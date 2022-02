Trwają walki ukraińskich żołnierzy z Rosjanami w różnych częściach Ukrainy. Siłom zbrojnym udało się odeprzeć rosyjską agresję w Charkowie i tym samym Kijów odzyskał kontrolę nad miastem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powstanie legionu dla cudzoziemców. Podkreślił także, że nie spotka się z Rosjanami na Białorusi, gdyż także ich północny sąsiad przyłączył się do agresji. Z kolei Zachód przygotowuje się do kolejnych sankcji – zarządcy systemu SWIFT ogłosili, że są gotowi do nałożenia ograniczeń na rosyjskie banki. Relacja z najważniejszych wydarzeń z 27.02.2022.

REKLAMA