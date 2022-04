Jedna osoba zginęła, 10 zostało poszkodowanych w wieczornym ataku rakietowym na Kijów. Na miasto Rosjanie - prawdopodobnie z Krymu - wystrzelili 5 pocisków. Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że w regionie Charkowa jednostka rakiet przeciwlotniczych zestrzeliła kolejny rosyjski myśliwiec-bombowiec Su-34. Ukraina ma nadzieję na ewakuację cywilów, którzy razem z żołnierzami ukrywają się w bunkrach pod zakładami metalurgicznymi Azowstal. "Operacja zaplanowana jest na dziś" - podało biuro prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, nie podając jej szczegółów. Informacje dotyczące 65. dnia wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 29.04.2022 r.

Zniszczenia po wczorajszym bombardowaniu w Kijowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Jedna osoba zginęła, a 10 zostało poszkodowanych w wieczornym ataku rakietowym na Kijów. Na miasto Rosjanie - prawdopodobnie z Krymu - wystrzelili 5 pocisków. Rakiety spadły ok. 2 km od hotelu, w którym przebywał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

W obwodzie charkowskim w ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie zabili 5 cywilów i ranili 11 innych - poinformował w Telegramie szef obwodowej administracji Ołeh Synegubow.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że w regionie Charkowa jednostka rakiet przeciwlotniczych zestrzeliła kolejny rosyjski myśliwiec-bombowiec Su-34.

Ukraina ma nadzieję na ewakuację cywilów, którzy razem z żołnierzami ukrywają się w bunkrach pod zakładami metalurgicznymi Azowstal. "Operacja zaplanowana jest na dziś" - podało biuro prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, nie podając jej szczegółów.

Departament Obrony USA poinformował, że od początku wojny Rosja użyła na Ukrainie ponad 1900 pocisków kierowanych. Media specjalizujące się w wojskowości twierdzą, że rosyjska armia zużyła już znaczną część swych zapasów pocisków kierowanych.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada ukraiński raport o pocisku, który 16 kwietnia przeleciał bezpośrednio nad elektrownią jądrową.

12:38

Dziennikarka i producentka ukraińskiej redakcji Radia Swoboda (Radio Wolna Europa) Wira Hyrycz zginęła w wyniku czwartkowego ataku rakietowego Rosjan na budynek mieszkalny w Kijowie. Ciało dziennikarki wydobyto spod gruzów w piątek.

Informację o śmierci swojej pracownicy potwierdziła kijowska redakcja Radia Swoboda.

12:29

Ukraińska armia otrzymała już systemy obrony powietrznej S-300, przekazane przez państwa partnerskie - oświadczyło w piątek na Facebooku dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Kompleksy rakietowe znalazły się już na uzbrojeniu armii i bronią naszego nieba na południu kraju - przekazano w komunikacie.

System S-300 może zwalczać wrogie samoloty oraz pociski manewrujące i balistyczne znajdujące się w odległości 5-150 km. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej wysokości przelatuje cel - 10 metrów czy 27 km - wyjaśniono w oświadczeniu ukraińskiej armii.

Cytat To dopiero początek. Będzie ciąg dalszy - zadeklarowało dowództwo.

8 kwietnia premier Słowacji Eduard Heger potwierdził dostarczenie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej S-300. Minister obrony tego kraju Jaroslav Naď zapowiedział wówczas, że w zamian za przekazane rządowi w Kijowie S-300, na Słowację przyjedzie bateria systemu Patriot ze Stanów Zjednoczonych.

Oprócz mobilnych wyrzutni rakietowych zestaw S-300 składa się z radarów i punktu dowodzenia. Może być gotowy do użycia w ciągu pięciu minut.

12:21

Rosyjski ostrzał w Doniecku. Płonie magazyn ropy:

12:13

Mieszkający w Odessie chiński bloger Wang Jixian relacjonuje wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale jego materiały są usuwane z chińskich sieci społecznościowych przez cenzurę, a chińscy nacjonaliści nazywają go "zdrajcą" - podała w piątek stacja BBC.

Chiński programista przeprowadził się do Odessy trzy miesiące temu, krótko przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Po rozmowie z krewnymi w Chinach zdał sobie sprawę, że mają zupełnie inne wyobrażenie o tym, co dzieje się na Ukrainie, gdyż państwowe chińskie media przekazują narrację Rosji.

Wang zaczął zamieszczać w chińskich sieciach społecznościowych nagrania opisujące życie w zaatakowanym kraju. Jego materiały są jednak usuwane z internetu przez cenzurę, a internauci o poglądach nacjonalistycznych nazywają go "zdrajcą". Dostał m.in. wiadomość, w której ktoś życzy mu, żeby "pojmali go Czeczeńcy".

12:05

"Na wschodniej linii frontu" - napisała o opublikowanym w mediach społecznościowych wiceszefowa ukraińskiego MON:

11:53

Szefowie MSZ Polski, Łotwy, Litwy i Estonii - Zbignbiew Rau, Edgars Rinkeviczs, Gabrielius Landsbergis i Eva-Maria Liimets - opowiedzieli się w Rydze za zwiększeniem sił NATO w regionie w związku ze zmianą sytuacji bezpieczeństwa po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.



11:40

Były ukraiński deputowany Illa Kywa stwierdził w rosyjskiej telewizji, że Lwów "to region opanowany przez nazistów szerzących nienawiść do Rosjan". Wezwał do użycia w mieście broni masowego rażenia.

11:29

Krzyczałam: proszę, nie zamykaj oczu - tak Tetiana Macegora, ranna w ostrzale domu w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, opisuje ostatnie chwile życia 14-letniego wnuka. Wstrząsającą relację kobiety zamieszcza Sky News.

11:28

10:57

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 23 tys. żołnierzy, a także 986 czołgów, 2418 pojazdów opancerzonych, 189 samolotów i 155 śmigłowców - ogłosił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu minionej doby Rosja straciła około 200 żołnierzy, 29 pojazdów opancerzonych, 16 czołgów, siedem samochodów, cztery systemy artyleryjskie, jeden system przeciwlotniczy, dwa samoloty i 14 dronów - zaznaczono w zestawieniu.

Od 24 lutego do 29 kwietnia wojska rosyjskie straciły łącznie 435 systemów artyleryjskich, 151 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 73 systemy przeciwlotnicze, 1695 samochodów, osiem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 229 bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu - napisano.

10:56

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu donieckiego i ługańskiego studenci są masowo zmuszani do oddawania krwi dla rannych rosyjskich żołnierzy - poinformowała w mediach społecznościowych ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Denisowa dodała, że ma wiedzę o około 700 przypadkach przymusowego oddawania krwi w donieckich, donbaskich i ługańskich uczelniach.

10:55

"Rosjanie postępują powoli, obawiając się wyjścia poza kanały zaopatrzenia", "rosyjskie zdobycze terytorialne są ograniczone i osiągane przy znacznych kosztach dla sił rosyjskich" - to informacje o sytuacji w ukraińskim Donbasie podane przez amerykańskie i brytyjskie ministerstwa obrony. Jak z kolei informuje ukraińska armia, wojska Putina ostrzeliwują pozycje ukraińskie w Donbasie, blokują Azowstal w Mariupolu i kradną zboże na okupowanych terenach w obwodzie zaporoskim.

10:50

Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zapewnił, spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji.

10:46

Ekipy poszukiwawczo-ratownicze odnalazły ciało pod gruzami bloku, który zawalił się w centrum Kijowa po rosyjskim ataku rakietowym. Rannych jest dziesięć osób, cztery z nich wciąż są w szpitalu.

Zniszczony budynek w wyniku ataku na Kijów / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

10:00

Kijów wciąż jest na celowniku Rosjan - przestrzegł mer stolicy Witalij Kliczko, a władze obwodu zaapelowały do kobiet z dziećmi i ludzi starszych, by na razie nie wracali do miasta. Od początku wojny zginęło w Kijowie ponad sto osób, a 435 zostało rannych.



09:59

Ukraina zrezygnowała z broni nuklearnej, lecz nie została przyjęta do NATO. Rosyjska agresja to wynik próżni bezpieczeństwa - ocenił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, domagając się nowych gwarancji dla swojego kraju.

"Ukraina oddała broń nuklearną przez wzgląd na pokój na świecie. Później pukaliśmy do drzwi NATO, ale nigdy się nie otworzyły. Próżnia bezpieczeństwa doprowadziła do rosyjskiej agresji. Świat jest winny Ukrainie zapewnienie bezpieczeństwa i zwracamy się do (innych) państw o decyzję, jakich gwarancji bezpieczeństwa są gotowe udzielić" - napisał Kułeba w anglojęzycznym poście na Twitterze.

09:58

Dwóch obywateli brytyjskich, cywilów pracujących jako wolontariusze zajmujący się pomocą humanitarną na Ukrainie, miało zostać schwytanych przez siły rosyjskie - podała stacja Sky News.

Presidium Network, brytyjska organizacja pozarządowa, twierdzi, że dwaj mężczyźni zostali schwytani w poniedziałek przez siły rosyjskie w punkcie kontrolnym na południe od miasta Zaporoże. Jak podaje Sky News, brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych pilnie poszukuje dodatkowych informacji w związku z tymi doniesieniami.

Pojawiły się one dzień po tym, jak podano, że w walkach na Ukrainie zginął obywatel brytyjski, 36-letni weteran brytyjskiej armii Scott Sibley, a drugi Brytyjczyk zaginął. Od kilkunastu dni w rosyjskich rękach znajduje się też dwóch Brytyjczyków, którzy walczyli w Mariupolu w regularnych siłach zbrojnych Ukrainy, Aiden Aslin i Shaun Pinner.

09:57

Rosyjscy żołnierze kontrolujący obwód zaporoski wymuszają na miejscowych sklepikarzach, żeby przestali sprzedawać ukraińskie towary i przeszli z hrywien na ruble - podaje Ukrinform.

W dwóch wsiach w rejonie melitopolskim rosyjska administracja okupacyjna oczekuje od przedsiębiorców, by otworzyli sklepy, kawiarnie, obiekty rozrywkowe i inne, ale domaga się, żeby nie oferowali tam żadnych ukraińskich produktów. Jednocześnie od sklepikarzy wymaga sprzedawania towarów produkowanych na zaanektowanym przez Rosję Krymie - wynika z oświadczenia ukraińskiej administracji, na które powołuje się Ukrinform. Do incydentów takich doszło we wsiach leżących między Berdiańskiem a Melitopolem.

09:56

Przywozili do nas wiele martwych dzieci; w szpitalu ludzie umierali na stołach operacyjnych, bo po uderzeniu bomby nie było prądu i tlenu dla pacjentów - wspomina anestezjolog z Mariupola, któremu w połowie kwietnia udało się uciec z oblężonego miasta na rowerze.

09:31

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 3,033 mln osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego z Polski na Ukrainę odprawiono 924 tys. osób - dodała SG.

09:30

Zniszczenia po wczorajszym ataku rakietowym na Kijów. Rannych zostało 10 osób.

08:57

Nie widziałem bloku, który byłby cały, każdy jest naruszony. Przez trzy miesiące ludzie praktycznie nie pracują, nieliczne osoby mają pracę w pojedynczych sklepach, czy służbach komunalnych - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM ks. Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas w Charkowie. Bogatsi najczęściej powyjeżdżali w pierwszych dniach wojny, bo mieli gdzie, mieli do kogo. Zostali tu ludzie, którzy nie mają zaskórniaków - mówił gość Roberta Mazurka.

08:55

219 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku działań rosyjskich wojsk, 398 zostało rannych - poinformowało biuro prokuratora generalnego. Dane nie są pełne, ponieważ ukraińskie władze nie mają dostępu do wielu regionów okupowanych i objętych walkami.



08:54

Rosyjskie wojska robią "powolne i nierówne" postępy w Donbasie na wschodzie Ukrainy i w dalszym ciągu borykają się z tymi samymi problemami z zaopatrzeniem, które hamowały ofensywę na początku inwazji - podał dziennik "New York Times", cytując źródło w Pentagonie.

W obecnej fazie wojny siły ukraińskie i rosyjskie toczą zaciekłe walki, odbijając sobie wzajemnie pojedyncze miejscowości. Rosyjskie wojska robią pewne postępy, ale daleko im do osiągnięcia ogólnej przewagi - przekazał ten wysokiej rangi urzędnik Pentagonu, zastrzegając sobie anonimowość.



08:24

Ukraina ma nadzieję na ewakuację cywilów, którzy razem z żołnierzami ukrywają się w bunkrach pod zakładami metalurgicznymi Azowstal. "Operacja zaplanowana jest na dziś" - podało biuro prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, nie podając jej szczegółów.

08:15

"Jeden z żołnierzy był bardzo młody, wyglądał jeszcze jak dziecko. Raził ludzi paralizatorem - w szyję, w twarz, w kolana. Sprawiało mu to radość" - tak ukraiński wolontariusz Czerwonego Krzyża, zatrzymany przez Rosjan, wspomina swój pobyt w niewoli. Mężczyzna odzyskał wolność w ramach wymiany jeńców.

08:08

W obwodzie ługańskim toczą się zacięte walki o miejscowość Orichowe niedaleko Popasnej - poinformował szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

"Nasi żołnierze dają odpór" - napisał Hajdaj, dodając, że Rosjanie prowadzą tam ostrzał "z wszelkiego dostępnego uzbrojenia", niszcząc domy i infrastrukturę. Nie ma wody, światła i gazu.

Urzędnik podał, że Rosjanie 10-krotnie ostrzeliwali miasta w obwodzie ługańskim, w tym Siewierodonieck, Lisiczańsk, Hirske, Prywilla, Popasną.

07:23

Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie w Donbasie, blokują Azowstal w Mariupolu, kradną zboże na okupowanych terenach w obwodzie zaporoskim - informuje w porannym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii.

Pod Charkowem Rosjanie koncentrują się na utrzymaniu zajętych rubieży i ostrzeliwują pozycje sił zbrojnych Ukrainy.

Na kierunku iziumskim Rosjanie nie prowadzili aktywnych działań ofensywnych, skupiając się na zwiadzie i ustalaniu pozycji obronnych sił ukraińskich i ich ostrzale z artylerii.

Na południowym wschodzie i południu wzdłuż całej linii styczności przeciwnik ostrzeliwał z artylerii, moździerzy i systemów rakietowych pozycje ukraińskie, by uniemożliwić im przegrupowanie.



W Donbasie siły ukraińskie odparły dziewięć ataków wroga, niszcząc sześć czołgów, zestaw artyleryjski, 12 pojazdów opancerzonych.

Siły ukraińskie zestrzeliły w ciągu minionej doby jeden samolot, pięć rakiet manewrujących i dziewięć bezzałogowców.

07:22

Na ulicach Doniecka prawie nie widać ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Wielu z nich ukrywa się przed prorosyjskimi oddziałami separatystów, którzy w desperacji poszukują nowych żołnierzy. Mężczyźni ukrywają się albo zapuszczają brody, żeby wyglądać na starszych - pisze "The Guardian".

06:46

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdecydowanie potępia zbrodnicze działania Rosji związane z tzw. "wywłaszczeniem" upraw czyli kradzieżą zboża w obwodzie chersońskim. Strona internetowa Zgromadzenia Ustawodawczego Terytorium Krasnojarskiego Federacji Rosyjskiej opublikowała tekst o planach "wywłaszczenia nadwyżek zbiorów rolnych z regionu Chersonia".

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oświadczyło, że decyzja ta jest niczym innym jak bezpośrednią kontynuacją zbrodniczej polityki rządu sowieckiego odpowiedzialnego za Hołodomor w latach 1932-1933 i masowy sztuczny głód w latach 1921-1923 i 1946-1947.

"Kradnąc zboże, co najeźdźcy nazywają "wywłaszczeniem", Rosja idzie drogą stalinowców i nazistów" - stwierdzili ukraińscy dyplomaci.



06:44

Do polskich egzaminów maturalnych przystąpi w tym roku 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE wprowadziła dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, m.in. mogą mieć wydłużony ich czas.

06:21

Wielka Brytania wyśle latem około 8 tys. żołnierzy do Europy Wschodniej na ćwiczenia wojskowe.

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że ćwiczenia były od dawna planowane i tego lata zostaną rozlokowane od Finlandii po północną Macedonię, zgodnie z planami rozbudowanymi po inwazji Rosji na Ukrainę. Wezmą w nich udział dziesiątki tysięcy sił ekspedycyjnych NATO i sprzymierzonych, w tym Finlandii i Szwecji.

06:20

Departament Obrony USA poinformował, że od początku wojny Rosja użyła na Ukrainie ponad 1900 pocisków kierowanych.



Amerykanie podliczyli, że najwięcej rakiet spadło na Mariupol, a także na tak zwany obszar Operacji Połączonych Sił, czyli na Donbas.

Według urzędników Departamentu Obrony, prawie wszystkie ataki rakietowe na Ukrainę wykonane były spoza jej terytorium. Jeśli pociski są wystrzeliwane z samolotów, te nie znajdują się w ukraińskiej strefie powietrznej, a daleko w głębi Rosji. Zdarzały się pojedyncze przypadki, że samoloty lądowały na południu Ukrainy, ale szybko wracały do baz.

Z danych amerykańskiego resortu obrony wynika, że intensywność wykorzystywania tego uzbrojenia spadłą. Do końca marca Rosjanie wystrzelili prawie 1400 pocisków, przez cały kwiecień - niewiele ponad 500. Media specjalizujące się w wojskowości twierdzą, że rosyjska armia zużyła już znaczną część swych zapasów pocisków kierowanych.

06:18

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres po ataku na Kijów w rozmowie z portugalską telewizją RTP powiedział, że jest zszokowany, że Kreml dokonuje ataków rakietowych w mieście, które jest "święte" nie tylko dla Ukraińców, ale również Rosjan.



Guterres powiedział, że "szok" wywołany przez atak rakietowy, który miał miejsce zaledwie 2 km od hotelu, w którym przebywał, wynika z działania Rosji niszczącej "tak piękne miasto, jakim jest Kijów", a nie z faktu, że przebywał w nim wówczas sekretarz generalny ONZ.

06:17

Uderzenia rakietowe wojsk rosyjskich na Kijów podczas wizyty sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa są zamachem na niego i światowe bezpieczeństwo - napisał na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że czwartkowe ataki rakietowe m.in. na Kijów wiele mówią o stosunku Rosji do międzynarodowych instytucji. "Moskwa próbuje poniżyć ONZ" - ocenił prezydent.

06:05

10 osób zostało poszkodowanych w wieczornym ataku rakietowym na Kijów. Na miasto Rosjanie - prawdopodobnie z Krymu - wystrzelili 5 pocisków. Rakietami zaatakowali także Odessę, a w nocy obiekty infrastruktury w obwodzie chmielnickim.

05:32

Spotkanie w Ramstein połączyło wysiłki poszczególnych partnerów na rzecz Ukrainy i stworzyło silniejszy mechanizm współpracy w sprawach obronnych - powiedziała ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa.

Według niej przyczyniło się to do tego, że wszyscy partnerzy teraz "całkowicie wyraźnie rozumieją i wiedzą", jakiego rodzaju broni potrzebują ukraińskie siły zbrojne. Tak więc ta grupa koordynacyjna skupia się na głównym zadaniu - jak najszybszym odnalezieniu i dostarczeniu tej broni na Ukrainę.

26 kwietnia w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie szefów resortów obrony i szefów sztabów ponad 40 krajów. Zdaniem szefa Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milleya głównym zadaniem jest synchronizacja i koordynacja pomocy wojskowej dla Ukrainy.



05:07

Naszą relację z 65. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- W obwodzie charkowskim w ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie zabili 5 cywilów i ranili 11 innych - poinformował w Telegramie szef obwodowej administracji Ołeh Synegubow. "Nieprzyjaciel 11 razy podczas dnia strzelał z artylerii w Charków. Dziś ostrzelano dzielnice: Kijowska i Niemyszlany. Zginęło 2 cywilów, a 4 mieszkańców Charkowa zostało rannych. Kontynuowano również ostrzał osad obwodu charkowskiego. W Chrołach - 1 ranny, w Kotlarach - 1 ranny, 1 osoba zginęła. W Pokotyliwce - 5 rannych i 2 zabitych" - informował. "Okupanci podjęli kolejną próbę natarcia z Izium w kierunku Brażkiwki, Dowczenki i Wielka Komyszuwacha. Ponieśli jednak ciężkie straty i zostali zmuszeni do odwrotu. Nasi obrońcy bohatersko walczą. Wróg ponosi wielkie straty" - dodał.

- Ukraina poniosła poważne straty, ale nie tak duże, jak Rosja - powiedział w wystąpieniu wideo zamieszczonym w internecie doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz. Według niego sytuacja wojskowa jest trudna, ale dająca się kontrolować.



- Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało na Facebooku, że podczas dnia trafiono łącznie 15 celów powietrznych nieprzyjaciela: samolot, pięć pocisków manewrujących i dziewięć dronów. "28 kwietnia wróg zwiększył swoje siły i środki zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. W ciągu dnia zestrzelono pięć pocisków Calibre i X. Zwiększyła się obecność na ukraińskim niebie bezzałogowych statków powietrznych, które z powodzeniem niszczy nasza obrona powietrzna. Trafiono 9 dronów: 7 - typu "Orlan-10" i 2 - typu niezidentyfikowanego. W regionie Charkowa jednostka rakiet przeciwlotniczych Sił Powietrznych zestrzeliła kolejny myśliwiec-bombowiec Su-34 "- czytamy w oświadczeniu.

- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada ukraiński raport o pocisku, który przeleciał bezpośrednio nad elektrownią jądrową. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi powiedział, że Kijów oficjalnie poinformował go w czwartek, że 16 kwietnia pocisk przeleciał nad elektrownią na południu Ukrainy. Elektrownia znajduje się w pobliżu miasta Jużnoukrajinśk, około 350 km na południe od Kijowa. Gdyby taki pocisk zabłądził, mógłby mieć poważny wpływ na fizyczną integralność elektrowni, potencjalnie prowadząc do wypadku jądrowego - powiedział w oświadczeniu. Grossi nie powiedział, kto wystrzelił rakietę, ale Kijów wcześniej oskarżył Moskwę o kierowanie rakiet bezpośrednio nad elektrownie jądrowe.