18:18

Rosja ma dość rakiet, by kontynuować terror wobec pokojowych miast i cywilnej ludności Ukrainy - oświadczył ukraiński minister obrony Rustem Umierow. W ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku zginęło co najmniej 26 osób.

17:51

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w piątek ukraińskich żołnierzy w Awdijiwce w obwodzie donieckim i odznaczył najbardziej zasłużonych nagrodami - poinformował o tym w mediach społecznościowych. Awdijiwka jest niemal całkowicie zniszczona przez nieustanne ataki wojsk rosyjskich.



17:04

W reakcji na przeprowadzone masowe rosyjskie naloty na Ukrainę zajmujący się polityką zagraniczną deputowany CDU Norbert Roettgen nalega na zwiększenie dostaw broni na Ukrainę. We wpisie na platformie X wezwał do udostępnienia niemieckich pocisków manewrujących Taurus w celu zniszczenia rosyjskich składów broni i linii zaopatrzeniowych.



16:05

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku wzrosła do 26. Ponad 120 osób zostało rannych - poinformował wiceszef Biura Prezydenta Ołeksij Kułeba na Telegramie.

15:07

Rok 2023 kończy się zmasowanym rosyjskim atakiem, który kosztował życie i zdrowie dziesiątek osób w Ukrainie; poszkodowanym i ich rodzinom okazujemy solidarność i wsparcie oraz wzywamy Kreml do zaprzestania zbrodniczych działań w tym kraju - oświadczył polski resort dyplomacji.

14:55

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell potępił najnowszy "tchórzliwy" atak sił rosyjskich na Ukrainę, w wyniku którego co najmniej 18 osób zginęło, a 132 zostały ranne. "Był to kolejny tchórzliwy i nieprzebierający w środkach atak na szkoły, stację metra i szpital(...). UE wspiera Ukrainę i będzie to robić tak długo, jak trzeba" - oznajmił Borrell.

14:30

Pojawiły się nowe ustalenia w sprawie niezidentyfikowanego obiektu, który pojawił się na polskim niebie. "Wszystko wskazuje na to, że rosyjska rakieta wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, którą następnie opuściła. Mamy na to potwierdzenie radarowe narodowe i sojusznicze" - powiedział po naradzie w BBN szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

13:55

Francja potępiła "z największą ostrością" strategię terroru "mającą na celu zniszczenie ukraińskiej infrastruktury cywilnej". To reakcja na ostatnią falę zmasowanych ataków rosyjskich na Ukrainę. Francja "będzie nadal wspierać Ukrainę i dostarczać jej niezbędnej pomocy umożliwiającej konieczną obronę, w bezpośredniej koordynacji z sojusznikami" - oznajmiło francuskie MSZ w oświadczeniu.

13:26

Patrząc z perspektywy czasu oczekiwanie, że siły ukraińskie szybko odniosą w swej kontrofensywie przeciwko wojskom rosyjskim możliwie największe sukcesy militarne, było z pewnością przesadzone - powiedział generał Bundeswehry Christian Freuding w wywiadzie dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

Podkreślił, że "Ukraina nadal walczy odważnie i z determinacją".

13:21

Liczba zabitych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę wzrosła z 16 do 18, zaś liczba rannych z 97 do 132 - poinformowała ukraińska policja w godzinach popołudniowych czasu lokalnego.

"O godzinie 13:00 (godz. 12:00 czasu polskiego - przyp. red.) wiadomo o śmierci 18 cywilnych osób, 132 osoby zostały ranne" - przekazano w komunikacie na Telegramie.

Policja odnotowała 51 ostrzałów, które uszkodziły budynki mieszkalne i obiekty cywilnej infrastruktury krytycznej. "Wśród nich są szkoły, cerkwie i szpital położniczy" - wyjaśniono.

Telegram

13:07

Ostatnia fala zmasowanych ataków rosyjskich na Ukrainę pokazuje, że Władimir Putin "nie cofnie się przed niczym" - oświadczył premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, apelując o wspieranie Ukrainy "tak długo, jak będzie trzeba".

"Te zmasowane ataki na miasta ukraińskie pokazują, że (Władimir) Putin nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel zniszczenia wolności i demokracji. Nie pozwolimy mu wygrać" - oznajmił Rishi Sunak na X (dawniej Twitter).

"Musimy nadal wspierać Ukrainę - tak długo, jak będzie trzeba" - napisał, udostępniając post prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat dzisiejszych ataków.