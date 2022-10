W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe i 16 - lotniczych oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Rosyjscy dowódcy na Ukrainie traktują zmobilizowanych żołnierzy, nie posiadających najczęściej podstawowego wyszkolenia wojskowego, jak "mięso armatnie", który łatwo zastąpić nowym - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Ukrainie we wszystkich obwodach ogłoszono alarm lotniczy. Ukraińskie kanały Telegramu ostrzegają o rakietach lecących m.in. znad Morza Czarnego. Najważniejsze informacje z 233. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z piątku 14.10.2022 r.

Zniszczony dom w Iziumie / ATEF SAFADI / PAP/EPA

12:18

Willa w Szwajcarii, która prawdopodobnie należy do byłej gimnastyczki, a obecnie niezwykle wpływowej Rosjanki Aliny Kabajewej, została wystawiona na sprzedaż za 75,5 mln dolarów - informuje portal Dossier.center. Kobieta jest uważana za "nieoficjalną pierwszą damę Rosji".

Luksusowa willa, wyposażona w lądowisko dla śmigłowców, znajduje się w szwajcarskiej Cologny.

12:12

Doborowe formacje rosyjskie, jak wojska powietrznodesantowe i oddziały sił specjalnych (specnazu), ponoszą dotkliwe straty w Ukrainie. Na wojnie giną najczęściej ochotnicy, a w ostatnich dniach - niedawno zmobilizowani. Informuje o tym rosyjska redakcja BBC.

Oceny te BBC publikuje w swoich najnowszych wyliczeniach, dotyczących strat armii rosyjskiej na Ukrainie. Od kilku miesięcy, wspólnie z rosyjskim niezależnym portalem Mediazona, BBC zbiera publiczne informacje o śmierci i pogrzebach poległych na wojnie (np. posty krewnych, doniesienia w regionalnych mediach i oświadczenia władz lokalnych). Na podstawie tych otwartych źródeł tworzy wykaz potwierdzonych, imiennych strat.

Tylko podczas nieudanej operacji obrony Łymanu, miasta w obwodzie donieckim, zginął cały oddział specnazu GRU z miasta Togliatti (d. Stawropolu nad Wołgą - red.).

12:07

Pociąg ze zniszczonym sprzętem wojskowym w Czelabińsku.

11:20

Władze okupacyjne obwodu chersońskiego wezwali mieszkańców do czasowego opuszczenia regionu i udania się do Rosji.

11:04

Chaos, jaki pozostawiają po sobie Rosjanie w opuszczonych pozycjach, świadczy o popłochu, w jakim je opuszczają.

10:31

Elon Musk ostrzega Pentagon, że przestanie finansować dostarczanie Starlinków do Ukrainy - wynika z dokumentu, do którego dotarł CNN. Starlinki to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Zapewniają do niego dostęp nawet na terenach, gdzie technicznie było to niemożliwe. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich.

10:22

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o zestrzeleniu w piątek rano ośmiu irańskich dronów kamikadze Shahed-136.

"14 października na kierunkach południowym i wschodnim obrona powietrzna zniszczyła osiem dronów uderzeniowych Shahed-136" - podano na Facebooku sił powietrznych.

W komunikacie sztabu generalnego poinformowano z kolei o zniszczeniu w ciągu minionej doby 17 bezzałogowców przeciwnika.

10:13

Armia ukraińska jest w stanie odbić Chersoń i odzyskać kontrolę nad prawym brzegiem Dniepru już w przyszłym tygodniu - Financial Times powołując się na zachodnich oficerów

09:51

09:37

O "zbliżeniu się" do stworzenia strefy bezpieczeństwa wokół, okupowanej przez Rosję, Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował na Twitterze dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.

"Przybyłem do Polski nocnym pociągiem z Ukrainy po intensywnym tygodniu rozmów z Rosją i Ukrainą. Przybliżamy się do stworzenia strefy ochrony (bezpieczeństwa) wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - napisał Grossi na Twitterze w piątek rano.

Grossi ocenił, że sytuacja wokół elektrowni jest niedopuszczalna i konieczne są niezwłoczne działania, by zapewnić bezpieczeństwo tego obiektu.

09:33

Jak podaje "Nasza Niwa" Łukaszenka podjął pryncypialną decyzję o przeprowadzeniu na Białorusi tajnej mobilizacji w celu rekrutacji oddziałów bojowych. Ma zostać przeprowadzona pod przykrywką testu sprawności wojskowej.

09:09

W tym tygodniu, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ambasadorowie państw członkowskich przy UE zawarli w Brukseli porozumienie w sprawie uruchomienia specjalnej misji szkoleniowej dla Ukrainy. Dzięki niej na poligonach państw UE w najbliższych miesiącach ma zostać przeszkolonych nawet 15 tys. żołnierzy ukraińskich - przekazało źródło unijne w Brukseli.

Decyzja ma zostać potwierdzona na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w poniedziałek w Luksemburgu, a misja ruszyć w połowie listopada. Szkolenia miałyby dotyczyć wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w zależności od zapotrzebowania ukraińskich sił zbrojnych. Mają dotyczyć m.in. działań piechoty, artylerii, jednostek pancernych, obrony przeciwlotniczej i wsparcia medycznego. Prowadzone mają być również szkolenia w integracji jednostek wojskowych.

Nie jest jeszcze znana liczba państw członkowskich, które będą chciały wykorzystać swoje możliwości do szkolenia ukraińskich żołnierzy. Te decyzje mają być podjęte w ciągu najbliższych dni. Misja otwarta jest także dla państw spoza UE.

08:59

Siły ukraińskie przeprowadziły 25 ataków lotniczych, w tym na 19 miejsc koncentracji wojsk i uzbrojenia przeciwnika, a także na sześć systemów przeciwlotniczych. Zestrzelono pięć rakiet manewrujących i dziewięć bezzałogowców.

Wojska rakietowe Ukrainy i artyleria raziły trzy punkty dowodzenia przeciwnika, pięć punktów koncentracji wojsk i sprzętu, dwa magazyny z amunicją.

08:51

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe i 16 - lotniczych oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Siły ukraińskie odparły w ciągu doby ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Terny, Wesełe, Newelske, Odradiwka, Iwanhrad, Bachmut, Nowa Kamianka i Suchyj Stawok.

Wróg kontynuuje ostrzał pozycji wojsk i celów cywilnych wzdłuż linii styczności.

08:19

Rosja w dalszym ciągu werbuje do walki na froncie najemników, w tym obcokrajowców - zaznaczono w raporcie sztabowym. 9 października na okupowany Krymu przybyło ok. 400 zagranicznych najemników, którzy mają następnie być wysłani na front w Ukrainie.

08:05

W Enerhodarze, gdzie znajduje się okupowana Zaporoska Elektrownia Atomowa, Rosja zwiększyła liczbę swoich wojsk i używa obiektu nuklearnego jako bazy - powiadomił sztab generalnej armii ukraińskiej. Do walki na froncie Rosja werbuje obcokrajowców.

Poinformowano również, że na posterunkach wokół okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim oprócz wojskowych są również obecni funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji, którzy przeprowadzają rewizje.

07:48

Elon Musk rzekomo nie jest już w stanie finansować systemów Starlink w Ukrainie, donosi CNN.

07:22

Najważniejsze wydarzenia wieczoru:

Pojawiły się informacje o eksplozjach w Zaporożu oraz w czasowo okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

07:11

Kiedy do wsi weszły ukraińskie wojska, wszyscy padliśmy na kolana i płakaliśmy z radości, że powróciło nasze państwo - mówią PAP mieszkańcy wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji Jackiwki w obwodzie donieckim.

Jackiwka to wieś letniskowa, ładnie położona wśród gęstych, sosnowych lasów nad rzeką Oskoł. W sąsiedztwie wiejskich chat budowano dacze, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Dziś po wielu z nich pozostały tylko wypalone ruiny. Ukraińcy wyparli stąd Rosjan 20 września.

"Wieś była bombardowana od 24 kwietnia. Weszli ruscy i się zaczęło. Było tak strasznie, że nawet nie wiem, jak o tym mówić. Siedzieliśmy w cztery osoby w piwnicy dwa na dwa metry, co przejedzie czołg, to wszystko się trzęsie. To było dzikie przerażenie" - wspomina Hałyna.

05:59

Rosjanie wystrzelili trzy pociski S-300 na Zaporoże. Trafione zostały obiekty infrastruktury - poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Staruch. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

05:38

Na Białorusi wprowadzono "reżim operacji antyterrorystycznej" po pojawieniu się informacji o "planowanych prowokacjach ze strony niektórych, określonych państw" - powiedział, w relacji Reutera, minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika "Izwiestia".



Makiej dodał, że były informacje, iż "niektóre sąsiednie kraje planują prowokacje polegające na w istocie zagarnięciu niektórych części terytorium Białorusi".



Agencja zaznacza, że reżim operacji antyterrorystycznej oznacza udzielenie służbom bezpieczeństwa szerokich uprawnień, w tym zatrzymań w celu weryfikacji tożsamości, zakazu przemieszczania się, podsłuchów i kontroli łączności oraz wejść funkcjonariuszy służb do dowolnych pomieszczeń.

05:34

Eksplozje były też słyszane w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

05:30

Nagranie nocnych eksplozji w Zaporożu.

05:27

Pojawiły się doniesienia o potężnych pożarach, jakie wybuchły po ostrzale Zaporoża.

05:08

Zełenski zapowiedział powołanie specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego tak aby Rosja poniosła odpowiedzialność za wojnę kosztem swoich aktywów.



Prezydent zaapelował do Ukraińców aby stosowali się do zasad bezpieczeństwa i zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze, zwłaszcza w piątek 14 października kiedy Ukraina obchodzi "Dzień Obrońców".

05:01

"Rosja rzuca tysiące zmobilizowanych mężczyzn na front. Nie mają oni istotnego wyszkolenia wojskowego, ale ich dowódcy wcale tego nie potrzebują. Spodziewają się, że zmobilizowani Rosjanie będą w stanie przetrwać na wojnie co najmniej kilka tygodni, po czym zginą, a wtedy wyślą kolejnych na front" - powiedział Zełenski.



Podkreślił jednak, że wykorzystywanie przez rosyjskich generałów ich ludzi jako "mięsa armatniego" powoduje, że ukraińscy obrońcy znajdują się pod dodatkową presją.



"Rosyjski terror musi napotkać na silną odpowiedź na wszystkich szczeblach - na froncie, w dziedzinie sankcji i na poziomie prawnym" - oświadczył Zełenski.