuować rozmowy z władzami.

ISW odnotowuje, że wobec braku jasnych informacji o ustaleniach pomiędzy Prigożynem i Kremlem mnożą się spekulacje, w tym dotyczące przemieszczenia części najemników na terytorium Białorusi, budowy nowego obiektu wojskowego pod Osipowiczami (na co miałyby wskazywać zdjęcia satelitarne, chociaż nie wiadomo, czy obiekt ten ma związek z Grupą Wagnera). ISW zaznacza jednak, że nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności tych informacji.



08:20

Prezydent Andrzej Duda w nocy wrócił z Kijowa. "To był dzień bardzo ważnych rozmów politycznych" - mówił podczas briefingu w Przemyślu. "Od soboty się w jakimś sensie można powiedzieć dzieje" - podkreślił prezydent.

7:32

Walerij Gierasimow, najwyższy rangą rosyjski generał, nie pojawił się publicznie ani w państwowej telewizji od czasu buntu odziałów Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - zwraca uwagę agnecja Reutera. Od 9 czerwca o gen. Gierasimowie nie wspomniano o nim również w komunikacie prasowym ministerstwa obrony.

Według niektórych zachodnich analityków wojskowych, 67-letni gen. Gierasimow, szef sztabu armii rosyjskiej i jej dowódca w agresji na Ukrainę, jest posiadaczem jednej z trzech rosyjskich "teczek nuklearnych".

6:47

Ratownicy wyciągnęli kolejne ciało z ruin restauracji w Kramatorsku, zbombardowanej we wtorek w rosyjskim ataku rakietowym. Liczba śmiertelnych ofiar masakry wzrosła do 12, a 60 osób zostało rannych.

Wśród zabitych było troje dzieci.

6:10

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że Izrael nie zgadza się na przekazanie Ukrainie opracowanego wspólnie z USA systemu obrony antyrakietowej Iron Dome ("Żelazna Kopuła") - poinformował dziennik "Wall Street Journal".

5:48

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińskie służby aresztowały mężczyznę, który pomógł Rosjanom we wtorkowym ataku rakietowym na Kramatorsk na wschodzie kraju.

W rosyjskim ataku rakietowym na pizzerię w Kramatorsku w obwodzie donieckim zginęło we wtorek co najmniej 11 osób, w tym troje dzieci, a ponad 60 zostało rannych.

5:12

Przywódcy Unii Europejskiej będą w czwartek debatować nad reperkusjami niedawnego "buntu" wywołanego w Rosji przez szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna w Rosji.

Na szczycie w Brukseli przywódcy będą również rozmawiać z szefem NATO szefem NATO Jensem Stoltenbergiem i omówią rolę, jaką UE mogłaby w zobowiązaniach Zachodu do wzmocnienia bezpieczeństwa Ukrainy.

5:09

Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina ds. polityki zagranicznej i papieski wysłannik ds. konfliktu na Ukrainie rozmawiali w środę w Moskwie "głównie o kwestiach humanitarnych" - podaje agencja Reutera.

Metropolita katolickiej archidiecezji moskiewskiej w Rosji abp. Paolo Pezzi powiedział agencji informacyjnej TASS, że w trakcie spotkania doradcy Kremla Jurija Uszakowa i kard. Matteo Zuppiego skupiono się głównie na problemach dotyczących uchodźców, a zwłaszcza dzieci.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił wcześniej, że tematem rozmów będzie "sytuacja wokół konfliktu na Ukrainie i oczywiście możliwe ścieżki porozumienia politycznego i dyplomatycznego".

Pieskow powiedział, że Kreml "wysoko ceni wysiłki i inicjatywy Watykanu w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego".