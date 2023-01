Departament Stanu USA oświadczył, że ataki przeprowadzone przez rosyjskie wojska w piątek na wschodzie Ukrainie pokazały, iż zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Rosji Władimira Putina na prawosławne Boże Narodzenie było "cynicznym" krokiem. W wieczornym przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi i wszystkim Amerykanom za nowy potężny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Rosja zamierza zarządzić w styczniu mobilizację dodatkowych 500 tys. poborowych - podał brytyjski "Guardian", powołując się na ukraiński wywiad wojskowy. Najważniejsze wydarzenia związane z 318. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 07.01.2023 r.

Budynek mieszkalny w mieście Wołczańsk w obwodzie charkowskim zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału / Mykola Kalyeniak / PAP

06:26

Departament Stanu USA oświadczył, że ataki przeprowadzone przez rosyjskie wojska w piątek na wschodzie Ukrainie pokazały, iż zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Rosji Władimira Putina na prawosławne Boże Narodzenie było "cynicznym" krokiem.

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że już w czwartek określił ogłoszenie Putina o jednostronnym zawieszeniu broni jako "cyniczne", a piątkowe wydarzenia potwierdziły jego opinię.

Uważam, że słuszność tej oceny została potwierdzona, biorąc pod uwagę to, czego byliśmy świadkami przez cały dzień - powiedział Price.

06:25

W wieczornym przemówieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi i wszystkim Amerykanom za nowy potężny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Ogłoszono bardzo potężny pakiet amerykańskiego wsparcia obronnego dla naszego państwa. Po raz pierwszy otrzymamy pojazdy opancerzone Bradley - to jest dokładnie to, czego potrzeba. Nowe działa i pociski, nowe rakiety o wysokiej precyzji, nowe drony - to jest już aktualne i mocne - powiedział ukraiński prezydent.

Teraz nasi żołnierze będą mieli jeszcze więcej pocisków, broni i systemów obronnych, co sprawi, że będziemy znacznie lepiej przygotowani na wszelkie eskalacyjne plany Rosji i te uderzenia, które zadaje państwo terrorystyczne - oświadczył prezydent Ukrainy.

06:24

Władze Wielkiej Brytanii chcą przyspieszyć dochodzenie w sprawie zbrodni wojennych dokonywanych przez rosyjskie siły w czasie wojny na Ukrainie i wraz z Holandią zaprosiły na spotkanie w marcu, gdzie w Londynie ministrowie sprawiedliwości z całego świata mają dyskutować na temat wsparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze.

Brytyjski rząd poinformował, że celem spotkania "jest zwiększenie globalnego wsparcia finansowego i praktycznego oferowanego MTK oraz koordynacja działań mających na celu zapewnienie trybunałowi wszystkiego, czego potrzebuje do prowadzenia dochodzeń i ścigania osób odpowiedzialnych".



06:15

Zachód kontynuuje uzbrajanie Ukrainy - USA, Francja i Niemcy potwierdziły dostawę nowych pojazdów opancerzonych dla ukraińskiej armii. Ile sprzętu będzie, w czym pomoże on broniącej się armii i kiedy dotrze na Ukrainę - dostępne informacje zebrał portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

06:12

Przedstawiciele ukraińskiego wojska są zdania, że jeśli ta " końcowa kampania' okaże się fiaskiem Kremla to "Putin się załamie".