Pułk Azow, który w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji bronił Mariupolu na południu Ukrainy, wrócił na front - poinformował przedstawiciel Gwardii Narodowej Ukrainy Mykoła Urszałowicz, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Ukraińska Prawda przekazała, że siły ukraińskie zestrzeliły rano dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln dolarów. "Siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim. Na południe od wsi Urożajne odniosły sukces, umocniły się na zdobytych pozycjach, zadają ciosy artylerią na cele wroga, prowadzą walkę przeciwbateryjną" - poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowaliow. Czwartek to 540. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 17.08.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w towarzystwie ukraińskich wojskowych / Office of the President of Ukraine HANDOUT / PAP/EPA 17:55 Oprócz stosowania artyleryjskiej amunicji kasetowej DPICM, przekazanej przez Stany Zjednoczone, ukraińska armia używa na froncie także pocisków kasetowych rodzimej produkcji - powiadomiła w czwartek amerykańska stacja CNN, która przeanalizowała nagrania, przedstawiające walki o Urożajne w obwodzie donieckim.

Wyzwolenie Urożajnego było możliwe w dużej mierze dzięki wykorzystaniu amunicji kasetowej. Potwierdzają to materiały wideo, na których widać uciekających rosyjskich żołnierzy, ostrzeliwanych bronią przypominającą pociski kasetowe. Trudno jednak powiedzieć, czy była to amunicja produkcji amerykańskiej, czy może ukraińskiej. Pojawiają się bowiem doniesienia, że broń kasetowa jest wytwarzana także na Ukrainie - informują amerykańscy dziennikarze. Wideo youtube 16:50 W zniszczonym i okupowanym przez rosyjskie wojska Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy narasta niezadowolenie społeczne, co przejawia się w zapowiedziach strajków w zakładach pracy - powiadomiła w czwartek lojalna wobec Kijowa rada miasta Mariupola. Mieszkańcy nie mają tam obecnie żadnych praw - ocenił proukraiński mer Wadym Bojczenko. W mieście rozklejane są ulotki, które wzywają do demonstracji 10 września. "W warunkach okupacji mieszkańcy miasta nie mają w zasadzie żadnych praw. (Najeźdźcy) odnoszą się do nich jak do ludzi drugiej kategorii. Są opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń i długie kolejki, żeby cokolwiek załatwić. Nikt też nie reaguje na jakiekolwiek skargi. Zamiast obiecanych mieszkań dla (lokalnej ludności) buduje się mieszkania na sprzedaż dla Rosjan" - relacjonował Bojczenko, cytowany na profilu rady miasta. Telegram 16:40 Niemcy przekażą Ukrainie kolejne partie uzbrojenia. Ukraińska obrona powietrzna otrzyma dalsze wsparcie w sprzęcie wojskowym, w tym dwie wyrzutnie systemu obrony powietrznej Iris-T. Na Ukrainę wysłano również 10 naziemnych radarów obserwacyjnych GO12 i ponad 4 tys. 155-milimetrowych granatów dymnych, zgodnych ze standardami NATO. Logistyka ukraińskiej armii zostanie wzmocniona przez cztery samochody ciężarowe wraz z naczepami, oraz osiem systemów wymiennych nadwozi. 16:05 Śmigłowce, które ukraińska obrona zestrzeliła dzisiaj w okolicach Bachmutu i Robotyne nie mogłyby latać bez sprowadzanych zza granicy komponentów - twierdzi szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Badamy drogi, którymi Rosja otrzymuje te części omijając sankcje. Współpracujemy z rządami i firmami producentami nad ograniczeniami wobec rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego" - poinformował współpracownik Zełenskiego. 14:22 Kijów ma nadzieję, że Komisja Europejska znajdzie rozwiązanie w sprawie zniesienia tymczasowego zakazu importu ukraińskich produktów rolno-spożywczych do UE - oświadczyła wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna. 14:11 Ukraina sama zdecyduje, kiedy nastaną odpowiednie warunki w celu podjęcia jakichkolwiek rozmów pokojowych z Rosją - oznajmił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji w norweskim mieście Arendal. 14:05 Ukraińskie dowództwo posłało do walki w obwodzie zaporoskim 82 Brygadę Desantowo-Szturmową, czyli najlepiej wyszkoloną formację wojsk powietrznodesantowych. Rozmieszczenie tych sił na froncie powinno skutkować szybszymi postępami kontrofensywy przeciwko Rosjanom - powiadomił minionej nocy amerykański magazyn "Forbes". Zobacz również: Ukraińcy rzucili do walki potężnie uzbrojoną brygadę 13:44 Premierzy Estonii, Łotwy oraz Litwy - Kaja Kallas, Kriszjanis Karinsz oraz Ingrida Szimonyte - ogłosili dołączenie swoich państw do przyjętej w lipcu przez kraje G7 deklaracji dotyczącej wspierania Ukrainy. 13:00 Wkrótce nadejdą dobre wiadomości na temat przekazania Ukrainie samolotów F-16 - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Wyraził opinię, że maszyny te dotrą do jego kraju wraz z zakończeniem szkolenia pilotów. 12:48 Maksymalnie 15 proc. rosyjskiego społeczeństwa opowiedziało się przeciwko wojnie na Ukrainie - szacuje rosyjski opozycjonista Garri Kasparow. Jak dodaje, Rosjanie coraz bardziej przyzwyczajają się do wojny. Zdajemy sobie sprawę, że w najlepszym razie liczba ludzi w Rosji, którzy opowiedzieli się przeciwko wojnie ze względów moralnych to 10-15 proc. góra. To 15-20 milionów osób - mówi Garri Kasparow, cytowany w czwartek przez portal RBK-Ukraina. 12:15 Francja normalizuje stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą, które pozostawały napięte po nieuznaniu przez Paryż reelekcji prezydenta Nicolasa Maduro w 2018 roku - napisał dziennik "Le Monde". Kluczowym czynnikiem ma być konflikt w Ukrainie, bo Europa potrzebuje dywersyfikacji dostaw ropy. 12:08 Rosja wzbogaciła się w ubiegłym roku o 600 miliardów dolarów, a liczba milionerów i osób o bardzo wysokim dochodzie rośnie, pomimo trwającej inwazji Rosji na Ukrainę - dowodzi w najnowszym raporcie szwajcarski bank UBS. W tym samym czasie Stany Zjednoczone i Europa straciły majątek warty biliony dolarów. 12:00 Trzy samoloty rosyjskich linii lotniczych - Rossija, Ural Airlines i Nordwind Airlines - przekroczyły przestrzeń powietrzną Finlandii i Estonii z powodu burzy, kiedy leciały do lub z Królewca. 11:49 Na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym Armia-2023 pod Moskwą nieokreślona chińska firma zaprezentowała samoloty bezzałogowe przypominające irańskie drony kamikadze Shahed-136 - poinformował portal Defence Express, powołując się na udostępnione zdjęcia. Sam fakt prezentacji broni budzi obawy, że chińskie koncerny zbrojeniowe mogą robić interesy z Rosją. 11:40 Oddziały Gwardii Narodowej Ukrainy przeprowadziły rozminowanie miejscowości Urożajne w obwodzie donieckim po jej wyzwoleniu przez siły ukraińskie. 11:33 Pułk Azow, który w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji bronił Mariupolu na południu Ukrainy, wrócił na front - poinformował przedstawiciel Gwardii Narodowej Ukrainy Mykoła Urszałowicz, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Legendarna brygada specjalnego przeznaczenia Azow rozpoczęła misje bojowe w rejonie Serebrianki (w obwodzie donieckim - przyp. red.) - powiedział. Wojskowy dodał, że żołnierze pułku Azow "niezawodnie utrzymują swoje linie i zadają przeciwnikowi miażdżące straty w sile roboczej i sprzęcie". 11:26 Brytyjskie dostawy broni dla obrońców Ukrainy nie zostaną zaburzone. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii zapobiegło strajkowi, który mógł do tego doprowadzić Zobacz również: Dobre wieści dla Ukrainy. Brytyjczycy zapobiegli strajkowi 11:17 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył telekonferencję, na której omówiono dostawy amunicji i sprzętu, plany wojsk rosyjskich, a także przygotowania ukraińskiego systemu energetycznego i obrony powietrznej do zimy. Telegram 11:10 Ukraińskie media publikują zdjęcie, na którym rzekomo widać rosyjski śmigłowiec Ka-52 zestrzelony w rejonie Robotyne w obwodzie zaporoskim. Wcześniej siły ukraińskie poinformowały, że rano zestrzeliły dwa Ka-52 (drugi rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim). Telegram 11:00 Posłowie Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji złożyli w Dumie Państwowej projekt ustawy, w której proponują zapewnienie dzieciom uczestników "specjalnej operacji wojskowej" (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) prawa do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. 10:52 Moskiewski sąd ukarał Google grzywną w wysokości 3 mln rubli za nieusuwanie filmów zawierających - zdaniem rosyjskich władz - fałszywe informacje o wojnie w Ukrainie. O wyroku poinformowała agencja TASS. 10:30 Grupa Wagnera została zarejestrowana na Białorusi jako "organizacja edukacyjna". To już drugie przedsiębiorstwo zarejestrowane w tym kraju, które jest związane z rosyjską prywatną firmą wojskową. Zobacz również: Wagnerowcy i katecheza. Na Białorusi zarejestrowano nową spółkę 10:14 Około 80 proc. mieszkańców samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej otrzymało rosyjskie paszporty - poinformował telegramowy kanał ASTRA. 10:06 W ciągu trzech dni Ukraińcy przekazali 235 mln hrywien (ok. 6,3 mln dolarów) na produkcję 10 tys. dronów-kamikadze - poinformował minister transformacji cyfrowej Michaił Fiodorow. Telegram 09:59 Ukraińscy piloci muszą nieustannie przemieszczać się między wojskowymi bazami lotniczymi i cywilnymi lotniskami z powodu nasilenia rosyjskich nalotów w głąb Ukrainy - donosi brytyjski dziennik "Financial Times". 09:51 Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa opublikowała nagranie, na którym widać zatrzymanie obywatela Ukrainy. Próbował on przedostać się na terytorium obwodu pskowskiego, rzekomo na polecenie ukraińskich służb specjalnych. Telegram 09:44 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawy przedłużające stan wojenny i mobilizację na 90 dni, czyli do 15 listopada. Przepisy wejdą w życie jutro. 09:36 Mimo ciągłej presji wojennej, ukraińskie wysiłki w celu gromadzenia zapasów paliwa prawdopodobnie zakończą się sukcesem, zapewniając wystarczające rezerwy paliwa podczas zbliżającego się okresu zimowego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Ukraina skutecznie zmobilizowała swój sektor wydobywczy do utrzymania produkcji, zapewniając ciągłe dostawy węgla dla elektrowni cieplnych i ciepłowni w okresie zimowym, a znaczne zapasy gazu stanowią dodatkową rezerwę. "Pomimo rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, które prawdopodobnie będą kontynuowane tej zimy, Ukraina pokazała zeszłej zimy, że posiada wykwalifikowanych pracowników i wiedzę niezbędną do obsługi i utrzymania sieci energetycznej, nawet w warunkach wojennych" - napisano. 09:30 W związku z rozpoczęciem przez siły rosyjskie inwazji na Ukrainę, Moskwa musi uciekać się do bardziej ryzykownych metod szpiegowskich - czytamy w brytyjskim "Guardianie". Wynika to z faktu, że z krajów europejskich wydalonych zostało wielu szpiegów, którzy działali pod osłoną dyplomatyczną. Zobacz również: Rosja zmienia metody szpiegowskie. Aktywuje "uśpione komórki" 09:24 Siły ukraińskie zestrzeliły dziś rano dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52 - pisze Ukrainska Prawda. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln dolarów. Pierwszą maszynę strącono na odcinku bachmuckim na wschodzie kraju, drugą w okolicy miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim. Pod koniec czerwca rosyjskie niezależne media podały, że rosyjska armia straciła dotąd na Ukrainie ponad 25 proc. najnowocześniejszych śmigłowców szturmowych Ka-52, ale faktyczna skala strat może być nawet dwa razy większa. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował dziś rano, że rosyjskie wojska od początku inwazji straciły 315 samolotów i 314 śmigłowców. 09:13 Rosja opracowała aplikację Radar.RF, która pozwala informować o widzianych dronach, eksplozjach, pociskach i dywersantach. 09:04 Bułgarski rząd zatwierdził decyzję o przystąpieniu do deklaracji państw G7 dot. udzielenia Ukrainie długoterminowego wsparcia bezpieczeństwa - podała rosyjska redakcja BBC. 08:55 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że siły ukraińskie próbowały zaatakować terytorium obwodu biełgorodzkiego dronem uderzeniowym. Bezzałogowiec miał zostać zestrzelony; resort poinformował, że nikomu nic się nie stało. 08:47 20 tys. mieszkańców okupowanej przez rosyjskie siły Gorłówki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło na wojnie - informuje utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy portal Sprotyw. Według serwisu, okupacyjna administracja Gorłówki poskarżyła się Moskwie na duże straty wśród zmobilizowanych na wojnę mieszkańców miasta.

08:39 Działania Moskwy na Morzu Czarnym mogą doprowadzić do bezpośredniej wojny z Sojuszem Północnoatlantyckim. Chodzi przede wszystkim o przechwytywanie statków na wodach międzynarodowych i próby nałożenia kagańca ekonomicznego na Ukrainę. Przed takim scenariuszem ostrzega na łamach Politico były naczelny dowódca sił zbrojnych NATO w Europie (SACEUR), admirał marynarki wojennej USA James Stavridis. Zobacz również: Ekspert: Na Morzu Czarnym może dojść do starcia Rosji z NATO 08:30 Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował, że w wyniku ostrzału Kupiańska zginął 55-letni mężczyzna, który wczoraj trafił do szpitala w stanie ciężkim. Trwa ustalanie tożsamości zmarłego. 08:22 W środę z Ukrainy do Polski przyjechało 33,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 31,6 tys. osób - podała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG odnotowała ponad 14,676 mln wjazdów do Polski i 12,934 mln wyjazdów na Ukrainę. 08:15 Dziś rano siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na obwód dniepropietrowski - poinformował gubernator Serhij Łysak. Jak przekazał, nikomu nic się nie stało. 08:07 Wagnerowcy nie mają nic do stracenia. Przyszli walczyć dla pieniędzy i skrócenia kary więzienia, różnią się też wyglądem i mają inne mundury - powiedział fotoreporterowi PAP Leszkowi Szymańskiemu dowódca ukraińskiego plutonu zwiadowczego Mykoła Snitko. 07:59 Inwigilacja na Białorusi jest powszechna i rozwinięta do tego stopnia, że swobodnie można rozmawiać tylko w lesie - powiedział PAP prezes Fundacji Dom Białoruski, opozycjonista Aleś Zarembiuk. Dodaje, że na Białorusi istnieje jeszcze z czasów ZSRR dość rozpowszechniony system donosicieli, którzy obserwują sąsiadów i informują, kto, gdzie i z kim się spotka. 07:52 Czasami pole bitwy było tak usłane rannymi, że samochody ewakuujące poszkodowanych przez przypadek przejeżdżały po ich ciałach - powiedział gazecie "New York Times" ukraiński wojskowy Władysław Ruziew. 28-letni żołnierz przyznał, że ma traumę po tym, co widział na wojnie z Rosją. Zaznaczył, że ma powtarzające się koszmary o tym, jak jego jednostka zimą mierzyła się z ciągłymi atakami ze strony rosyjskich wojsk, a wielu wojskowych traciło kończyny. 07:42 "Siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim. Na południe od wsi Urożajne odniosły sukces, umocniły się na zdobytych pozycjach, zadają ciosy artylerią na cele wroga, prowadzą walkę przeciwbateryjną" - przekazał rzecznik Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych Andrij Kowaliow, informuje Ukrinform. 07:30 Ukraińska armia zestrzeliła rosyjski śmigłowiec Ka-52. "Minus jeden raszystowski Ka-52 na kierunku bachmuckim. Dziękuję jednostce Wojsk Obrony Powietrznej Sił Powietrznych za pracę bojową" - napisał dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Olesczuk. Telegram 07:10 "Wróg zaatakował okolice rakietami. W dzielnicy Nowomoskowsk było głośno. Na szczęście okoliczni mieszkańcy nie ucierpieli" - przekazał Serhij Łysak, szef obwodu dniepropietrowskiego. Telegram 06:58 Ukraińska armia podaje, że od 24 lutego 2022 roku do 17 sierpnia 2023 roku na froncie zginęło 256 050 Rosjan. W ostatniej dobie rosyjska armia straciła 480 Rosjan. 06:33 W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie doszło do 20 starć bojowych. Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunku melitopolskim i berdiańskim - wynika z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:01 Francuski koncern zbrojeniowy Thales testuje prototyp nowego karabinu automatycznego w Ukrainie - donoszą paryskie media. Ta nowoczesna broń, która może m.in. być używana z pociskami różnego kalibru, została darmowo dostarczona ukraińskiej armii przez australijską filię tego koncernu. Zobacz również: Francuzi testują prototyp nowego karabinu ACAR w Ukrainie 05:28 W rejonie Tawrii ukraińskie wojsko przeprowadziło prawie 1400 ostrzałów. W ciągu ostatniej doby nieprzyjaciel stracił 265 zabitych, rannych i wziętych do niewoli (95 zabitych, 159 rannych, 11 wziętych do niewoli) - przekazał dowódca operacyjno-strategicznej grupy wojsk "Tawria" Ołeksandr Tarnawski. 05:10 Ukraina nie będzie tej jesieni i zimy korzystać z amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-16. To już oczywiste, nie damy rady bronić Ukrainy myśliwcami F-16 tej jesieni i zimy - podał rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. Ukraina wielokrotnie wzywała swoich sojuszników do dostarczenia jej F-16. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, byłby to sygnał, ze inwazja Rosji zakończy się klęską. >>>NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZE ŚRODY ZNAJDZIECIE TUTAJ<<< Nicole Makarewicz, Cezary Faber