Kompromis z Komisją Europejską w sprawie importu z Ukrainy na wyciągnięcie ręki. Szefowa KE Ursula von der Leyen jeszcze dzisiaj ma odpowiedzieć na list pięciu premierów z 31 marca. Będą w nim konkretne propozycje kompromisu.

KE gotowa jest zgodzić się na wprowadzony przez Polskę, Węgry i Słowację zakaz importu niektórych artykułów rolnych z Ukrainy (pszenica, kukurydza, słonecznik, nasiona rzepaku). Chodzi o to, aby jednostronne decyzje zastąpić nadzwyczajnym środkiem Komisji Europejskiej, a tym samym przedstawić rozwiązanie europejskie problemu.

Propozycje KE idą w stronę spełnienia naszych postulatów - skomentował polski dyplomata. De facto oznaczałoby to usankcjonowanie przez KE wstrzymania importu na te artykuły.

Nadzwyczajny środek wprowadzony przez KE dotyczyłby więc tych towarów, których import najbardziej dotknął rolników z Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą. Tranzyt by pozostał. Import innych artykułów rolnych również miałby być wznowiony.

Dyskutowana jest jeszcze kwestia importu drobiu i jaj, który dotknął rolników z innych krajów UE. Dzisiaj o godz. 16 taką propozycję złoży podczas spotkania z pięcioma ministrami wiceszef KE Valdis Dombrovskis. Dodatkowo w pakiecie pomocowym znalazłyby się takie kwestie jak zwiększone z 75 mln do 100 mln euro wsparcie z rezerwy kryzysowej (dla Polski mogłoby to być do 40 mln euro), finasowanie udrożnienia korytarzy solidarnościowych i modyfikacja nowego rozporządzenia o przedłużeniu do 2024 roku bezcłowego handlu z Ukrainą.

Polsko-ukraińskie porozumienie

Na wczorajszej konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że rozmowy z Ukrainą w sprawie transportu zboża zakończyły się sukcesem . Ukraińskie zboże przejeżdżające przez Polskę będzie konwojowane i monitorowane systemem SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Ponadto transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą plombowane elektronicznymi plombami z systemem GPS.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował z kolei, że od piątku od północy zostanie uruchomiony przejazd produktów rolnych z Ukrainy przez Polskę. Dodał, że wprowadzony zostanie zapis, który zabezpieczy przed pozostawaniem tych towarów w Polsce; nie będzie można ich wycofać z tranzytu.

SENT to teleinformatyczny system, w którym monitorowany jest przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.