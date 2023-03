Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział w wywiadzie dla CBS, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się więcej dowodów na to, że Chiny pomagają Rosji w jej inwazji na Ukrainę. Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej spowodowane wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey niemieckiemu dziennikowi "Welt". Najważniejsze informacje dotyczące 390. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 20.03.2023 r.

Uroczystość upamiętnienia ukraińskich żołnierzy, poległych przed rokiem podczas rosyjskiego ostrzału rakietowego w Mikołajowie / PAP

05:16

Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział w wywiadzie dla CBS, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się więcej dowodów na to, że Chiny pomagają Rosji w jej inwazji na Ukrainę.

Chiny nie chcą zostać przyłapane na robieniu tego, to prawda, ponieważ jednocześnie pomagając Rosjanom w mordowaniu Ukraińców, mówią także: "Hej, Chiny są otwarte na biznes" - powiedział McMaster.

Chiny zaprzeczyły, że dostarczają broń Rosji w wojnie na Ukrainie.

05:15

Były szef kolei ukraińskich w związku z wizytą poszukiwanego przez Trybunał Karny w Hadze Władimira Putina w Mariupolu zaproponował uruchomienie nowego połączenia kolejowego Mariupol-Haga dla "pierwszego pasażera".

Ołeksandr Kamyszin, który kierował państwową firmą do czasu ustąpienia ze stanowiska pod koniec lutego, zamieścił na Twitterze zdjęcie pociągu Mariupol-Haga z napisem: "czeka na pierwszego pasażera".

"Gdy cywilizowany świat ogłasza nakaz aresztowania Putina w przypadku przekroczenia granic Rosji, morderca tysięcy mariupolskich rodzin przybył podziwiać ruiny miasta i groby. Cynizm i brak skruchy" - napisał doradca szefa biura Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak i dodał: "Przestępcę zawsze ciągnie na miejsce zbrodni".



05:10

Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej spowodowane wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey niemieckiemu dziennikowi "Welt".

Bardzo pozytywnie spojrzymy na polską prośbę o uzupełnienie powstałych luk. Zrobiliśmy to, gdy Warszawa po raz pierwszy przekazała Ukrainie czołgi T-72, a do Polski wysłaliśmy czołgi Challenger 2. To samo dotyczy myśliwców - powiedział wiceszef brytyjskiego resortu obrony. Dodał, że jeszcze taka prośba z Warszawy nie wpłynęła.

James Heappey podkreślił, że decyzja Polski o przekazaniu myśliwców MiG-29 Ukrainie to "wspaniała chwila".

Jego zdaniem to także najlepsze rozwiązanie dla Ukraińców, bo "potrzebują samolotów, które już znają".

Dla reszty z nas (sojuszników) pozostaje pytanie, w jakim stopniu uzupełnimy zdolności bojowe tych sił powietrznych, które rezygnują ze swojego sprzętu - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii.