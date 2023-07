Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow poinformował, że siły ukraińskie odniosły "częściowy sukces" w rejonie Kliszczijiwki na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim. Przekazał, że siły rosyjskie stawiają silny opór i wykorzystują rezerwy, ale ponoszą ciężkie straty. W sześciu obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy z wtorku na środę alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Na przedmieściach Charkowa miały miejsce dwie eksplozje. Co najmniej 43 osoby, w tym 12 dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Perwomajski w obwodzie charkowskim. Do ataku doszło w czasie, gdy w mieście odbywał się pogrzeb ukraińskiego żołnierza poległego na froncie. Środa to 497. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy znajdziecie w relacji z 05.07.2023 r.

Czołg sił ukraińskich na wschodzie Ukrainy (zdjęcie z 2 lipca) / NIKOLETTA STOYANOVA / PAP/EPA 09:35 Policjanci z obwodu moskiewskiego zostaną przeszkoleni z taktyki walk w mieście. To pokłosie buntu Grupy Wagnera z 24 czerwca - podał telegramowy kanał Mash. 09:28 W obwodach sumskim, połtawskim i donieckim w Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. 09:21 Rosja przygotowuje się do uzupełnienia "dziur" na froncie po wycofaniu się najemników Grupy Wagnera przez czeczeńskich bojowników i więźniów - pisze Bloomberg, powołując się na przedstawicieli europejskiego wywiadu. 09:15 Rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow poinformował, że siły ukraińskie odniosły "częściowy sukces" w rejonie Kliszczijiwki na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim. Przekazał, że siły rosyjskie stawiają silny opór i wykorzystują rezerwy, ale ponoszą ciężkie straty. 09:08 Jedna osoba zginęła, a 36 zostało rannych w wyniku wtorkowego ostrzału Makiejewki w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego - poinformowała agencja RIA Nowosti. 09:01 Skutki ewentualnej rosyjskiej prowokacji w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej z pewnością nie dorównają skutkom katastrofy w Czarnobylu w 1986 roku. Do apokalipsy nie doprowadzi nawet wysadzenie tej elektrowni w powietrze - ocenił ukraiński ekspert ds. energetyki jądrowej Ludwih Łytwynski. 08:56 Rosyjskie linie lotnicze obsługujące samoloty An-2 stanęły w obliczu niedoboru części zamiennych - pisze rosyjski portal RBK. 08:48 43 osoby próbowały we wtorek nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-polską i dostać się do Polski - podsumowała w codziennym raporcie z ostatniej dobry straż graniczna. 08:40 W wyniku katastrofy Kachowskiej Elektrowni Wodnej na Dnieprze zginęło co najmniej 50 osób - poinformowała agencja TASS, powołując się na dane rosyjskich służb ratowniczych. 08:35 Nieudany bunt szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna pogłębił istniejące już podziały w rosyjskich siłach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że generał Siergiej Surowikin, głównodowodzący rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych i zastępca dowódcy wojsk rosyjskich w Ukrainie, nie był widziany publicznie od czasu buntu Grupy Wagnera w dniach 23-24 czerwca. Zauważona też została nieobecność wiceministra obrony Rosji generała Junus-beka Jewkurowa podczas telewizyjnego wystąpienia kierownictwa resortu obrony 3 lipca. Jak zaznaczono, doniesień o aresztowaniu Surowikina nie można potwierdzić, ale władze będą prawdopodobnie miały podejrzenia dotyczące jego długich związków z Grupą Wagnera, które sięgają służby generała w Syrii od 2017 roku. Natomiast Jewkurow został sfilmowany podczas rozmowy z Prigożynem, gdy Grupa Wagnera, nie napotykając oporu przejmowała Rostów nad Donem. "Surowikin, choć w dużej mierze znany na Zachodzie ze swojej brutalnej reputacji, jest jednym z bardziej szanowanych wyższych rangą dowódców w rosyjskiej armii; wszelkie oficjalne sankcje wobec niego prawdopodobnie będą powodowały podziały. Podejrzenia, które potencjalnie spadły na wyższych rangą wojskowych podkreślają, w jaki sposób nieudana rebelia Prigożyna pogorszyła istniejące podziały w rosyjskich kręgach bezpieczeństwa narodowego" - oceniono. 08:29 Moskiewski sąd podjął decyzję o aresztowaniu 46-letniego prywatnego detektywa Andrieja Nachackiego, którego Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oskarża o zdradę. 08:22 Prorektorzy ds. pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych, którzy nie zorganizowali "ruchu patriotycznego" na swoich uczelniach, powinni zostać usunięci ze swoich stanowisk - powiedział Jurij Trutniew, wicepremier Rosji, specjalny wysłannik prezydenta na Dalekim Wschodzie. 08:14 Rosyjskie Ministerstwo Transportu rozważa pomysł wprowadzenia dodatkowej opłaty do biletów lotniczych w celu utworzenia "rezerwowego funduszu wsparcia pasażerów" w przypadku bankructwa linii lotniczych. 08:08 We wtorek z Ukrainy do Polski odprawiono 29,9 tys. osób. Z Polski na Ukrainę wyjechało 32,2 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę - SG zanotowała ponad 13 mln 276 tys. wjazdów do Polski i 11 mln 449 tys. wyjazdów na Ukrainę. 07:50 Gubernator rosyjskiego obwodu kurskiego Roman Starowojt poinformował o ostrzale miejscowości Tiotkino przez siły ukraińskie. Uszkodzony został budynek szkoły. Nikomu nic się nie stało. Telegram 07:41 Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że przygraniczne miasto Wałujki zostało rankiem ostrzelane przez siły ukraińskie. Uszkodzone zostały dwa domy i pięć samochodów. Nikomu nic się nie stało. Telegram 07:26 Sołedar w obwodzie donieckim po rosyjskiej inwazji. 07:02 Jest mało prawdopodobne, by Jewgienij Prigożyn zatrzymał się na Białorusi na dłużej - ocenia w rozmowie z PAP analityk OSW Kamil Kłysiński. Oznaczałoby to "potencjalne ryzyka" dla białoruskich władz. Na razie nie potwierdzono przemieszczenia wagnerowców na Białoruś. 06:49 Jak informuje ISW, wiele wskazuje na to, że Ukraińcy obrali nową strategię kontrofensywy. Siły ukraińskie koncentrują się na ochronie ukraińskich sił kosztem wolniejszego tempa zdobyczy terytorialnych. Jednocześnie systematycznie wyniszcza rosyjskie siły i sprzęt. 06:37 Rosyjscy żołnierze kolejny raz skarżą się na warunki na polu walki i ministra obrony Siergieja Szojgu: "Ministerstwo Obrony nie dotrzymuje obietnic, nie mamy amunicji. Zostało nas sześciu z trzech plutonów, podczas gdy Kadyrowcy przyjeżdżają kręcić filmy i spacerować. Ich filmy w mediach społecznościowych zdradzają nasze pozycje. Po opublikowaniu nagrań nasze pozycje są ostrzeliwane, a my giniemy, podczas gdy oni siedzą w domu, dostają medale i piją herbatę. "Nie jesteśmy mięsem armatnim, jesteśmy ludźmi, skończcie z tym szaleństwem" - kończą żołnierze. 06:30 Okupowana Makiejewka po ostrzale. 06:22 W okupowanej Makiejewce w obwodzie donieckim miało dojść do zniszczenia składu amunicji Rosjan. "Kolejna formacja rosyjskich terrorystów w czasowo okupowanej Makiejewce przestała istnieć" - podały Siły Zbrojne Ukrainy. Telegram 05:45 Unia Europejska i społeczność światowa powinny wyciągnąć lekcję z próby puczu wojskowego, która wstrząsnęła Rosją - napisał na swoim blogu szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Jego zdaniem agresywna wojna z Ukrainą osłabiła reżim Władimira Putina znacznie bardziej, niż sądziło wielu obserwatorów.



Przypomniał, że 27 czerwca Putin po raz pierwszy publicznie przyznał, że Grupa Wagnera rzeczywiście otrzymała ogromne wsparcie i finansowanie od państwa rosyjskiego. Według Borrella Putin "stworzył potwora, a teraz ten potwór zaczął go gryźć". "O skali patologii putinowskiej Rosji świadczy fakt, że sponsorowana przez państwo grupa najemników otworzyła ogień do regularnej armii" - podkreślił szef unijnej dyplomacji. 05:37 Prezydent USA Joe Biden nalega na mianowanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen kolejnym sekretarzem generalnym NATO — twierdzi brytyjski "The Telegraph". Biały Dom miał odrzucić kandydaturę brytyjskiego ministra obrony Bena Wallace'a. To Szefowa KE miałaby zastąpić Stoltenberga za rok, kiedy zakończy się jego niedawno przedłużona kadencja. 05:31 Ukraina zabiega o przekazanie jej przez zachodnią koalicję myśliwców innych niż dostarczone już migi i zapowiadane F-16. Według rzecznika dowódcy sił powietrznych Jurija Ihnata chodzić ma o amerykańskie F-15 i F/A-18, a także samoloty Eurofighter Tajkun. Jak zaznacza rzecznik, te maszyny mają większy zasięg i mogą przenosić więcej broni. 05:27 We wtorek siły rosyjskie ostrzelały obwód sumski 268 razy. 05:06 W sześciu obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy z wtorku na środę alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. Na przedmieściach Charkowa miały miejsce dwie eksplozje.



Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach sumskim, połtawskim, charkowskim, donieckim, zaporoskim i dniepropietrowskim.



Siły zbrojne Ukrainy ostrzegają przed rosyjskim atakiem dronami. >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z WTORKU ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Justyna Lasota-Krawczyk, Cezary Faber