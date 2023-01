Wkroczenie naszych wojsk na Krym nie spowoduje, że Putin użyje broni jądrowej; straszenie nią to taktyka zastraszania - uważa szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow. W ciągu minionej doby w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, który pozostaje jednym z głównych miejsc ataków wojsk rosyjskich, doszło do 42 starć - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty. Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe wspólnego z Rosją Regionalnego Zgrupowania Wojsk - powiadomił Reuters, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony. Zachodnie, ukraińskie i rosyjskie źródła wskazują, że Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, która najprawdopodobniej nastąpi w najbliższych miesiącach - informuje w swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Najważniejsze wydarzenia związane z 342. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 31.01.2023 r.

17:44

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty poinformował we wtorek, że postępy sił ukraińskich w rejonie Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim uległy spowolnieniu, ale armia stara się zniszczyć logistykę Rosjan w tym rejonie.

Działania bojowe nie zawsze są działaniami ofensywnymi. Pracujemy nad wyczerpaniem wroga. Wojska przejdą do zdecydowanych działań, gdy warunki będą sprzyjające - powiedział Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne.

Podkreślił, że oddziały ukraińskie w tym rejonie "działają systemowo w celu zniszczenia logistyki wroga i jego punktów dowodzenia", atakują magazyny uzbrojenia i amunicji. Rzecznik zaznaczył też, że w przeciwieństwie do wojsk rosyjskich armia ukraińska nie szafuje swoimi żołnierzami.



17:35

To nie prawda (że Putin użyje broni jądrowej - PAP). Krym zostanie nam zwrócony. Powiem więcej: Wszystko zaczęło się na Krymie w 2014 roku i wszystko się tam skończy - powiedział szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, odpowiadając na pytanie dziennikarza "Washington Post", czy Rosja może unicestwić Ukrainę, jeśli jej armia wkroczy na tymczasowo okupowany Krym.

Rosja to kraj, od którego można oczekiwać wiele, ale nie jawnych idiotyzmów. To się nie stanie. Przeprowadzenie uderzenia jądrowego spowoduje nie tylko militarną porażkę Rosji, ale jej upadek. I oni doskonale o tym wiedzą - dodał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego.

17:10

Francja dostarczy Ukrainie 12 dodatkowych samobieżnych haubicoarmat Caesar, kaliber 155 mm - ogłosił we wtorek francuski minister sił zbrojnych Sebastien Lecornu. Wcześniej Paryż wysłał na Ukrainę 18 Caesarów.

Te 12 dział średniego zasięgu będzie sfinansowane w ramach funduszu pomocowego w wysokości 200 mln euro, utworzonego przez Francję - powiedział Lecornu na wspólnej konferencji prasowej w Paryżu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem.

Broń ma zostać dostarczona na Ukrainę w ciągu "najbliższych tygodni".

16:45

Na skutek ostrzału miasta Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne; jedną z ofiar jest dziecko - poinformował we wtorek szef lojalnej wobec Kijowa administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Telegram

Rosjanie zrównują Bachmut z ziemią, zabijając każdego, kogo mogą dosięgnąć. Wszystkie zbrodnie wojenne są dokładnie udokumentowane. Wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - napisał Kyryłenko na swoim profilu w Telegramie.

16:04

Rosja szykuje się do ofensywy na nasz kraj, ale nie będzie to żadne zmasowane uderzenie, jak 24 lutego 2022 roku; należy raczej oczekiwać cyklicznego wysyłania kolejnych mas żołnierzy na obecną linię frontu; wróg ma możliwość, by rzucać w ten sposób do walki 100 tys. ludzi w ciągu miesiąca - ocenił ukraiński ekspert pułkownik Roman Switan.

Tak naprawdę, przeciwnik podjął działania zaczepne już po rosyjskim Bożym Narodzeniu, czyli po 7 stycznia. Zaobserwowaliśmy wówczas ruch na całej linii frontu w Donbasie, na odcinku ponad 100 km pomiędzy Sołedarem i Wuhłedarem. Teraz zaczynają napierać też spod Wałujek w obwodzie biełgorodzkim na naszą północną flankę, na Kupiańsk i Swatowe - wyjaśnił Switan w rozmowie z rosyjską niezależną telewizją Nastojaszczeje Wriemia.

Nie będzie żadnych dużych operacji ofensywnych, ponieważ Rosjanie nie mają na to (wystarczających) sił i środków. (...) Nie uda im się (łatwo) przerwać naszych linii obronnych, dlatego po prostu będą napierać na nie masą wojsk. (...) W lutym rzucą do walki ostatnie 100 tys. żołnierzy spośród rezerwistów zmobilizowanych we wrześniu i październiku ubiegłego roku - dodał pułkownik.

15:18

Norwegia wyśle część swojej floty niemieckich czołgów Leopard 2 na Ukrainę "tak szybko, jak to możliwe", w praktyce może to oznaczać koniec marca - poinformował norweski minister obrony Bjoern Arild Gram.

Norweskie siły zbrojne dysponują 36 czołgami Leopard 2, nie wiadomo, ile z nich zostanie przekazanych Kijowowi. Jeszcze nie ustaliliśmy liczby - powiedział AFP Gram. Jak dodał, "ważne jest, aby koordynować pomoc z naszymi partnerami, aby naprawdę odmienić sytuację Ukrainy".

Wcześniej gazeta "Dagens Naeringsliv" podawała, że rząd w Oslo skłonny jest wysłać cztery lub osiem czołgów.

14:49

W pierwszej fazie dostaw ciężkiego uzbrojenia otrzymamy od naszych zachodnich partnerów 120-140 nowoczesnych czołgów; będą to maszyny Leopard 2, Challenger 2 i M1 Abrams, ale mamy też nadzieję na francuskie czołgi Leclerc - oznajmił we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Obecnie "koalicja czołgowa" liczy 12 uczestników, jednak jeszcze zbyt wcześnie wymieniać konkretne kraje i ogłaszać, ile pojazdów zamierza nam przekazać dane państwo. Wiele z nich musi teraz podjąć stosowne decyzje zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami. Pracujemy też nad tym, żeby do koalicji dołączyli następni partnerzy - poinformował szef ukraińskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



14:15

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przyjechał do Francji, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Sebastienem Lecornu.

Telegram

14:13

Brytyjskie myśliwce są niezwykle skomplikowane i potrzeba miesięcy, aby nauczyć się na nich latać. Biorąc to pod uwagę, uważamy, że wysłanie tych odrzutowców na Ukrainę nie jest praktyczne - powiedział we wtorek rzecznik brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka, cytowany przez agencję Reutera.

Będziemy nadal dyskutować z naszymi sojusznikami o tym, co naszym zdaniem jest właściwym podejściem - dodał.

14:05

Istnieje realna możliwość, że Rosja będzie nadal osiągała zdobycze terytorialne w rejonie Bachmutu na wschodzie Ukrainy, ale jest mało prawdopodobne, by miała wystarczającą liczbę żołnierzy w tym rejonie, potrzebnych do dokonania przełomu istotnego pod względem operacyjnym - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie dążą do rozwinięcia nowej osi natarcia w opanowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego i do odciągnięcia sił ukraińskich od mocno spornego rejonu Bachmutu - napisano w codziennym raporcie brytyjskiego wywiadu.

Ponadto, jak oceniono, "w ciągu ostatnich trzech dni Rosja prawdopodobnie przekształciła swoje sondujące ataki wokół miejscowości Pawliwka i Wuhłedar w bardziej skoordynowane natarcie".

13:42

W ciągu minionej doby w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim, który pozostaje jednym z głównych miejsc ataków wojsk rosyjskich, doszło do 42 starć - powiadomił rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk ukraińskiej armii Serhij Czerewaty.

Bachmut pozostaje jednym z głównych kierunków ataków przeciwnika. W ciągu doby ostrzelali z artylerii nasze pozycje 197 razy, doszło do 42 starć. Przeciwnik ponosi duże straty: w ciągu doby zabito 277 wrogów, 258 zostało rannych - powiedział Czerewaty, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda.

Dodał, że walki toczą się w rejonie miejscowości Spirne, Krasna Hora, Paraskowijiwka, Bachmut, Kliszczijiwka.

Czerewaty zapewnił, że Rosjanom nie udało się przeciąć trasy dostaw do Bachmutu, a ukraińska armia otrzymuje "niezbędną amunicję, sprzęt i żywność".

13:12

Ponad dziewięć tysięcy niesłusznie zmobilizowanych Rosjan wróciło do domów - powiedział prokurator generalny Rosji Igor Krasnow podczas spotkania z Władimirem Putinem.

Liczba ta obejmuje np. tych, którzy nie powinni byli zostać powołani do wojska ze względów zdrowotnych. Prokurator nie sprecyzował, ilu takich Rosjan w ogóle zostało zmobilizowanych.

12:45

W ciągu minionej doby ukraińskie wojska zniszczyły co najmniej pięć lekkich łodzi motorowych, wykorzystywanych przez grupy zwiadowcze wroga; operacja miała miejsce w pobliżu ujścia rzeki Dniepr do Morza Czarnego, gdzie przeciwnik zaktywizował swoje działania dywersyjne - poinformował na Facebooku sztab generalny armii Ukrainy.



12:44

Od początku rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę Niemcy obiecały udzielić schronienie 1149 zagrożonym obywatelom Rosji. Do 13 stycznia przyznano 679 wiz humanitarnych - wynika z odpowiedzi rządu RFN na pytanie frakcji Lewicy w Bundestagu.

Istnienie prawa do ochrony jest obecnie badane w każdym indywidualnym przypadku.

12:41

Analiza dokumentów Tomskiego Uniwersytetu Państwowego na Syberii, przewidujących utworzenie na tej uczelni centrum mobilizacyjnego, prowadzi do wniosku, że kolejna faza branki do rosyjskiej armii może się rozpocząć 22 lutego - powiadomił na Telegramie niezależny kanał Możem Objasnit'.

Centrum powinno rozpocząć pracę w ciągu dwóch godzin od otrzymaniu stosownego sygnału z komisariatu wojskowego (komendy uzupełnień) w Tomsku. Cztery godziny później rozpocznie się wręczanie powołań do wojska. W ten proces będą zaangażowani również studenci, co świadczy o masowym charakterze nowego etapu mobilizacji - poinformowali rosyjscy niezależni dziennikarze.

Telegram

12:40

Niedopuszczalna wypowiedź - tak rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko skomentował słowa prezydenta Chorwacji Zorana Milanovicia, który skrytykował Zachód za wysyłanie broni Ukrainie i oświadczył, że "Krym już nigdy nie będzie częścią Ukrainy".

11:28

Do skutecznej obrony swojej przestrzeni powietrznej i przejścia na zachodnie uzbrojenie Ukraina potrzebuje docelowo ok. 200 zachodnich samolotów wielozadaniowych - powiedział rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ihnat.

Ukraina potrzebuje zastąpić swoje przestarzałe samoloty sowieckie różnych typów jednym typem myśliwca wielozadaniowego, którym mógłby być F-16 - pisze Ukraińska Prawda, przytaczając wypowiedzi Ihnata dla francuskiej stacji La Chaine Info oraz z komentarza dla ukraińskiego portalu.



10:52

Najemnicy walczącej na Ukrainie po stronie Rosji Grupy Wagnera są okrutnie traktowani przez dowódców. Niechętni do boju są zabijani, resztę posyła się do bezmyślnej, niezaplanowanej walki - powiedział w wywiadzie dla CNN Andriej Miedwiediew, były dowódca z Grupy Wagnera, który zbiegł do Norwegii, gdzie ubiega się o azyl.

09:31

Sankcje nałożone przez USA na rosyjską prywatną firmę wojskową Grupa Wagnera mogą oznaczać, że wagnerowcy stracą źródła dochodu w krajach Afryki i w Syrii, kluczowe dla finansowania ich udziału w wojnie na Ukrainie - poinformowała we wtorek ukraińska agencja UNIAN za niezależnym rosyjskim projektem dziennikarskim WCzK-OGPU na Telegramie.

09:17

Stany Zjednoczone nie przekażą Ukrainie samolotów F-16. Prezydent USA Joe Biden powiedział w tej sprawie stanowcze "nie". O tym, że Kijów spodziewa się wkrótce otrzymać z Zachodu myśliwce, mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal w rozmowie z Politico.

08:39

Zachodnie, ukraińskie i rosyjskie źródła wskazują, że Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, która najprawdopodobniej nastąpi w najbliższych miesiącach; taka prognoza zgadza się również z naszymi wcześniejszymi ocenami - informuje w swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Think tank dodaje, że przygotowania do nowego natarcia trwają także w przestrzeni informacyjnej. Rosyjscy blogerzy militarni nagłaśniają przekaz, według którego główne siły oczekiwanej ofensywy i obiecywanego przez władze rosyjskie przełamania na froncie jeszcze nie weszły na pole walki.



08:30

Dwie kliniki położnicze w okupowanym przez wojska rosyjskie Ługańsku, na wschodzie Ukrainy, przekształcono w szpitale dla żołnierzy agresora - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Porody są przyjmowane tylko w jednej placówce, gdzie "brakuje miejsc i powstają (...) niekorzystne warunki dla rodzących".

Sztab powiadomił w swoim raporcie, że siły obrony Ukrainy odpierały ataki wojsk rosyjskich w rejonie 13 miejscowości. Były to Nowoseliwske i Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, a także Jampoliwka, Spirne, Krasna Hora, Paraskowijiwka, Bachmut, Kliszczijiwka, Iwaniwske, Awdijiwka, Wodiane, Perwomajske i Wuhłedar w obwodzie donieckim.



07:30

Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe wspólnego z Rosją Regionalnego Zgrupowania Wojsk - powiadomił Reuters, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony.

Jak przekazano, ćwiczenia będą trwać tydzień i są przygotowaniem do wrześniowych manewrów Tarcza Związku-2023, które mają się odbyć na terytorium Rosji.

Przedmiotem ćwiczeń ma być "wspólne planowanie użycia wojsk na podstawie doświadczeń z konfliktów zbrojnych ostatnich lat". Cel - to "podwyższenie poziomu zgrania dowodzenia wojskowego dwóch państw".



05:13

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wizyty w Japonii powiedział, że Sojusz będzie nadal wzmacniać swoje partnerstwo z Japonią w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie ma znaczenie dla nas wszystkich, dlatego jesteśmy również bardzo wdzięczni za wsparcie, którego Japonia udziela, wykorzystując samoloty i potencjał transportowy - powiedział Stoltenberg.



05:11

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew przekazał w rozmowie z niemieckimi mediami, że Kijów nie zwrócił się jeszcze do Niemiec o przekazanie myśliwców, ale zaznaczył, że takie uzbrojenie jest niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami wymierzonymi w cele w ukraińskich miastach i infrastrukturę.

Rosja wystrzeliwuje wiele rakiet w kierunku ukraińskich miast, w kierunku infrastruktury, a odrzutowce są częścią naszych działań w zakresie obrony powietrznej - powiedział ukraiński ambasador w rozmowie Z "Deutsche Welle".

Nie skierowaliśmy jeszcze do Niemiec żadnej prośby o myśliwce - dodał ukraiński dyplomata, a na pytanie, czy taka prośba pojawi się w przyszłości, powiedział, że będzie to "zależało od sytuacji na polu walki".



05:09

Z portu North Charleston w Karolinie Południowej w ubiegłym tygodniu wyruszyła pierwsza partia 60 bojowych wozów piechoty Bradley, które mają trafić do Ukrainy - poinformowało dowództwo sił transportowych USA (TRANSCOM). Waszyngton zapowiedział przekazanie łącznie 109 takich pojazdów. Od drugiego tygodnia stycznia w niemieckim Grafenwoehr trwa szkolenie ukraińskich sił z użycia wozów i połączonych operacji wojskowych.

05:05

Izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen powiedział, że izraelska ambasada w Kijowie powróci do pełnej aktywności w ciągu najbliższych tygodni - poinformował Reuters.

Cohen, przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, przebywającym z wizytą w Izraelu, zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi ukraińską stolicę.

Izraelskie MSZ ogłosiło w lutym ubiegłego roku, że zamyka swoją ambasadę w Kijowie i przenosi pozostałych dyplomatów do Lwowa w obawie przed zbliżającą się inwazją Rosji. Kilka dni później ambasada została ponownie przeniesiona - tym razem do Polski.