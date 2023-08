Nasze jednostki walczące pod Bachmutem w Donbasie, zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk; na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy wroga, a 120 zostało rannych - podał rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy siły wroga pozorują rzekomy odwrót, żeby poznać nastroje miejscowej ludności; takie działania służą wykryciu osób o proukraińskich poglądach - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Osiem osób zginęło, a 67 zostało rannych w ataku Rosjan w Pokrowsku. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią zebraliśmy w relacji z 8 sierpnia 2023 r.

Krajobraz po rosyjskim ataku na Pokrowsk / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

18:41

Szanse na dokonanie przez Ukraińców postępów, które zmienią układ sił w konflikcie, są skrajnie niewielkie, a niektórzy na Zachodzie wywierają presję na Ukrainę, by zaczęła negocjacje z Rosją - podaje we wtorek CNN, powołując się na zachodniego dyplomatę.

"Oni wciąż będą chcieli zobaczyć, czy jest szansa na poczynienie pewnych postępów. Żeby jednak naprawdę dokonali postępów, które zmienią równowagę tego konfliktu, to myślę, że to skrajnie mało prawdopodobne" - powiedział CNN rozmówca określony jako wysoki rangą zachodni dyplomata. Wskazał, że jeśli przez osiem tygodni Ukraińcy nie zdołali się przebić przez pierwszą główną linię obronną Rosjan, ciężko spodziewać się, że dokonają przełomu z osłabionymi przez ostatnie tygodnie siłami. Problemami mają być rosyjskie pola minowe i przewaga Rosjan w powietrzu.

Stacja cytuje też kongresmena Demokratów Mike'a Quigleya, który niedawno spotkał się z amerykańskimi dowódcami szkolącymi ukraińskich żołnierzy. Jak przyznał polityk, informacje, jakie otrzymują kongresmeni z Pentagonu są "otrzeźwiające".

To jest najtrudniejszy czas tej wojny - powiedział.

18:26

Dwóch polityków węgierskiej opozycyjnej partii Momentum Ferenc Gelencser i Marton Tompos wezwało premiera Viktora Orbana do podróży do Kijowa w związku z Dniem Niepodległości Ukrainy, który przypada na 24 sierpnia. Spośród najważniejszych polityków węgierskich tylko prezydent Katalin Novak odwiedziła Kijów po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

18:08

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wraz z Narodowym Biurem Antykorupcyjnym Ukrainy (NABU) zatrzymali deputowanego do parlamentu, gdy przyjmował łapówkę - poinformowała we wtorek SBU na swojej stronie internetowej.

Deputowany obiecywał biznesmenowi udostępnienie ziemi należącej do Narodowej Akademii Nauk Rolniczych pod uprawę w zamian za korzyść majątkową. Funkcjonariusze służb udokumentowali przestępczą działalność posła i złapali go na gorącym uczynku, gdy przyjmował pierwszą ratę łapówki w wysokości 85 tys. dolarów.

Trwa śledztwo, a obu stronom transakcji grozi do 12 lat więzienia i konfiskata mienia - poinformowała SBU.

17:51

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne na kierunkach Melitopol i Berdiańsk i weszły na pierwszą linię obrony armii rosyjskiej - taką informację przekazał Serhij Kuzmin, zastępca dowódcy operacyjno-strategicznej grupy wojsk "Tauryda".

16:06

Po weryfikacji międzynarodowych przewozów pasażerskich podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu 280 tras autokarowych, w tym 140 do Polski i 140 do Rosji; większość rejsów do Polski, które zostały wykreślone z rozkładów, nie uzyskała wymaganych zezwoleń strony polskiej - powiadomiło we wtorek ministerstwo infrastruktury Ukrainy.

Spośród 140 zlikwidowanych połączeń do Polski 118 zamknięto z powodu braku zezwoleń, natomiast w 22 przypadkach zwrócili się o to sami przewoźnicy - powiadomiono na profilu resortu na Facebooku.

15:13

Nasze jednostki walczące pod Bachmutem w Donbasie, zniszczyły węzeł łączności rosyjskich wojsk; na tym odcinku frontu zginęło 65 żołnierzy wroga, a 120 zostało rannych - podał rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty.

"Utrzymujemy inicjatywę (pod Bachmutem), ale wróg desperacko się broni, stosując wszystkie rodzaje artylerii - od moździerzy po wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. W ciągu ostatniej doby nasze pozycje zostały ostrzelane 508 razy. Odnotowano sześć ataków z powietrza, doszło też do 16 starć (z przeciwnikiem)" - relacjonował Czerewaty, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.



12:51

Rosyjski okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak, uszkodzony w nocy z czwartku na piątek przez siły ukraińskie, przechylił się na lewą burtę i prawdopodobnie tonie - poinformował portal Unian.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła w nocy z czwartku na piątek operację specjalną w bazie rosyjskiej floty Noworosyjsku, wskutek której poważnie uszkodzony został okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak. Ukraińskie media zamieściły film z akcji, z kamery umieszczonej na bezzałogowej jednostce pływającej, która wypełniona 450 kilogramami trotylu uderzyła w okręt.

12:49

Na okupowanych przez rosyjskie wojska terenach obwodu chersońskiego na południu Ukrainy siły wroga pozorują rzekomy odwrót, żeby poznać nastroje miejscowej ludności; takie działania służą wykryciu osób o proukraińskich poglądach - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

W Kachowce, a także na innych kontrolowanych przez Rosjan terenach Chersońszczyzny, najpierw celowo rozpowszechniano nieprawdziwe pogłoski o wycofywaniu się oddziałów agresora, a następnie pozorowano te działania, przemieszczając sprzęt wojskowy w inne miejsce. W tym samym czasie wrodzy agenci prowokowali cywilów do swobodnego wypowiadania się na temat Rosjan, po czym przekazywali informacje o osobach sprzyjających Ukrainie okupacyjnym tzw. organom ścigania - powiadomiła Malar w komunikacie na Telegramie.

09:05

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformowały władze tych dwóch regionów w komunikatach na Telegramie.

Celem ataków wroga ponownie stały się obiekty cywilne, w tym m.in. "punkt niezłomności" w Chersoniu, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy miasta mogą otrzymać pomoc humanitarną i żywność lub skorzystać z internetu.

09:03

Szef Komitetu Śledczego Rosji Aleksandr Bastrykin może być bezpośrednio zaangażowany w przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji oraz ich militarną indoktrynację - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną, cytując rosyjskie media niezależne.

Według portalu Wiorstka Komitet Śledczy Rosji objął "patronat" nad dziećmi wywiezionymi z Ukrainy i umieszczonymi w domach dziecka. KŚ miał skierować swoich funkcjonariuszy do domów dziecka, gdzie wręczali oni dzieciom prezenty oraz zachęcali do wstępowania do korpusu kadetów, czyli specjalnych szkół wojskowych.

07:36

W nocy doszło do czterech ataków rosyjskiej artylerii w rejonie Nikopolu. Uszkodzone zostały dwie szkoły, 12 domów inne obiekty - poinformował Serhij Łysak, szef administracji obwodu dniepropietrowskiego.

07:17

Oto najnowsze zdjęcia pokazujące skutki ataku Rosjan na Pokrowsk.

/ UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

/ UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

07:10

W ciągu ostatniej doby na froncie zginęło 560 Rosjan - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojska miały też zniszczyć 10 rosyjskich czołgów, helikopter i 19 systemów artyleryjskich.

06:56

Walczące na ukraińskim froncie AHS Krab remontowane są przez naszych mechaników w bezpośredniej styczności z linią frontu - mówi PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek. I dodaje: Przeszkoliliśmy też około 100 ukraińskich żołnierzy, tak by potrafili samodzielnie wykonać podstawowe czynności obsługowo-serwisowe.

06:16

Rosyjskie wojska w obwodzie zaporoskim podjęły nieudane próby przejęcia utraconych pozycji - informuje w najnowszym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińcy przekazali, że nieprzyjaciel przeprowadził siedem nalotów rakietowych i przeprowadziły 66 ataków z systemów salw rakietowych.

05:35

W Zaporożu słychać było eksplozje - podaje Ukrinform. Wcześniej ukraińskie władze ostrzegały mieszkańców przed groźbą użycia broni balistycznej.

05:30

Rosyjskie rakiety w poniedziałek wieczorem dwukrotnie uderzył w centrum ukraińskiego Pokrowska zabijając osiem osób, w tym pięciu cywilów - przekazał Pawło Kyryłenko, szef władz obwody donieckiego.

05:20

Pakiet, który ma otrzymać Ukraina, ma obejmować sprzęt do usuwania min, broń przeciwpancerną TOW i AT4, broń i amunicję, przechwytywacze obrony powietrznej wyprodukowane przez Lockheed Martin Corp dla systemu Patriot, rakiety Guided Multiple Launch Rocket System (opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet -GMLRS), jak też pociski przeciwpancerne Javelin wyprodukowane przez spółkę joint venture Lockheed i RTX Corp.

Zdaniem urzędników amerykańskie władze pracują obecnie nad wnioskiem o uzupełnienie budżetu, aby nadal pomagać Kijowowi.