W ostatnich tygodniach Rosja nadała priorytet i udoskonaliła taktykę mającą na celu spowolnienie ukraińskiej kontrofensywy pancernej w południowej Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Dwoje cywilów zginęło rano w rosyjskim ostrzale Chersonia na południu Ukrainy. Co najmniej trzy drony przechwycono nad Moskwą - poinformowała agencja TASS, powołując się na służby ratunkowe. Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba przekazał w wywiadzie telewizyjnym, że jest opóźnienie realizacji harmonogramu szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Wtorek to 496. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 04.07.2023 r.

Ukraiński żołnierz / NIKOLETTA STOYANOVA / PAP/EPA

10:26

Petersburski portal Fontanka poinformował, że szefowi Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi zwrócono 10 miliardów rubli, które znaleziono podczas przeszukania gabinetu przywódcy wagnerowców.

10:19

Korek do wjazdu na Most Krymski z Kubania zmniejszył się do czterech kilometrów - poinformował minister transportu okupacyjnych władz Krymu. Według niego, czas oczekiwania to dwie godziny.

10:11

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o dwóch aresztowaniach - w Tiumieniu mężczyzna został oskarżony o zdradę, a w okupowanym obwodzie ługańskim na Ukrainie o szpiegostwo.

09:58

Dziennikarka opozycyjnego rosyjskiego portalu Nowaja Gazieta. Jewropa Jelena Miłaszyna i adwokat Aleksandr Niemow, reprezentujący interesy uprowadzonej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej, zostali rano ciężko pobici w Czeczenii - poinformowało niezależne i uznawane przez Kreml za nielegalne Stowarzyszenie Memoriał.