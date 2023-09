Ukraińska kontrofensywa być może posuwa się wolniej niż niektórzy oczekiwali, ale to Rosja ma więcej powodów do obaw, bo wyczerpują się jej możliwości - powiedział Budanow.. "Nie jesteśmy żadną fikcją, książką, lecz naprawdę walczymy z mocarstwem nuklearnym, które grozi zniszczeniem świata" - mówił Wołodymyr Zełenski w CBS. W Sewastopolu, na okupowanym przez Rosję Krymie, słychać było w niedzielę wieczorem eksplozje. Jak pisze portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła, wybuchy to efekt działań wywiadu wojskowego (HUR) i marynarki wojennej Ukrainy. Siły ukraińskie próbują poszerzyć wyłom taktyczny w linii obrony rosyjskiej w rejonie Robotynego w obwodzie zaporoskim, choć nie zakończyły jeszcze przerwania tej linii. Poniedziałek, 18.09.2023 r. to 572. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie.