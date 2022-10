Co najmniej 4 osoby zginęłę po rosyjskim ataku rakietowym w Zaporożu na południu Ukrainy. Pocisku spadły na miasto nad ranem. Rzecznik Kremla zaprzecza danym, które mówią, że w obawie przed mobilizacją z kraju uciekło już nawet 700 tysięcy mężczyzn. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wynegocjowany wcześniej ósmy pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych przeciwko Rosji. Wydarzenia z 225. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 06.10.2022 roku. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Zniszczony budynek mieszkalny w Zaporożu / Ukraine State Emergency Service / PAP/EPA

16:25

W wyzwolonej we wrześniu miejscowości Kupiańsk-Wuzłowy w obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, znaleziono ciała dwóch cywilów zamordowanych przez rosyjskie wojska - poinformowała agencja Interfax-Ukraina za policją i prokuraturą Charkowszczyzny.

Obaj zamordowani mężczyźni byli w wieku około 60 lat. Przed dokonaniem zabójstwa Rosjanie związali cywilom ręce za plecami. Jedna z ofiar miała siniaki na szyi i klatce piersiowej, a druga rany postrzałowe na głowie, klatce piersiowej i w okolicach pachwiny - powiadomiły ukraińskie organy ścigania. Jak dodano, ciała zostały porzucone na terenie cegielni.

15:42

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Białoruś wspomogła Moskwę niemal 250 wagonami z amunicją; tylko w październiku Mińsk dostarczył rosyjskim wojskom blisko 30 takich wagonów - powiadomił przedstawiciel Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksij Hromow.

14:42

Spod gruzów budynku mieszkalnego ostrzelanego przez siły rosyjskie w Zaporożu, na południowym wschodzie Ukrainy, wydobyto ciała trzech osób - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

Tym samym liczba ofiar nocnych ataków rakietowych wzrosła do czterech.

Akcja ratunkowo-poszukiwawcza wciąż trwa, pod gruzami mogą znajdować się ludzie.

13:36

Od początku października Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły ponad 400 km kw. obwodu chersońskiego na południu kraju - poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Jak dodała, zmobilizowani Rosjanie już stali się mięsem armatnim wykorzystywanym na południu Ukrainy.

13:05

W sieci pojawiło się kolejne nagranie kompromitujące drugą armię świata. Widać na nim rosyjski pojazd bojowy z piechoty z wywieszonym białym kawałkiem materiału, świadczącym o zamiarze poddania się. Jak zauważyli internauci, w roli białej flagi Rosjanie wykorzystali prawdopodobnie męskie kalesony.

12:55

W pobliżu norweskich pól naftowych i gazowych pływają rosyjskie statki naukowe. Jak donoszą norweskie media, mają one prowadzić działalność szpiegowską. Według gazety "Aftenposten" od czerwca na Bałtyku i Morzu Północnym obecnych było dziewięć takich jednostek.

12:52

Most Antnowski w Chersoniu znowu spowił dym.

12:49

Rano słychać silne eksplozje w tymczasowo okupowanym Melitopolu i okolicach. Obecnie w północnej części miasta unosi się gęsty dym - poinformował burmistrz Melitopola Iwan Fiodorow.

12:45

Rosjanie zmobilizowani po 21 września zaczęli już być wykorzystywani na południu Ukrainy jako mięso armatnie - poinformowała na odprawie rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego "Południe" Natalia Humenyuk.

12:15

W jednej z wiosek w Karelii, republice leżącej przy granicy z Finlandią, Rosjanom nie udało się nikogo zmobilizować. Wezwani rekruci nie stawili się w komisji i administracja tłumaczy to... sezonem zbiorów żurawiny.

12:04

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wynegocjowany wcześniej ósmy pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych przeciwko Rosji w związku z eskalacją agresji na Ukrainę oraz bezprawną aneksją obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

11:43

Wybuchy słyszane przez mieszkańców Kijowa i regionu to szkolenie saperów, nie ma niebezpieczeństwa - podało Kijowskie RMA.



11:08

Mobilizowani rosyjscy żołnierze nie dostaną zwrotu kupowany z własnych środków za sprzęt i lekarstwa, ponieważ wydawane jest im wszystko, czego potrzebują - oświadczył państwowy portal.

10:56

Nagranie ma przedstawiać schwytanych rosyjskich żołnierzy.

10:49

Będziemy szukać nowego porządku bez Rosji - powiedział w Pradze wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell przed spotkaniem przywódców 44 państw Europy w nowym formacie politycznym Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC).



"Przywódcy 44 krajów europejskich w czwartek w Pradze wyślą jasny sygnał o izolacji Rosji i spróbują stworzyć nowy porządek bez Moskwy" - dodał Borell.

10:40

61 330 żołnierzy, 2449 czołgów, 5064 wozów bojowych i 1424 systemów artyleryjskich - to rosyjskie straty od początku inwazji na Ukrainę.

10:14

Wspierajcie nas na forum ONZ w potępianiu rosyjskiej agresji i nie pozwólcie, by Moskwa wykorzystywała wasze gospodarki do finansowania wojny i zbrodni - zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając zdalnie podczas odbywającego się w stolicy Peru Limie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Państw Amerykańskich (OPA).



Dodał też, że im większe poparcie dla walczących o wolność i niepodległość - tym silniejsza będzie wolność w ogóle na świecie i tym szybciej Ukraina przejdzie całą drogę do uwolnienia swojej ziemi od rosyjskich najeźdźców.

09:28

Szef komitetu obrony Dumy Państwowej krytykuje rosyjskie ministerstwo obrony. Twierdzi, że okłamuje ono ludzi, nie informując o porażkach na froncie. "Może to prowadzić do utraty wiarygodności" - powiedział.

09:17

Ukraina zaczęła nową fazę ofensywy w obwodzie chersońskim, stawiając Rosjan przed dylematem, czy bronić całego obszaru, czy skoncentrować się na najbardziej realnych do utrzymania częściach tego regionu - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie postrzegają rosnące zagrożenie sektora Nowej Kachowki jako jedno z najpilniejszych zmartwień. Uszkodzona przeprawa rzeczna przez Dniepr w tym rejonie pozostaje jedną z niewielu dostępnych dla nich dróg zaopatrzenia sił. Rosja stoi przed dylematem: wycofanie sił bojowych przez Dniepr sprawia, że obrona reszty obwodu chersońskiego staje się bardziej realna, ale politycznym imperatywem będzie pozostanie tam i obrona. Do obrony Chersonia Rosja zaangażowała większość swoich poważnie osłabionych sił powietrznodesantowych, WDW. W związku z tym Rosja ma obecnie niewiele dodatkowych, wysokiej jakości sił szybkiego reagowania dostępnych do ustabilizowania frontu; prawdopodobnie zamierza wysłać do tego sektora zmobilizowanych rezerwistów" - dodano.

09:04

Żołnierze jednostki specjalnej Ministerstwa Obrony Ukrainy KRAKEN z powodzeniem przeprowadzili wyzwolenie wsi Borowa w obwodzie charkowskim. Nad miastem zawisła flaga Ukrainy

08:56

"Mam kompletnie inne zdanie niż Bronisław Komorowski. To nie jest czas na zabieganie przez Ukrainę o rozmowy pokojowe z Rosją" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. "Radosław Sikorski popełnił ogromny błąd. Dało mu to dużo do myślenia" - stwierdził gość Roberta Mazurka, odnosząc się do wpisu Sikorskiego po wybuchach gazociągów Nord Stream.

08:47

08:27

Dwie kobiety zginęły w dokonanym nocą przez Rosję ostrzale domów mieszkalnych w Zaporożu na południu Ukrainy - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. Akcja ratunkowa trwa.

"Jedna kobieta zginęła, druga umarła w karetce pogotowia. Pod gruzami znajduje się jeszcze co najmniej pięć osób" - napisał Staruch na Telegramie.

Podkreślił, że uratowano wiele osób. Dodał też, że istnieje prawdopodobieństwo, że Rosjanie ponowią ataki, i zaapelował o ostrożność, szczególnie gdy ogłoszony zostanie alarm przeciwlotniczy.

08:22

Od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę, zginęło co najmniej 937 mieszkańców Donbasu, a 2323 zostało rannych. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych, okupowanych przez agresora miastach Mariupol i Wołnowacha - podał szef władz obwodowych.

08:11

Cztery osoby cywilne zginęły, a trzy zostały ranne w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

Trzy osoby zginęły w Torskem, jedna w Zaricznem. Ponadto w wyzwolonych miejscowościach Swiatohirsk i Łyman odnaleziono ciała 10 osób zabitych przez Rosjan podczas okupacji tych miejscowości - poinformował Kyryłenko.

07:29

Rosjanie całą noc ostrzeliwali rejon Nikopola z MLRS i ciężkiej artylerii - przekazał szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Walentyn Reznichenko. Trzy gminy - Nikopol, Marhanets i Myrivka - znalazły się pod ostrzałem. Byli atakowani 5 razy.

07:17

Po trwającej ponad pięć miesięcy rosyjskiej okupacji mieszkańcy Iziumu, na północnym wschodzie Ukrainy, powoli wychodzą z piwnic. W mieście, w którym odkryto niemal 450 grobów ofiar tortur, większość budynków nie nadaje się do życia. Brakuje wszystkiego, ale ludzie proszą tylko o pokój.



"To było pięć miesięcy nieustannego strachu". "Modlimy się i modlimy, ale Bóg nas chyba opuścił". "Marzymy, żeby w końcu był spokój" - mówią spotkani przez PAP nieliczni przechodnie.

06:54

Ukraiński żołnierz zdjął rosyjską flagę w miejscowości Wełyka Ołeksandrywka w obwodzie chersońskim

06:28

Zaporoże po nocnym ostrzale. Nieznana jest liczba ofiar.

05:52

Nocny ostrzał miasta Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy uszkodził lub zniszczył kilka budynków mieszkalnych, powodując pożary i obrażenia - poinformował szef władz regionalnych Ołeksandr Starukh.

"W wyniku ataków wroga w mieście wybuchły pożary" - napisał Starukh na kanale Telegram. "Możliwe są ofiary. Ratownicy już wyciągają ludzi spod gruzów" - dodał.

05:31

Nikopol po rosyjskim ostrzale.

05:23

Trwają zaciekłe walki w obwodzie chersońskim. Ukraińskie wojska odbijają okupowane tereny pod silnym rosyjskim ostrzałem.

05:12

Mapy ukazujące aktualną sytuację na ukraińskich frontach.

05:01

Rosjanie w nocy przeprowadzili ostrzał Charkowa, atakując obiekty infrastrukturalne w dzielnicy Osnowjanski. Na miejscu wybuchł pożar -podaje mer miasta Ihor Terechow.