Ukraiński Sztab Generalny informuje, że rosyjskie oddziały z systemami Iskander-M zostały rozmieszczone na terenie Białorusi przy granicy z Ukrainą. Rosjanie ostrzelali Mikołajowo na południu kraju, co najmniej jedna osoba zginęła, a wielu jest rannych. Walki w Siewierodoniecku są dynamiczne, po częściowym odbiciu miasta przez siły ukraińskie ich sytuacja ponownie się pogorszyła – powiadomił szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Rosjanie Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przegrupowują się na Morzu Czarnym. Stale utrzymuje się zagrożenie desantem na Odessę - poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk. Najważniejsze wydarzenia 103. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Zniszczenia w Kijowie, stolicy Ukrainy. / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

16:31

Rosyjskie wojska ponownie ostrzelały przygraniczne miejscowości w obwodzie sumskim na północy Ukrainy, atakując z moździerzy i drona; są też jednak dobre wieści, ponieważ wrogowie uderzyli we własne terytorium i zniszczyli kilka obiektów w miejscowości Tiotkino - poinformował szef regionalnych władz Dmytro Żywycki.



Telegram

16:21

Kijów jest zaniepokojony ewentualnym porozumieniem, które Rosja chce zawrzeć z Turcją w sprawie eksportu ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych - podaje Bloomberg, powołując się na źródła znające przebieg negocjacji. Strona turecka proponuje, że oczyści wody Morza Czarnego w pobliżu Odessy z min, a następnie zapewni eskortę statkom transportującym ukraińskie dobra. Rosja domaga się ponadto, by pozwolono jej przeprowadzać inspekcje na statkach handlowych. Kijów nie zgadza się na ten warunek i jest generalnie sceptycznie nastawiony do propozycji wznowienia eksportu dzięki porozumieniu Rosji i Turcji - pisze Bloomberg, powołując się na ukraińskie źródła rządowe.

16:17

Rosja utrzymuje na Morzu Czarnym pięć okrętów zdolnych do oddania salwy z 34 pocisków manewrujących Kalibr - poinformował rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk. Ostrzegł on, że groźba uderzeń rakietowych z Morza Czarnego na Ukrainę pozostaje realna. Dodał, że "w północno-zachodniej części Krymu trwa rozmieszczanie dwóch batalionów systemu przeciwlotniczego S-300". Batalion S-300 - to jednostka wykrywania i oznaczania celów, radar naprowadzania i do sześciu wyrzutni.

16:07

Sytuacja w rejonie Zaporoża, w środkowej części Ukrainy, staje się coraz bardziej niebezpieczna - alarmuje Wołodymyr Zełeński. Prezydent Ukrainy przyznaje, że Rosjanie mają liczebną przewagę, szczególnie w okolicach okupowanego Siewierodoniecka.

16:06

Światowy Fundusz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią obawia się, że wojna na Ukrainie może doprowadzić do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV i gruźlicą. "Spodziewamy się, że konflikt będzie miał znaczący wpływ na wskaźniki zachorowań na gruźlicę i HIV na Ukrainie i w całym regionie" - powiedział dyrektor Funduszu Peter Sands portalowi RND. "Duże ruchy uchodźców, zakwaterowanie w ciasnych schroniskach i zakłócenia w opiece medycznej sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych" - dodał Sands. Według danych Funduszu, już przed wojną Ukraina miała jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na gruźlicę i HIV w regionie Europy Wschodniej i Azji Środkowej.

15:45

Rolnicy w obwodzie odeskim na południu Ukrainy kontynuują prace na polach pełnych rosyjskich pocisków i niewybuchów - poinformował na Twitterze ukraiński resort dyplomacji, dołączając zdjęcie ukazujące rolników i pole z tkwiącym w nim fragmentem rakiety.

15:31

W rosyjskich regionach, zwłaszcza na dalekiej prowincji, znacząco wzrosło zapotrzebowanie na pochówki komunalne, opłacane przez władze obwodów i mniejszych jednostek administracyjnych; ma to związek z dużymi stratami wojsk agresora na Ukrainie - poinformowała agencja UNIAN za niezależnymi rosyjskimi mediami.

15:24

Ukraina posiada wystarczające siły, by odeprzeć rosyjskie ataki na Siewierodonieck - zapewnił, cytowany przez agencję Reutera, mer miasta Ołeksandr Striuk. Striuk dodał, że żadna ze stron nie ustępuje, a w mieście toczą się walki uliczne. Rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk przyznał, że Rosja nie oszczędza ani żołnierzy, ani sprzętu, by zdobyć to największe, nadal kontrolowane przez stronę ukraińską, miasto w obwodzie ługańskim.

15:22

Cytat Nie wiemy, kiedy skończy się wojna, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. powiedział Polskiej Agencji Prasowej Anatolij Sydorenko, dowódca sformowanego niedawno pododdziału pułku Azow w Charkowie, jednego z najsłynniejszych Specjalnych Pododdziałów Ochrony Porządku Publicznego na Ukrainie.

15:20

W Radzie Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się posiedzenie dotyczące przypadków przemocy seksualnej i handlu ludźmi w związku z wojną na Ukrainie - poinformował stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Dodał, że w imieniu Polski będzie mówił o pomocy dla ofiar tych przestępstw. Udokumentowane rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie obejmują m.in. masowe zabójstwa, tortury, gwałty, grabieże, ataki na cele cywilne takie jak osiedla mieszkaniowe, szkoły, szpitale i korytarze humanitarne oraz stosowanie amunicji zabronionej przez konwencję genewską np. bomb kasetowych.

15:08

W Rosji powstają "centra logistyczne" zajmujące się dystrybucją dóbr zrabowanych na wojnie na Ukrainie; biznes idzie jednak średnio, ponieważ rodziny żołnierzy rozkradają sobie wzajemnie te przedmioty - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), która opublikowała kolejną przechwyconą rozmowę wroga.

Przeczytaj więcej na ten temat: SBU: "Centra logistyczne" w Rosji dystrybuują dobra zrabowane w Ukrainie

14:59

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała, że w wyniku jej działań grupa okrętów Rosji na Morzu Czarnym została odsunięta na ponad 100 km od wybrzeża. Nadal jednak siły morskie Ukrainy działają w warunkach przewagi wroga - głosi komunikat.

14:17

Co najmniej jedna osoba zginęła, a inne są ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału dzielnic mieszkalnych Mikołajowa na południu Ukrainy - informuje agencja Ukrinform, powołując się na lokalne władze. "Rosjanie od rana chaotycznie ostrzeliwali miasto, trafiając w budynki mieszkalne w różnych częściach miasta, gdzie nie ma obiektów wojskowych" - powiadomiła przewodnicząca rady obwodu mikołajowskiego Hanna Zamaziejewa.

Telegram

13:51

Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w rosyjskim ostrzale miejscowości Dergacze w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - powiadomili ratownicy. Władze obwodowe poinformowały wcześniej o trzech zabitych i dziesięciu rannych w ciągu minionej doby.

13:22

Władimir Putin mówi, że nie będzie wykorzystywał szlaków handlowych do ataku na Odessę, ale to ten sam Putin, który powiedział kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi i prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, że nie najedzie Ukrainy; nie można ufać Putinowi, jego słowa nie mają treści - ocenił szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

12:59

Bijemy się dosłownie o każdy dom i każdą ulicę, walki są straszne i toczą się z wielką intensywnością; wygląda to dosłownie jak gra komputerowa "Counter-Strike" - ocenił dowódca batalionu Gwardii Narodowej Ukrainy kapitan Petro Kuzyk w rozmowie z Radiem Swoboda.

Przeciwnik ma zdecydowaną przewagę w artylerii lufowej, liczbie czołgów, a być może także w liczbie żołnierzy i aktywnie wykorzystuje te atuty. Ciągle atakują, ostrzeliwują, niszczą domy, nasze fortyfikacje. Musimy nieustannie manewrować. Próbowaliśmy kontratakować - czasem z powodzeniem, czasem nie za bardzo. Z ich strony również był ciągły napór. Niektóre jednostki zostały zmuszone do wycofania się o jeden blok mieszkalny, a inne utrzymały swoje pozycje, w tym m.in. nasza - relacjonował Kuzyk.

12:56

Kanclerz Austrii Karl Nehammer opowiada się za "krokami pośrednimi", mającymi poprzedzić pełne przystąpienie do UE takich państw, jak Ukraina czy Mołdawia. Ten rodzaj "europejskiej poczekalni" dałby tym krajom czas na zbliżenie się do standardów UE - informuje portal ORF.

Łączy nas ten sam cel: wszyscy chcemy niezależnej i odnoszącej sukcesy gospodarcze Ukrainy. Ukraina walczy obecnie o swoje polityczne i terytorialne przetrwanie, a wszystkie nasze wysiłki mają teraz na celu przede wszystkim zakończenie rosyjskiej agresji. W takiej fazie szybkie i pełne przystąpienie do Unii nie jest najważniejszą kwestią - oświadczył Nehammer.

Jak podkreślił kanclerz, debacie o akcesji Ukrainy do UE "nie powinny towarzyszyć emocje". Szybka akcesja Ukrainy nie jest z mojego punktu widzenia realistyczna - dodał szef rządu Austrii.

12:51

"Przeprowadziłem rozmowę z Borisem Johnsonem. Rozmawialiśmy o sytuacji na froncie" - powiadomił Zełenski w poniedziałek na Twitterze.

Jak dodał, jego rozmówca potwierdził "wzmocniony pakiet pomocy wojskowej".

"Poruszyliśmy kwestię zintensyfikowania działań dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Wspólnie z Wielką Brytanią poszukujemy sposobów zapobieżenia kryzysowi żywnościowemu i odblokowania portów" - powiadomił Zełenski.

12:44

Ponad 1 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka, które przebywają obecnie w różnych miejscowościach w Polsce, otrzymało pomoc mobilnego zespołu łódzkiej Fundacji Happy Kids, złożonego z pediatry, psychologa i ratownika medycznego. Ok. 100 dzieci objęli opieką stomatolodzy z Łodzi.

Po zakończeniu ewakuacji i zapewnieniu zakwaterowania dla blisko 1,5 tys. dzieci z ukraińskich domów dziecka, które koordynowała Fundacja Happy Kids, opiekę nad nimi przejął polski rząd. Jednak - jak przekazała Fundacja - z każdym dniem pojawiają się nowe potrzeby, których skala jest bardzo duża - większość dzieci boryka się z traumami i depresją, aż połowa z nich jest niepełnosprawna, co wymaga zapewnienia odpowiednich warunków i opieki medycznej.

12:37

Aktualna mapa przedstawiająca sytuację na wschodzie Ukrainy.

12:31

Trwają walki w Siewierodoniecku.

12:22

Od ponad 100 dni Ukraina jest w stanie wojny, jednak minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock nie spotkała się dotąd w cztery oczy z ambasadorem Ukrainy w RFN Andrijem Melnykiem - pisze gazeta "Bild am Sonntag". Dyplomata powiedział, że zależy mu na takim spotkaniu.

Melnyk powiedział "Bildowi": "Bardzo bym chciał, żeby szefowa dyplomacji Niemiec znalazła czas dla ambasadora Ukrainy. Nic nie zastąpi poufnej rozmowy".

12:06

Wojna na Ukrainie w całym swoim okrucieństwie pokazała nam, jak ważna jest współpraca państw flanki wschodniej NATO, Unii Europejskiej - powiedział w poniedziałek w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy - dodał.

11:55

Ambasador Ukrainy w Bułgarii Witalij Moskałenko wysłał do bułgarskiego MSZ oficjalną notę, w której prosi o przekazanie swojemu krajowi bułgarskiej broni zaprojektowanej w czasach sowieckich, takiej jak haubice i systemy rakietowe, mającej posłużyć do walki z rosyjskim agresorem. Moskałenko poinformował o tym w poniedziałek w wywiadzie dla bułgarskiej telewizji bTV.

"Potrzebne nam jest uzbrojenie, mówimy tu o haubicach i systemach rakietowych. To stare sowieckie uzbrojenie, przy pomocy którego możemy walczyć" - powiedział Moskałenko.

Bułgarski sprzęt miałby zostać wysłany do południowej Ukrainy, w tym do Donbasu, gdzie z powodu wzmożonych walk z siłami rosyjskimi wojsko ukraińskie najbardziej potrzebuje dostaw broni.

11:43

Od trzech miesięcy ukraiński reżyser Ołeh Sencow, były więzień polityczny przetrzymywany w Rosji, jest na froncie. Ma karabin i notes; nie strzela i robi notatki, pracuje nad nowym filmem o wojnie w Donbasie. Artysta opowiedział o tym włoskiemu dziennikowi "La Repubblica".



"Nie strzeliłem ani razu. To nie jest konflikt polegający na strzelaninie. Walczy się z użyciem artylerii. A ja piszę. Piszę dużo, nocą w okopie, piszę pod bombami, robię notatki, zapisuję wspomnienia, przychodzi mi dużo pomysłów do mojego następnego filmu" - powiedział rzymskiej gazecie 45-letni reżyser, laureat Nagrody Sacharowa, obecnie żołnierz-ochotnik.

11:25

Okręty rosyjskiej Floty Czarnomorskiej przegrupowują się na Morzu Czarnym. Stale utrzymuje się zagrożenie desantem na Odessę - poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk.

Bratczuk podał, że Rosjanie dysponują obecnie na Morzu Czarnym kilkoma pociskami manewrującymi i chociaż zagrożenie desantem na Odessę pozostaje realne, "okupanci nie podjęli dotąd przygotowań do jego aktywnej fazy".

Rzecznik dodał, że na Wyspie Węży okupanci stale zwiększają swoje zdolności bojowe, a ich wiodącą taktyką pozostaje wykorzystywanie systemów rakietowych do ostrzału miast.

11:13

Supernowoczesna polska broń, rakiety przeciwlotnicze Piorun i amunicja krążąca Warmate, robi furorę w wojnie na Ukrainie; w mediach społecznościowych wokół pocisków Piorun powstał prawdziwy kult - pisze niemiecki dziennik "Welt".

Oprócz "pomocy uchodźcom Polska stała się centrum dostaw broni z Zachodu, a nawet drugim po USA najważniejszym dostawcą dla Ukrainy". W przeciwieństwie do Niemiec, Polska "od tygodni dostarcza na Ukrainę ciężki sprzęt: około 240 czołgów T-72, bojowe wozy piechoty i samobieżne haubice. Jeszcze przed wybuchem wojny Polska dostarczała masy broni lekkiej i amunicji" - podkreśla "Welt".

11:04

"Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji insynuuje, że Zachód ma w planach aneksję części Ukrainy" - wskazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że Nikołaj Patruszew kolejny raz atakuje Polskę kłamstwami dotyczącymi rzekomych agresywnych planów władz Polski wobec Ukrainy.

10:59

Szef ukraińskiego Wywiadu Państwowego Cyryl Budanow odwiedził Siewierodonieck. Generał obserwował pracę jednostek, zapoznał się z sytuacją operacyjną i ustalił dalsze działania jednostek.

10:49

Wojna na Ukrainie w całym swoim okrucieństwie pokazała nam, jak ważna jest współpraca państw flanki wschodniej NATO, flanki wschodniej Unii Europejskiej - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy - dodał.

W poniedziałek Lublinie rozpoczyna się dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza. Wydarzenie, podobnie jak w roku poprzednim, zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

10:40

32 dziennikarzy zginęło od początku pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą - powiedział ukraiński minister kultury i polityki informacyjnej Ołeksandr Tkaczenko. 6 czerwca na Ukrainie obchodzony jest Dzień Dziennikarza.

Wśród zabitych podczas wojny reporterów są Ukraińcy, ale także obcokrajowcy. M.in. w ubiegły poniedziałek w wyniku rosyjskiego ostrzału zginął francuski reporter Frederic Leclerc-Imhoff, pracownik stacji informacyjnej BFM TV.

10:29

Najnowsze zdjęcia z kijowskich zakładów naprawy wagonów, które zostały wczoraj ostrzelane przez rosyjskie wojsko.

10:10

Kijów po wczorajszym rosyjskim ostrzale rakietowym.

09:47

Walki w Siewierodoniecku są dynamiczne, po częściowym odbiciu miasta przez siły ukraińskie ich sytuacja ponownie się pogorszyła - powiadomił w poniedziałek szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

"Po udanym kontruderzeniu siłom ukraińskim udało się odbić prawie pół miasta, ale teraz sytuacja znowu się trochę dla nas pogorszyła" - powiedział Hajdaj w ukraińskiej telewizji, zaznaczając, że wojska ukraińskie utrzymują pozycje w przemysłowej części miasta.

Telegram

09:40

Mieszkańcy Mariupola na południu Ukrainy mdleją w kilkugodzinnych kolejkach po niewielkie ilości dostarczanej przez okupantów żywności - poinformował doradca mera tego miasta Petro Andriuszczenko, cytowany w poniedziałek przez agencję UNIAN.

"Codziennie w kolejce ustawia się 1,5-2 tys. osób, stoją w upale po sześć godzin, czekając na około 400 wydawanych zestawów; jedzenia nie wystarcza dla każdego" - podał Andriuszczenko.

Na wydawane zestawy pożywienia składa się kilka paczek makaronu, kilka soków, konserwy i płatki - paczki wydawane przez Rosjan to jedyny sposób na zdobycie pożywienia w tym okupowanym mieście.

08:58

08:54

Rosyjskie pociski manewrujące uderzyły w infrastrukturę kolejową w Kijowie, tymczasem na wschodzie Ukrainy trwają ciężkie walki w Siewierodoniecku - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"We wczesnych godzinach rannych 5 czerwca rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 uderzyły w infrastrukturę kolejową w Kijowie, prawdopodobnie w celu zakłócenia dostaw zachodniego sprzętu wojskowego dla ukraińskich jednostek na froncie. W Donbasie trwają ciężkie walki w (...) mieście Siewierodonieck, a siły rosyjskie nacierają w kierunku Słowiańska, próbując okrążyć siły ukraińskie. Na morzu, po utracie krążownika Moskwa w kwietniu, siły rosyjskie prawdopodobnie przeniosły na Wyspę Węży w zachodniej części Morza Czarnego wiele środków obrony powietrznej, w tym systemy SA-15 i SA-22. Prawdopodobnie broń ta ma zapewnić obronę powietrzną rosyjskim okrętom wojennym operującym wokół Wyspy Węży. Działania Rosji na Wyspie Węży przyczyniają się do blokady ukraińskiego wybrzeża i utrudniają wznowienie handlu morskiego, w tym eksportu ukraińskiego zboża" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:47

Od początku inwazji na Ukrainę armia Rosji straciła ok. 31 250 żołnierzy, w tym ok. 100 w ciągu minionej doby, a także 1386 czołgów, 3,4 tys. pojazdów opancerzonych i inny sprzęt - powiadomił sztab generalny armii ukraińskiej.

08:43

Już ponad 31 tys. żołnierzy stracili Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę,

08:03

Na terytorium Białorusi, przy granicy z Ukrainą, wciąż stacjonuje część rosyjskich pododdziałów, posiadających na uzbrojeniu kompleksy rakietowe Iskander-M, wyrzutnie Pancyr-S1, systemy obrony powietrznej S-400 i samoloty bojowe.

07:59

W rejonie Charkowa wojska rosyjskie, jak podał ukraiński sztab, prowadzą aktywną obronę, dążąc do utrzymania zajmowanych pozycji. Ostrzeliwane są pozycje sił ukraińskich, a także cele cywilne w okolicach Bazyliwki, Kutuziwki i Petriwskego.

07:55

Trwają walki o Siewierodonieck w obwodzie ługańskim, a wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z moździerzy i artylerii. Celem ostrzałów były m.in. także miejscowości Metjulkino, Boriwske, Ustyniwka, Toszkiwka.

07:53

Mapy ukraińskich kontrataków w Siewierodoniecku w ostatnich 48 godzinach,

07:47

Zakończenie roku szkolnego w ruinach szkoły. 10 uczniów zatańczyło walka w murach budynku zniszczonego w rosyjskim ostrzale.

07:36

Zdaniem władz regionalnych ostrzelana została wieś Tetkino w zachodniej Rosji.

07:08

Wizyta ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Serbii w dniach 6-7 czerwca została odwołana, ponieważ trzy kraje sąsiadujące z Serbią odmówiły udostępnienia swojej przestrzeni powietrznej rosyjskiemu samolotowi rządowemu - podaje w poniedziałek BBC za rosyjskim MSZ.

Bułgaria, Macedonia Północna i Czarnogóra wprowadziły zakaz dla rosyjskich samolotów w ramach sankcji spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. Teraz te trzy kraje sprzeciwiły się lotowi Ławrowa, chociaż jako szefowi dyplomacji pozostawiono mu możliwość podróżowania do UE, pomimo nałożonych na niego i jego kraj sankcji.

Bułgaria należy do Unii Europejskiej, a Macedonia Północna i Czarnogóra mają status kandydata.

06:57

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksandr Arestowycz stał się "głosem wojny" - oceniło rosyjskie Radio Swaboda, a jeden z komentatorów nazwał go "Kaszpirowskim naszych czasów". Media mówią o "fenomenie Arestowycza" i opisują, że codziennie hipnotyzującym głosem prowadzi on "zbiorową terapię" dla swoich rodaków.

"Arestowycz to bez wątpienia fenomen. On tak przekazuje raporty ministerstwa obrony, że tych raportów już nikt szczególnie nie słucha. Wszyscy słuchają uwodzącego głosu Arestowycza" - skomentował w rozmowie z Radiem Swoboda ukraiński dziennikarz Łeonid Szwec.

Przy czym, choć jego analizy często są błyskotliwe i bardzo trafne, to nie raz i nie dwa mówił rzeczy, które były wzajemnie sprzeczne, albo dzielił się prognozami, które okazywały się niecelne.

06:24

Kontratak sił ukraińskich w Siewierodoniecku świadczą o spadku mocy bojowej rosyjskiej ofensywy - tak pisze dziś amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Kontrataki Ukraińców są ograniczone i punktowe, ale skuteczne - twierdzą analitycy.

W 103. dniu wojny cały czas trwa bitwa o Siewierodonieck. Rosjanie chcą miasto zdobyć, by ogłosić pełną kontrolę nad obwodem Ługańskim.

Do przejęcia kontroli nas Siewierodonieckiem - a właściwie jego ruinami, bo rosyjskie bomby metodycznie niszczą to miasto - jeszcze daleko. Według Sierhija Hajdaha, szefa władz obwodu Ługańskiego wczoraj ukraińskiej armii udało się odzyskać kontrolę nad mniej więcej połową Siewierodoniecka.

Z przechwyconych wiadomości wnioskujemy, że dowodzący rosyjską armią dostali zadanie, by do 10 czerwca zająć cały Siewierodonieck, a także trasę Lisiczańsk - Bahmut - mówił Hajdah.

To może oznaczać, że w najbliższych dniach i tak już bardzo intensywne walki o Sieiwerodonieck jeszcze przybiorą na sile.

06:17

Jak podaje agencja Unian w Doniecku eksplodował magazyn amunicji. Według mieszkańców miasta był on spowodowany rosyjskim ostrzałem.

06:12

Doradca mera Mariupola na Ukrainie Piotr Andriuszczenko poinformował w niedzielę wieczorem, że w Doniecku i okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego przestała nadawać rosyjska telewizja naziemna.



Andriuszczenko podkreślił, że telewizja zniknęła z powodu zniszczeń spowodowanych ostrzałem, który sami Rosjanie przeprowadzili, by oskarżyć Ukraińców o ostrzał "cywilów".



"Na dzień dzisiejszy telewizja naziemna nie jest dostępna w Doniecku i okupowanej części regionu. Była propaganda i nie ma propagandy" - napisał Andriuszczenko w mediach społecznościowych.



06:00

"Energoatom" opublikował wideo z rosyjskiego pocisku przelatującego nad południowo-ukraińskią elektrownią jądrową w niedzielę rano o 5:30. Poinformowano, że jest to prawdopodobnie jeden z pocisków, które uderzyły w Kijów.

05:56

"Rosja zabija cywilów! 5 czerwca Rosjanie zabili jeszcze trzech cywilów w obwodzie donieckim: dwóch w Awdijewce i jednego w Drużkówce. Jeszcze dwie osoby zostały ranne" - napisał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.



Szef władz obwodowych podkreślił, że obecnie nie można ustalić dokładnej liczby ofiar w Mariupolu i Wołnowej.



Wcześniej w niedzielę sztab Operacji Sił Połączonych informował, że siedem osób zginęło w obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatniej doby w wyniku ostrzałów rosyjskich.

05:49

Wielka Brytania dostarczy Ukrainie wyrzutnie pocisków M270 MLRS, a także przeszkoli na swoim terytorium ukraińskich żołnierzy w zakresie ich obsługi - przekazał brytyjski minister obrony Ben Wallace.



"Te wysoce wydajne wieloprowadnicowe systemy rakietowe pozwolą naszym ukraińskim przyjaciołom lepiej chronić się przed brutalnym użyciem artylerii dalekiego zasięgu, którą siły Putina stosują na oślep do zrównywania miast z ziemią" - napisał Wallace w oświadczeniu, dodając, że decyzja w tej sprawie została podjęta w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi.

05:44

Podróż do Zaporoża i obwodu ługańskiego była drugim wyjazdem Zełenskiego poza obwód kijowski od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego. Pod koniec maja prezydent Ukrainy odwiedził Charków.

05:41

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że odwiedził Zaporoże oraz dwa miasta w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju, gdzie spotkał się m.in. z ukraińskimi żołnierzami.



Byłem w Zaporożu, gdzie spotkałem się z żołnierzami i nagrodziłem najlepszych. Spotkałem się z szefem obwodowej administracji państwowej, kierownictwem miejscowej policji, Służbą Bezpieczeństwa i niektórymi burmistrzami tymczasowo okupowanych miast - powiedział Zełenski.



Każda rodzina tam ma swoją historię. Większość była bez mężczyzn. Czyjś mąż poszedł na wojnę, ktoś - w niewoli, ktoś niestety zmarł. Po prostu tragedia. Bez domu, bez ukochanej osoby. Ale musimy żyć dla dzieci. Są wśród nas prawdziwi bohaterowie - dodał ukraiński prezydent.

05:33

Departament Komunikacji Strategicznej Biura Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził śmierć rosyjskiego generała dywizji Romana Kutuzowa w bitwie pod Popasną.



"Ekskluzywne. Generał major Roman Kutuzow został oficjalnie zdenazyfikowany i zdemilitaryzowany" - napisano w komunikacie.



Kutuzow był dowódcą 5. Armii Połączonych Sił Zbrojnych Rosji.



Jak pisze Meduza, Kutuzow to czwarty rosyjski generał, którego śmierć została potwierdzona. Strona ukraińska mówi o większej liczbie, jednak informacje te nie zostały dotąd zweryfikowane.

05:22

1500 mężczyzn wchodzi w skład batalionu ochotników z Białorusi, którzy przyłączyli się do ukraińskiego wojska - poinformowała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska na łamach włoskiego dziennika "Corriere della Sera". Jej zdaniem liczba ta wzrośnie, bo następni się szkolą.



"Wiele osób na Białorusi chce pomóc Ukrainie i teraz szkolą się w innych krajach. Ilu ich jest i gdzie są, nie mogę powiedzieć. Często są to osoby, które potrzebują przeszkolenia, bo nie mają doświadczenia wojennego. Ale na pewno liczba białoruskich bojowników u boku Ukrainy wzrośnie" - oświadczyła Cichanouska.

05:16

W Zaporożu utworzono ośrodki pomocy humanitarnej, aby przyjmować mieszkańców tymczasowo okupowanych terytoriów i osiedli, na których trwają działania wojenne.



"W ciągu ostatnich 15 dni najwięcej ludzi przybyło z regionu chersońskiego. Pochodzą też z Mariupola" - oświadczył.



Wcześniej w niedzielę biuro prezydenta Ukrainy podało, że Zełenski odwiedził żołnierzy na froncie w obwodzie zaporoskim. "Szef państwa zapoznał się z sytuacją operacyjną na linii obrony" - głosi m.in. komunikat, opublikowany na oficjalnej stronie internetowej prezydenta.

05:12

Prawie 60 proc. terytorium obwodu zaporoskiego jest zajęte przez wojska rosyjskie - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Staruch na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Według szefa władz obwodowych 77 miejscowości obwodu zaporoskiego zostało odciętych z powodu działań wojennych. Rosjanie zniszczyli 2701 obiektów infrastrukturalnych, z których prawie 700 z powrotem działa.

05:00