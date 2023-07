We wtorek Stany Zjednoczone mają ogłosić nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy o wartości 400 mln dolarów. Przestępcy, ochotnicy walczący na Ukrainie oraz handlarze bronią ukradli w zeszłym roku pewną ilość zachodniej broni i sprzętu przeznaczonych dla ukraińskiej armii, zanim je odzyskano – poinformowało CNN. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wezwanie do MSZ ambasadora Rosji po tym, jak Władimir Putin oskarżył Polskę o to, że chce pozyskać tereny Białorusi. Sobota, 22.07. 2023 r. to 514. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniczenia w Nikopolu po rosyjskim ostrzale / Telegram/Serhij Łysak / 08:23 Jak podaje portal Ukraińska Prawda, wieczorem rosyjskie samoloty zbombardowały ukraińską miejscowość o nazwie Nowy Jork w obwodzie donieckim w pobliżu linii frontu. Zginęło czworo cywilów, troje zostało rannych. Nowy Jork to oryginalna nazwa miejscowości - została zmieniona w czasach stalinowskich na Nowhorodskie, Dwa lata temu ukraiński parlament przywrócił historyczną nazwę.

07:54 Przestępcy, ochotnicy walczący na Ukrainie oraz handlarze bronią ukradli w zeszłym roku pewną ilość zachodniej broni i sprzętu przeznaczonych dla ukraińskiej armii, zanim je odzyskano - poinformowało CNN, powołując się na raport inspektora generalnego Departamentu Stanu USA. W raporcie napisano, że ukraińskie służby wywiadowcze udaremniły zmowy, które zawarto w celu kradzieży broni i sprzętu, i zostały one ostatecznie odzyskane. 07:47 Zatrzymanie w Rosji byłego funkcjonariusza Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), skrajnego nacjonalisty Igora Striełkowa (wł. Girkina) może być publicznym przejawem zmianę stosunku sił we frakcjach na Kremlu - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Badan nad Wojną (ISW). Zdaniem ISW, może być to zmiana sił na niekorzyść Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Instytut podkreśla, że dokumenty sądowe wskazują, iż władze Rosji wszczęły sprawę przeciw Girkinowi 18 lipca, czyli w dniu, w którym opublikował on kilka komentarzy bardzo krytycznych wobec Władimira Putina. "Rosyjskie źródła poufne twierdzą, że zatrzymanie Girkina jest częścią wysiłków rosyjskiej administracji prezydenckiej mających na celu rozprawienie się w wybranymi wpływowymi skrajnymi nacjonalistami rosyjskimi po zbrojnej rebelii finansującego Grupę Wagnera Jewgienija Prigożyna 24 czerwca" - czytamy. 07:10 Ukraińska armia na froncie konsekwentnie kontynuuje próby wgryzania się w rosyjskie linie obrony, ale będzie to żmudny i zapewne długotrwały proces; to gra na wycieńczenie przeciwnika i oczekiwanie na jego kryzys - mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej". Trwająca od 1,5 miesiąca ukraińska kontrofensywa nie jest spektakularna i zdecydowanie oczekiwania wobec niej były zawyżone, ale nie oznacza to, że armia Ukrainy działa nieprawidłowo czy popełnia jakieś krytyczne błędy. W tych warunkach, które mamy, czyli mimo wszystko ograniczonej ilości ciężkiego sprzętu wojskowego po stronie ukraińskiej, braku samolotów bojowych i przewagi w powietrzu, a także głębokiej i dość dobrze zorganizowanej obrony rosyjskiej, dzieje się to, co jest możliwe. Ukraińcy atakują pierwszą linię obrony głównie przy pomocy artylerii i punktowo uderzają w zaplecze, by demontować rosyjską artylerię, logistykę i dowodzenie - mówi Mariusz Cielma w rozmowie z PAP. Ukraińcy raportują dziennie o postępach rzędu kilkuset metrów czy ponad kilometra na głównych kierunkach swoich działań, ale od kilku tygodni słyszymy te same nazwy miejscowości. Postępy terytorialne są nieznaczne, co potwierdza, że Rosjanie mają dobrze zorganizowaną obronę. 06:53 "Wczoraj wieczorem nieprzyjaciel skierował na Nikopol ogień artyleryjski. Trzy osoby zostały ranne. 57-letni mężczyzna i 78-letnia kobieta trafili do szpitala z ranami odłamkowymi. Ich stan jest średni. Kolejny 42-letni mężczyzna będzie leczony w domu" - poinformował Serhij Łysak, szef Dniepropietrowskiej Administracji Wojskowej. Telegram 06:40 Ukraińska armia kontynuuje działania kontrofensywne na kierunkach: Melitopol i Berdiańsk. 06:36 W ciągu ostatniej doby ukraińska armia wykonała 14 nalotów na pozycje Rosjan. Ukraińcy w najnowszym raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy chwalą się też zniszczeniem 11 dronów przeciwnika.