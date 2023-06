Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) dostała polecenie zabicia Jewgienija Prigożyna - poinformował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR. Zbliżeni do Kremla przedsiębiorcy mogą wykupić imperium medialne właściciela Grupy Wagnera - pisze amerykański Instytut Badań nad Wojną. Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zatwierdziła przyznanie Ukrainie gwarantowanej przez rząd Japonii pożyczki w wysokości 1,5 mld dolarów. Piątek 30 czerwca 2023 r. jest 492. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najważniejsze informacje przedstawiamy w naszej relacji.

Jewgienij Prigożyn (z prawej) / Press service of Prigozhin / PAP/Newscom

12:14

Armia rosyjska używa na Ukrainie irańskich pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm stosowanych w haubicach - poinformował portal mil.in.ua.

Portal opublikował zdjęcia pocisków oraz skrzyń, w które są pakowane. Wynika z nich, że zostały one wyprodukowane w 2023 roku. Rosja mogła zakupić od Iranu co najmniej 40 tys. pocisków 122 mm do haubic D-30.

12:12

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) dostała polecenie zabicia przywódcy najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, który w miniony weekend zbuntował się przeciwko władzom w Moskwie - poinformował Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR.

"Wiemy, że zadanie zabicia Prigożyna zlecono FSB. Czy (FSB) odniesie sukces? Czas pokaże. Tak czy inaczej potencjalne próby zabójstwa nie nastąpią szybko. Będą potrzebowali trochę czasu, by opracować odpowiedni sposób i dojść do etapu, kiedy będą gotowi do szerokiej operacji" - powiedział Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza Howarda Altmana.

Fragmenty tej rozmowy ukraiński wywiad opublikował w piątek na swoim Telegramie.

12:00

Siły Obrony Ukrainy skutecznie uderzyły w sztab i magazyn z paliwem na przedmieściach tymczasowo okupowanego Berdiańska - powiadomiła ukraińska armia w kanale Telegram.

"W wyniku udanego uderzenia Sił Obrony rano 30 czerwca rażony został sztab i magazyn paliw okupantów na przedmieściach tymczasowo okupowanego Berdiańska" - powiadomił w Telegramie StratCom Ukraińskich Sił Zbrojnych.

11:49

Grupa Wagnera nadal rekrutuje w Rosji - ustaliła BBC. Używając telefonu podłączonego do rosyjskiej sieci komórkowej, dziennikarze korporacji zadzwonili na infolinie w ponad dwunastu punktach rekrutacyjnych.

11:13

Trzy osoby zginęły, a cztery odniosły obrażenia w rosyjskich atakach w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w ciągu minionej doby - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin na Telegramie.

W ciągu minionej doby siły rosyjskie ostrzelały obwód chersoński 72 razy, wystrzeliwując 434 pociski z moździerzy, systemów artyleryjskich, czołgów i dronów. Żołnierze rosyjscy uderzyli m.in. w dzielnice mieszkaniowe w różnych miejscowościach oraz w punkt wydawania pomocy humanitarnej, placówkę medyczną oraz oświatową w Chersoniu.

10:53

Zespół U2 sprzedaje gadżety z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego; dochód ze sprzedaży ma zostać przeznaczony na zakup karetek pogotowia na Ukrainie - poinformowała agencja UPI.

Wizerunek prezydenta Zełenskiego narysował Bono, lider zespołu. Na grafice widnieje twarz ukraińskiego przywódcy oraz cytat z jego przemówienia "Wybór jest między wolnością i strachem". Całość utrzymana jest w barwach żółto-niebieskich, symbolizujących flagę Ukrainy.

Gadżety z podobizną ukraińskiego lidera (plakaty, koszulki i bluzy) można kupić na stronie irlandzkiego zespołu. Plakaty zostały wydrukowane w 250 numerowanych egzemplarzach.