Piątek jest 198. dniem rosyjskiej inwazji. Cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów rakietowych i artyleryjskich w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Siły rosyjskie zabiły dziewięciu cywilnych mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluśka stwierdził, że Rosja za spowodowane szkody powinna zapłacić Ukrainie minimum 300 miliardów euro. Najważniejsze informacje o wojnie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Donieck / SERGEY SHESTAK / PAP/EPA

10:20

Czterech cywilów zginęło w wybuchu miny podczas uprzątania terenu Kombinatu Metalurgicznego im. Iljicza w Mariupolu - powiadomiła lojalna wobec Kijowa rada tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy, zniszczonego i okupowanego przez rosyjskie wojska.



Mariupol pozostaje niebezpiecznym miejscem do życia. Ładunki wybuchowe są wszędzie - nie tylko w zakładach pracy, ale także w parkach i na placach zabaw. (Najeźdźcy) wysyłają zwykłych mieszkańców miasta, a nie swoich specjalistów, do demontażu zniszczonych przez siebie przedsiębiorstw. Świadczy to o ich stosunku do (cywilów), których postrzega się jedynie jako tanią siłę roboczą i mięso armatnie - oznajmił mariupolski ratusz na Telegramie.

W ciągu trzech dni siły ukraińskie prawdopodobnie odbiją okupowany przez wojska rosyjskie Kupiańsk w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW), analizując dotychczasowe postępy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii.



09:50

Cztery osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów rakietowych i artyleryjskich w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował w piątek rano na Telegramie szef regionalnych władz Ołeh Syniehubow.

Dwie ofiary śmiertelne odnotowano w Charkowie, a po jednej w rejonach (powiatach) czuhujewskim oraz iziumskim. Spośród 10 osób, które odniosły obrażenia, aż osiem to mieszkańcy Charkowa. Bilans ostatniej doby mógł być bardziej tragiczny, lecz niektóre rakiety, wystrzelone z terytorium Rosji, eksplodowały w powietrzu i nie doleciały do celów - powiadomił gubernator. (https://t.me/synegubov/4114)

09:11

Rosyjskie wojska straciły w ciągu ostatniej doby 650 żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. To drugi dzień z rzędu, w którym rosyjskie wojsko straciło ponad 600 ludzi. W ostatnich tygodniach straty Rosjan podczas inwazji na Ukrainę były znacznie mniejsze.

08:44

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 6,141 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,359 mln osób - poinformowała Straż Graniczna (SG). W czwartek z Ukrainy przyjechało 23,4 tys. osób, a na Ukrainę wyjechało z Polski 21,8 tys. osób.

08:23

Siły rosyjskie zabiły dziewięciu cywilnych mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy - poinformował na Telegramie szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Ranne zostały 23 osoby.

Pięć osób zginęło w Bachmucie, dwie w Zajcewem, po jednej w Nju-Jorku i Fedoriwce - przekazał Kyryłenko.

Z infografiki zamieszczonej przez Kyryłenkę na Telegramie wynika, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w obwodzie donieckim zginęło 819 cywilów, a rannych zostało 2048. W statystyce nie uwzględnia się jednak niemożliwych obecnie do policzenia ofiar cywilnych w okupowanych przez wojska rosyjskie miastach Mariupol i Wołnowacha.

07:52

W piątkowym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadamia o działania na pozostałych odcinkach frontu, w tym w obwodach chersońskim i donieckim.

Przeciwnik przeprowadził minionej doby 45 ataków lotniczych i rakietowych, ostrzeliwuje cele ukraińskie wzdłuż linii frontu - ocenił Sztab.

07:20

Wojska ukraińskie w ciągu trzech dni przesunęły się naprzód o 50 km; siły rosyjskie mają duże straty - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Sztab po raz pierwszy informuje "otwartym tekstem" o udanym natarciu na wschodzie - zauważa rosyjska redakcja BBC.



Siły obrony prowadzą udane kontrnatarcie na kierunku charkowskim. Dzięki umiejętnym i zgranym działaniom Siły Zbrojne Ukrainy, przy wsparciu lokalnych mieszkańców, przesunęły się w ciągu trzech dni prawie o 50 km - zaznaczono w podsumowaniu operacyjnym Sztabu Generalnego.



Z danych wywiadu wynika, że przeciwnik poniósł znaczne straty, próbuje ewakuować rannych i uszkodzony sprzęt w rejon miejscowości Wilchuwatka i Borodojarske.

06:40

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził wczoraj wieczorem odzyskanie przez siły ukraińskie miasta Bałaklija. Leżące w obwodzie charkowskim miasto było w rękach rosyjskiej armii przez sześć miesięcy.



06:11

Rosji zostało mniej niż 200 rakiet typu Iskander, dlatego je oszczędza - uważa Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Jak dodaje, siły rosyjskie dysponują natomiast dużą liczbą przestarzałych rakiet S-300, które należałoby zutylizować.

06:00

Ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluśka w rozmowie z niemieckimi mediami stwierdził, że Rosja za spowodowane szkody wynikające z napastniczej wojny powinna zapłacić Ukrainie minimum 300 miliardów euro.

Chcemy odszkodowania za wszystkie szkody, jakie Rosja wyrządziła Ukrainie w wyniku wojny - powiedział niemieckim mediom Maluśka, którego wypowiedź cytuje niemiecka agencja informacyjna DPA.

Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ władze w Kijowie chcą doprowadzić do przyjęcia rezolucji będącej fundamentem dla międzynarodowego mechanizmu reparacji - powiedział ukraiński minister.

Szkody, jakie poniosła Ukraina w wyniku rosyjskiej inwazji, już teraz szacuje się na znacznie wyższe. Wspomniana kwota 300 mld dolarów odpowiada jednak aktywom rosyjskiego banku centralnego w krajach G7, które zostały zamrożone w czasie obowiązywania sankcji - przypomina DPA.



05:55

Od 1 września ukraińskie siły wyzwoliły ponad tysiąc kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy okupowanego przez wojsko rosyjskie - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W ramach trwających operacji obronnych nasi bohaterzy wyzwolili już dziesiątki miejscowości. I dzisiaj ten ruch był kontynuowany, są nowe wyniki - powiedział na opublikowanym wieczorem w serwisie Telegram nagraniu.