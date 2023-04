11:38

Pod rosyjską okupacją znajduje się obecnie 20 ukraińskich parków narodowych, rezerwatów biosfery i innych terenów chronionych; najeźdźcy urządzają tam polowania i rozmieszczają swój ciężki sprzęt wojskowy, w tym czołgi - zaalarmował we wtorek szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"Ochrona przyrody to kolejny powód, dla którego ukraińskie ziemie powinny zostać wyzwolone" - oznajmił Jermak na Twitterze.

Urzędnik dołączył do komunikatu filmik w językach ukraińskim i angielskim, szczegółowo obrazujący niszczący wpływ rosyjskiej okupacji na środowisko naturalne podbitych terenów kraju.

11:33

Bułgaria prowadzi rozmowy na temat możliwego przekazania Ukrainie swoich myśliwców MiG-29, ale warunkiem jest otrzymanie nowocześniejszych maszyn od sojuszników, by utrzymać zdolności obronne kraju - informują we wtorek ukraińskie media, powołując się na bułgarski resort obrony.

11:14

Władze na Kremlu nieustannie tworzą nowe fundacje, które mają zajmować się nielegalnymi deportacjami dzieci z okupowanych terenów Ukrainy pod pozorem wysyłania ich do Rosji na różne "programy edukacyjne" - podał we wtorek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

11:05

O poranku Rosjanie zaatakowali Hulajpole w obwodzie zaporoskim. Nie było ofiar, uszkodzona została infrastruktura cywilna.

11:00

W nocy Rosjanie ostrzelali cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chersoniu - podaje Ukrinform. Nie było ofiar - dodano.

10:08

Problemy z koncentracją wojsk, a także brak amunicji i sprzętu mogą sprawić, że Siły Zbrojne Ukrainy nie spełnią oczekiwań władz w Kijowie co do zapowiadanej kontrofensywy - donosi "The Washington Post". Amerykański dziennik powołuje się na dokumenty wywiadowcze, które wyciekły do sieci.

10:03

Rosjanie przygotowują się do rychłej ukraińskiej kontrofensywy. Propagandyści z rosyjskich mediów ostrzegli przed ukraińskimi próbami forsowania Dniepru w obwodzie chersońskim. Zauważyli ruchy wojsk, zmian pozycji przygotowania do przerzutu ludzi i sprzętu. Rosjanie twierdzą, że chodzi o kontrofensywę na południu, w wyniku której Ukraińcy mają dotrzeć do Morza Azowskiego i przeciąć korytarz lądowy na Krym.

Z kolei ukraińskie dowództwo "Południe" informuje o ruchach rosyjskich wojsk w regionie. Oddalają się od linii kontaktu, żeby zabezpieczyć odległość nieosiągalną dla ukraińskich sił rażenia - mówiła w jednej ze stacji Radia Swoboda Natalia Humiuniuk z dowództwa. Dodała, że armia Putina tworzy umocnienia - to pola minowe, zapory dla pojazdów opancerzonych i czołgów. Powstały także potężne okopy na dystansie 70 kilometrów. Jak dodała - teraz Ukraińcy skupiają się na niszczeniu rosyjskiego zaplecza - magazynów broni i amunicji oraz składów paliw.

09:57

Inwazja Rosji na Ukrainę stała się symbolem końca epoki postzimnowojennej i postawiła społeczność międzynarodową przed historycznym punktem zwrotnym - oceniło we wtorek MSZ Japonii w dorocznym sprawozdaniu na temat polityki zagranicznej.

09:53

Pochodzący z Jakucji na Syberii były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego Władisław Ammosow tworzy Batalion Syberyjski, który będzie walczył po stronie Ukrainy "przeciwko reżimowi Putina"; wojskowy pomyślnie przeszedł weryfikację w ukraińskich siłach zbrojnych i służbach specjalnych - poinformowało w poniedziałek wieczorem Radio Swoboda.

09:43

Szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn aspiruje do przywództwa w partii Sprawiedliwa Rosja; Kreml próbuje podważać jego pozycję i zdyskredytować go - ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Prigożyn prawdopodobnie chciałby przejąć kontrolę nad partią Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę, na co wskazują jego bliskie kontakty z jej obecnym liderem Siergiejem Mironowem - pisze ISW, powołując się m.in. na doniesienia rosyjskiego niezależnego portalu Meduza.

Prigożyn, który dzięki zaangażowaniu w wojnę przeciwko Ukrainie, wzmocnił swoją pozycję w rosyjskiej polityce, rywalizuje również z gubernatorem Petersburga Aleksandrem Biegłowem. Według Meduzy Administracja (Kancelaria) Prezydenta jest przeciwna takiemu wzmocnieniu się Prigożyna i nie pozwoli mu na przejęcie kontroli nad partią.

09:27

"Początkowy plan zdobycia Kijowa zakładał krótkotrwałą operację trwającą 3-5 dni. Podobny plan ZSRR zastosowało na Węgrzech w 1956 r., Czechosłowacji w 1968 r. i w Afganistanie w 1979 r." - zdradził ukraiński wiceminister obrony Ołeksandr Pawliuk.

Według Pawliuka Rosjanie planowali jak najszybsze lądowanie sił specjalnych i wojsk powietrznodesantowych na lotniskach Hostomel i Wasylków. Następnie najeźdźcy chcieli zniszczyć ukraiński system obrony powietrznej, punkty kontroli jednostek wojskowych Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej oraz obiekty infrastruktury krytycznej uderzeniami rakietowymi.

08:40

Rosyjskim oddziałom powietrznodesantowym (WDW) na Ukrainie przekazane zostały systemy wielokrotnego odpalania rakiet termobarycznych TOS-1A, co wskazuje na przyszłą rolę tych wojsk w operacjach ofensywnych - podało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

08:14

W poniedziałek z Ukrainy do Polski przyjechało 20 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało prawie 24,8 tys. - podała we wtorek straż graniczna. "W dn. 10.04 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20 tys. osób. Od 24.02.2022 - ponad 11,012 mln os." - napisała we wtorek na Twitterze straż graniczna.