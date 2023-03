Wiosną Ukraina przeprowadzi "bardzo silną kontrofensywę, która zszokuje świat"- ocenił Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego. Dodał, że obecnie na wojnie ginie miesięcznie ok. 25 tys. rosyjskich żołnierzy. Na bachmuckim odcinku frontu wojska rosyjskie przeprowadziły 222 ostrzały w ciągu minionej doby, w tym 44 razy ostrzelały samo miasto, które pozostaje epicentrum działań bojowych - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty. Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin powiedział, że przywódcy Rosji powinni zostać skazani zaocznie za zbrodnię agresji na Ukrainę w przypadku, jeśli nie zostaną ujęci i nie staną osobiście przed sądem. Najważniejsze informacje dotyczące 393. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 23.03.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony przez rosyjską rakietę blok w Zaporożu / ARSEN DZODZAIEV / PAP/EPA

16:11

Najemnicy z Grupy Wagnera deportują mieszkańców przedmieść Bachmutu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy do Rosji - informuje portal Sprotyw, utworzony przez ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.

Wagnerowcy wywożą przymusowo mieszkańców na zajęte przez rosyjską armię terytorium obwodu ługańskiego. Tam cywile poddawani są działaniom filtracyjnym. Następnie przewożeni są do Permu i innych odległych regionów Rosji.

16:08

Dziś doszło do pożaru w Zakładach Produkcji Silników w Jarosławiu w Rosji; w tej fabryce wytwarzane są m.in. silniki do międzykontynentalnych pocisków balistycznych Topol-M, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych - powiadomił ukraiński portal focus.ua za rosyjskimi mediami i służbami ratunkowymi.

Na terenie zakładów miał nastąpić wybuch. Płonął tam też zbiornik z olejem transformatorowym, nad fabryką widoczne były kłęby czarnego dymu.