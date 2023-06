Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji". Szef Grupy Wagnera, oskarżający Moskwę o atak na jego oddziały, oznajmił, że wycofał swoich żołnierzy z Ukrainy i zgromadził ich w Rostowie nad Donem. Zagroził zniszczeniem wszystkiego, co stanie mu na drodze. Rosjanie przeprowadzili w nocy atak rakietowy na Kijów. W wyniku upadku odłamków rakiety na jeden z wieżowców dwie osoby zginęły, a jedenaście zostało rannych - poinformowały miejscowe władze. Sobota jest 486. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji z 24.06.2023 r.

Władimir Putin / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

09:55

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn albo zwariował, albo ma poważne wsparcie wewnątrz reżimu - ocenił Kalev Stoicescu, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa ekspert estońskiego think tanku International Centre for Defence and Security (ICDS).

09:37

Prezydent Rosji Władimir Putin w specjalnym orędziu telewizyjnym nazwał bunt Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem dla Rosji".

09:32

"W związku z sytuacją w Rosji odbyliśmy dziś rano konsultacje z Premierem i MON, a także z Sojusznikami. Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.