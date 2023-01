W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi systemu obrony powietrznej Patriot - poinformowała stacja CNN, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. USA oficjalnie zdecydowały o wysłaniu Patriotów na Ukrainę tuż przed świętami Bożego Narodzenia. "Anditodum zawsze się znajdzie" - skomentował wówczas te doniesienia Władimir Putin.

Bateria Patriot i jej amerykańska obsługa na zdjęciu ilustracyjnym / ATEF SAFADI / PAP/EPA

CNN donosi, że już w przyszłym tygodniu rozpocznie się szkolenie ukraińskich żołnierzy z obsługi systemu obrony powietrznej Patriot. Ma się ono odbyć w Fort Sill w Oklahomie, gdzie Amerykanie prowadzą szkolenia dla własnych żołnierzy z obsługi Patriotów. Fort Sill jest jednym z czterech podstawowych ośrodków szkoleniowych sił zbrojnych USA i siedzibą szkoły artylerii polowej, która kształci żołnierzy od ponad wieku.

Oczekuje się, że szkolenie Ukraińców z tego złożonego systemu potrwa kilka miesięcy - powiedziała Laura Cooper z ministerstwa obrony USA - Nie jestem w stanie podać konkretnych ram czasowych trwania szkolenia.

W poniedziałek rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder powiedział, że Stany Zjednoczone rozważają różne opcje przeprowadzenia szkolenia Ukraińców w zakresie obsługi systemu Patriot, "włączając potencjalne szkolenie tutaj w USA, za granicą lub połączenie obu opcji".

USA dostarczą Ukrainie jedną baterię Patriot, która obejmuje sprzęt do wytwarzania energii, komputery, system kontroli zaangażowania i do ośmiu wyrzutni. Bateria jest obsługiwana przez około 90 żołnierzy, a ich szkolenie zajmuje kilka miesięcy.

Mieczysław Bieniek, były zastępca szefa NATO mówił RMF FM, że szkolenie takie zajmie co najmniej 8 miesięcy. To oznacza, że do uruchomienia baterii w Ukrainie jeszcze daleko, ale to i tak bardzo ważny krok.

Rozlokują je prawdopodobnie w pobliżu dużych miasta: Kijowa, Charkowa, itd. - powiedział Bieniek w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Balinowskim.

Sprawa Patriotów

Sprawa wysłania Patriotów na Ukrainę stała się głośna po incydencie w Przewodowie. W połowie listopada zeszłego roku, w trakcie rosyjskiego ataku rakietowego, pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej uderzył w suszarnię zbóż na Lubelszczyźnie, zabijając dwóch Polaków.

Zachód bardzo zaniepokoił się możliwą powtórką podobnych incydentów. Niemcy zaproponowali wysłanie do Polski systemy Patriot. Rząd w Warszawie początkowo chciał, by dostarczono je na Ukrainę, potem jednak zmienił zdanie i ogłosił, że przyjmie baterie.

Ostatecznie baterię Patriot zaoferowały Ukrainie Stany Zjednoczone.