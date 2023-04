Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie pozycje wokół Bachmutu na wschodzie kraju. Wśród zaatakowanych w poniedziałek miejscowości jest Awdijewka. „Obrócili miasto w całkowitą ruinę” – stwierdził Pawło Kyryłenko, gubernator obwodu donieckiego po tym jak rosyjska rakieta zniszczyła wielopiętrowy budynek. CNN twierdzi, że Ukraina musiała zmienić niektóre plany kontrofensywy ze względu na wyciek tajnych dokumentów dotyczących akcji. Pochodzący z Jakucji na Syberii były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Władisław Ammosow tworzy Batalion Syberyjski, który będzie walczył po stronie Ukrainy "przeciwko reżimowi Putina". Wtorek to 412. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Ukraińscy żołnierze na froncie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

10:08

Problemy z koncentracją wojsk, a także brak amunicji i sprzętu mogą sprawić, że Siły Zbrojne Ukrainy nie spełnią oczekiwań władz w Kijowie co do zapowiadanej kontrofensywy - donosi "The Washington Post". Amerykański dziennik powołuje się na dokumenty wywiadowcze, które wyciekły do sieci.

10:03

Rosjanie przygotowują się do rychłej ukraińskiej kontrofensywy. Propagandyści z rosyjskich mediów ostrzegli przed ukraińskimi próbami forsowania Dniepru w obwodzie chersońskim. Zauważyli ruchy wojsk, zmian pozycji przygotowania do przerzutu ludzi i sprzętu. Rosjanie twierdzą, że chodzi o kontrofensywę na południu, w wyniku której Ukraińcy mają dotrzeć do Morza Azowskiego i przeciąć korytarz lądowy na Krym.

Z kolei ukraińskie dowództwo "Południe" informuje o ruchach rosyjskich wojsk w regionie. Oddalają się od linii kontaktu, żeby zabezpieczyć odległość nieosiągalną dla ukraińskich sił rażenia - mówiła w jednej ze stacji Radia Swoboda Natalia Humiuniuk z dowództwa. Dodała, że armia Putina tworzy umocnienia - to pola minowe, zapory dla pojazdów opancerzonych i czołgów. Powstały także potężne okopy na dystansie 70 kilometrów. Jak dodała - teraz Ukraińcy skupiają się na niszczeniu rosyjskiego zaplecza - magazynów broni i amunicji oraz składów paliw.

09:57

Inwazja Rosji na Ukrainę stała się symbolem końca epoki postzimnowojennej i postawiła społeczność międzynarodową przed historycznym punktem zwrotnym - oceniło we wtorek MSZ Japonii w dorocznym sprawozdaniu na temat polityki zagranicznej.

09:53

Pochodzący z Jakucji na Syberii były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Władisław Ammosow tworzy Batalion Syberyjski, który będzie walczył po stronie Ukrainy "przeciwko reżimowi Putina"; wojskowy pomyślnie przeszedł weryfikację w ukraińskich siłach zbrojnych i służbach specjalnych - poinformowało w poniedziałek wieczorem Radio Swoboda.

09:43

Szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn aspiruje do przywództwa w partii Sprawiedliwa Rosja; Kreml próbuje podważać jego pozycję i zdyskredytować go - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Prigożyn prawdopodobnie chciałby przejąć kontrolę nad partią Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę, na co wskazują jego bliskie kontakty z jej obecnym liderem Siergiejem Mironowem - pisze ISW, powołując się m.in. na doniesienia rosyjskiego niezależnego portalu Meduza.

Prigożyn, który dzięki zaangażowaniu w wojnę przeciwko Ukrainie, wzmocnił swoją pozycję w rosyjskiej polityce, rywalizuje również z gubernatorem Petersburga Aleksandrem Biegłowem. Według Meduzy Administracja (Kancelaria) Prezydenta jest przeciwna takiemu wzmocnieniu się Prigożyna i nie pozwoli mu na przejęcie kontroli nad partią.

09:27

"Początkowy plan zdobycia Kijowa zakładał krótkotrwałą operację trwającą 3-5 dni. Podobny plan ZSRR zastosowało na Węgrzech w 1956 r., Czechosłowacji w 1968 r. i w Afganistanie w 1979 r." - zdradził ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawliuk.

Według Pawliuka Rosjanie planowali jak najszybsze lądowanie sił specjalnych i wojsk powietrznodesantowych na lotniskach Hostomel i Wasylków. Następnie najeźdźcy chcieli zniszczyć ukraiński system obrony powietrznej, punkty kontroli jednostek wojskowych Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej oraz obiekty infrastruktury krytycznej uderzeniami rakietowymi.

08:40

Rosyjskim oddziałom powietrznodesantowym (WDW) na Ukrainie przekazane zostały systemy wielokrotnego odpalania rakiet termobarycznych TOS-1A, co wskazuje na przyszłą rolę tych wojsk w operacjach ofensywnych - podało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

08:14

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 20 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 24,8 tys. - podała we wtorek straż graniczna. "W dn. 10.04 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 11,012 mln os." - napisała we wtorek na Twitterze straż graniczna.