08:15

Według prokremlowskich mediów Rosjanie wyślą na front batalion złożony z ukraińskich jeńców wojennych - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Jak podkreśla think tank, to złamanie Konwencji genewskiej, która zabrania użycia jeńców do walki po stronie armii, która wzięła ich do niewoli.

"Agencja RIA Nowosti podała 7 listopada, że żołnierze ukraińscy z batalionu im. Bohdana Chmielnickiego - pierwsza jednostka składająca się z byłych jeńców wojennych - złożyli przysięgę na wierność Rosji i wkrótce będą skierowani na Ukrainę" - relacjonuje ISW. Według RIA batalion wchodzi w skład formacji o nazwie Kaskad w wojskach tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Oznaczałoby to, że jeńcy będą wysłani tam, gdzie obecnie operuje ta formacja - w rejon granicy pomiędzy dwoma obwodami ukraińskimi: donieckim i zaporoskim.

08:00

Jeśli nieoficjalne informacje się potwierdzą i rekomendacja KE będzie rzeczywiście pozytywna, to negocjacje z Ukrainą i Mołdawią mogłyby się rozpocząć w przyszłym roku.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen podczas sobotniej wizyty w Kijowie pochwaliła Ukrainę za przeprowadzane reformy. Jej zdaniem, kraj ten spełnił ponad 90 proc. warunków, niezbędnych do rozpoczęcia formalnych rozmów akcesyjnych. Von der Leyen wyraziła przekonanie, że Ukraina wkrótce spełni pozostałe jeszcze warunki - związane ze zwalczaniem korupcji i ochroną praw mniejszości narodowych.

Decyzja o rozpoczęciu negocjacji należy do państw członkowskich UE. Może ona zostać podjęta na szczycie Unii Europejskiej w grudniu tego roku.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 r., a w czerwcu 2022 r. uzyskała status kraju kandydującego do UE.

Był to pierwszy krok na drodze do stania się członkiem Unii Europejskiej.

07:15

Źródła rosyjskie utrzymują, że siły ukraińskie przetransportowały w obwodzie chersońskim na lewy (wschodni) brzeg Dniepru pewną liczbę pojazdów opancerzonych i prowadzą tam operację lądową siłami wielkości batalionu - informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

W najnowszym raporcie analitycy omawiają doniesienia, jakie pojawiły się wśród rosyjskich prokremlowskich blogerów wojennych. Omawiali oni w poniedziałek zdjęcie, na którym - jak twierdzą - widać ukraińską amfibię transportującą bojowy wóz piechoty na lewy brzeg Dniepru w pobliżu miejscowości Krynky (30 km od Chersonia).