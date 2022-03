Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów, a siły rosyjskie zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa i zapewne dojdzie do walk na jego przedmieściach - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. W Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny. Najważniejsze wydarzenia związane z 36. dniem wojny w Ukrainie możecie śledzić w naszej relacji z 31.03.2022 r.

Odgruzowywanie Wojewódzkiego Zarządu Państwowego w Mikołajowie / DSNS / PAP

Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów, a siły rosyjskie zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa i zapewne dojdzie do walk na jego przedmieściach - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia.

W Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum" , które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny.

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi do ataków rakietowych na Ukrainę.

09:57

Władze Osetii Południowej, nieuznawanej na arenie międzynarodowej republiki, leżącej w granicach Gruzji, ogłosiły, że podejmą "kroki prawne", by stać się częścią Federacji Rosyjskiej. Apel prezydenta quasi-państwa został opublikowany na stronie partii Jedna Rosja.

09:46

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zaapelowała do Rosji o zezwolenie na korytarze ewakuacyjne i pomoc dla ludności cywilnej w walczącym i poważnie zniszczonym ukraińskim mieście Mariupol. Podkreśliła, że "należy natychmiast powstrzymać ataki" na miasto.



09:40

Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wtorkowego ostrzału rakietowego siedziby władz obwodu mikołajowskiego na południu Ukrainy; 36 osób zostało rannych - poinformowały służby ratunkowe.

"Spod gruzów wydobyto ciała 14 osób. Jedna osoba zmarła na oddziale intensywnej terapii" - podano w komunikacie Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.



We wtorek rano rosyjskie wojska ostrzelały gmach administracji obwodowej w Mikołajowie. Zniszczeniu uległa cała środkowa część obiektu, od parteru po ósme piętro.



09:31

Wołodymyr Zełenski przed australijskim parlamentem / MICK TSIKAS / PAP/EPA

Musimy naprawić błędy z przeszłości, gdy nie karaliśmy Rosji za jej przewinienia; potrzebne mocniejsze sankcje - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przemawiając online do australijskiego parlamentu.

Ukraiński prezydent zaproponował również włączenie Australii do programu odbudowy kraju po wojnie.

Australia dostarczyła Ukrainie pomoc wojskową i humanitarną, kraj zakazał również eksportu tlenku glinowego i jego rudy, w tym boksytu, do Rosji.

Rząd australijski objął dotąd 476 sankcjami 443 osoby, wśród których znaleźli się ludzie z bliskiego kręgu prezydenta Rosji Władimira Putina, oraz 33 podmioty, w tym większość rosyjskich banków i wszystkie instytucje odpowiedzialne za rosyjski dług publiczny.

09:10

Dotychczas w wyniku ostrzałów i bombardowań na Ukrainie uszkodzonych zostało 261 placówek ochrony zdrowia, w tym 13 zniszczono całkowicie - powiedział ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

Zginęło sześciu pracowników medycznych, a 18 zostało rannych. To bardzo smutna statystyka miesiąca wojny - powiedział minister.

09:09

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski wjechało 2,393 mln osób - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze SG odprawili 25,5 tys. podróżnych, czyli o 14 proc. więcej niż we wtorek.

09:05

Pomimo deklarowanego przez Rosję ograniczenia działań na północy Ukrainy, trwają ataki na Czernihów - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie nadal zajmują pozycje na wschód i zachód od Kijowa, pomimo wycofania ograniczonej liczby jednostek. W najbliższych dniach dojdzie prawdopodobnie do ciężkich walk na przedmieściach miasta. Ciężkie walki trwają w Mariupolu, który jest kluczowym celem sił rosyjskich, jednak siły ukraińskie nadal kontrolują centrum miasta" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:03

W regionie Łużańska całą noc trwały ostrzały. W Lisiczańsku wybuchł pożar składu paliwa.

09:01

Ukraińska armia potwierdza całkowite zawieszenie ognia w rejonie Mariupola. To odpowiedź na podobną deklarację Rosji. Jak informuje ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk, rozpoczyna się kolejna ewakuacja mieszkańców oblężonego od kilku tygodni miasta.

09:00

Od początku wojny z Rosją zginęło 148 ukraińskich dzieci, a 232 zostały ranne - przekazała na Telegramie rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa cytowana przez Interfax-Ukraina. Według danych ONZ ponad 2 miliony dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z kraju.



08:48

Czy teraz umrzemy? - to miały być pierwsze słowa oligarchy Romana Abramowicza, uczestnika ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych, który miał zostać otruty na początku marca. Rosjanin miał wtedy na jakiś czas stracić wzrok. Ruszyła fala spekulacji, czym Abramowicz próbowano go otruć.

08:47

Od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 17,5 tys. żołnierzy - poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 31 marca to według ukraińskich danych: około 17,5 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), a także: 614 czołgów, 1735 bojowych pojazdów opancerzonych, 311 systemów artyleryjskich, 96 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy obrony przeciwlotniczej, 135 samolotów, 131 śmigłowców, 1201 pojazdów kołowych, siedem jednostek pływających, 75 cystern, 83 bezzałogowce, cztery systemy rakietowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.



08:45

Przestańcie sponsorować zbrodnie wojenne, ocalcie swoją markę - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, zwracając się do niemieckiego producenta czekolad Ritter Sport, który odmówił wycofania się z rosyjskiego rynku.

"Ritter Sport odmawia wycofania się z Rosji, powołując się na możliwe 'poważne skutki' dla firmy. Pozostanie w Rosji przyniesie jednak gorsze skutki, takie jak dotkliwe szkody dla reputacji (firmy). Przestańcie sponsorować zbrodnie wojenne, Ritter Sport. Ocalcie swoją markę i dochody" - zaapelował Kułeba.

08:44

Wszyscy mają w pamięci doświadczenie 2014 roku. Do porozumień mińskich doszło, gdy strona ukraińska została pokonana. Wówczas Francja i Niemcy się włączyły, by uniknąć klęski politycznej. To się odbywało, gdy na polu bitwy Ukraińcy dostali mocno w skórę. W tej chwili oni wiedzą, że nie dostali w skórę, Rosjanie też to wiedzą. Dopóki nie będzie wojennego rozstrzygnięcia, gdy któraś ze stron uzna, że została pokonana, to trudno się spodziewać, że przybliżamy się do jakiegoś politycznego rozwiązania - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski.

08:05

134 cywilów, w tym sześcioro dzieci, zginęło, a 415 osób zostało rannych od początku wojny z Rosją w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformował gubernator obwodu Witalij Kim.



Według gubernatora uszkodzone zostały 1622 budynki cywilne, w tym 1200 budynków mieszkalnych. Reszta to szkoły, przedszkola i inne obiekty infrastruktury cywilnej.



08:04

Rosyjscy okupanci zaminowali cmentarz w Trościańcu w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - przekazał w nocy ze środy na czwartek na Telegramie szef administracji obwodowej Dmytro Żywycki.

W sobotę Trościaniec został odbity przez wojska ukraińskie z rąk sił rosyjskich.

08:03

Działanie łączności 5G, przewidzianej dla służb i wojska, będzie mogło być utrudniane z obwodu kaliningradzkiego - pisze "Rzeczpospolita".

07:45

Rosyjskie wojsko zaczęło opuszczać tereny elektrowni atomowej w Czarnobylu - poinformowała agencja AFP, powołując się na urzędnika Pentagonu. Ukraińcy przestrzegali, że przebywanie w regionie jest niebezpieczne i żołnierze mogli ucierpieć w wyniku choroby popromiennej.

07:12

W ciągu 35 dni wojny na Ukrainie armia rosyjska zniszczyła 15 proc. budynków mieszkalnych w Charkowie na wschodzie kraju - przekazał mer miasta Ihor Terechow.

W ciągu 35 dni w Charkowie zniszczono łącznie 1531 obiektów, w tym 1292 budynki mieszkalne. Armia rosyjska zniszczyła 76 szkół, 54 przedszkola, 16 szpitali. W ruinie znalazło się 239 biurowców - przekazał Terechow.

Mer szacuje, że wyjechało około jednej trzeciej mieszkańców miasta.



07:11

Kreml przygotowuje kadry do obsadzenia stanowisk w okupacyjnej administracji na zajętych terytoriach Ukrainy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Według dostępnych informacji na terenie Federacji Rosyjskiej dobierani są pracownicy organów ścigania, prokuratur i sądów, którzy w przyszłości trafią na terytorium Ukrainy" - czytamy w komunikacie sztabu.

07:08

W ciągu ostatniej doby wojska ukraińskie zestrzeliły m.in. cztery rosyjskie samoloty, dwa pociski manewrujące oraz jeden bezpilotowiec - poinformował sztab generalny ukraińskiej armii w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

"Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej dobie trafiły siedem celów powietrznych - cztery samoloty, jeden bezpilotowiec i dwa pociski manewrujące. (...) Nasi żołnierze zniszczyli też 10 czołgów, 18 pojazdów opancerzonych, 13 pojazdów kołowych oraz 15 systemów artyleryjskich" - czytamy w podsumowaniu.

06:51

Mamy informacje wskazujące, że Putin czuje się zwodzony przez doradców na temat przebiegu wojny w Ukrainie - przekazała dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Kate Bedingfield. Dodała, że rosyjski prezydent nie otrzymuje prawdziwych informacji o sytuacji wojennej, ani skutków sankcji na rosyjską gospodarkę.

05:38

Pałac Elizejski poinformował w nocy, że podchodzi sceptycznie do zapowiedzi Rosji o zawieszeniu broni w czwartek w Mariupolu, ponieważ nie jest to pierwszy taki komunikat Moskwy o "lokalnym rozejmie" - podaje francuska telewizja BFMTV.



05:20

W zajętym na początku marca przez rosyjskie wojska Chersoniu Moskwa przygotowuje "referendum", które ma doprowadzić do utworzenia na tym obszarze prorosyjskiej, separatystycznej "republiki ludowej" - poinformował ukraiński sztab generalny.

Wzorem miałyby być separatystyczne "republiki ludowe" w Donbasie - ługańska i doniecka, których "niezależność" uznała w lutym Moskwa.



05:10

Naszą relację z 35. dnia wojny zaczynamy od podsumowania najważniejszych z nocy:

- Szef delegacji Ukrainy prowadzącej rokowania z Rosją Dawid Arakhamia poinformował, po zakończeniu ostatniej rundy negocjacji pokojowych, która odbyła się w Turcji, że rozmowy zostaną wznowione 1 kwietnia. Arakhamia napisał w mediach społecznościowych, że zaproponował, by w ramach negocjacji spotkali się prezydenci Ukrainy i Rosji, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin, ale rosyjscy negocjatorzy odpowiedzieli, że należy najpierw zrobić postępy w przygotowaniach projektu porozumienia.

- Ukraiński sztab generalny poinformował w komunikacie opublikowanym na Facebooku, że Rosja rozlokowuje na Ukrainie dodatkowe jednostki artylerii i przesuwa je w rejon miasta Izium, w kierunku na Donbas.



- Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował w ukraińskiej telewizji, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu na zachodzie Białorusi, przy granicy z Polską, do ataków rakietowych na Ukrainę. Ofensywa z Białorusi tak naprawdę już się zaczęła. Ponadto, Rosjanie zaczęli wykorzystywać lotnisko w Brześciu do ostrzału rakietowego naszego terytorium - powiedział Denysenko.

- Zapowiedź Rosji o zawieszeniu broni w czwartek w Mariupolu to manipulacja - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk, odnosząc się do komunikatu rosyjskiego resortu obrony wydanego wieczorem. Według komunikatu rosyjskiego ministerstwa zawieszenie broni miałoby obowiązywać od godz. 10 w czwartek i pozwolić na ewakuację ludności cywilnej z oblężonego miasta do Zaporoża. Wereszczuk podkreśliła, że tylko informacje strony ukraińskiej, dotyczące tras ewakuacji cywilów i otwierania korytarzy humanitarnych, są wiarygodne.

- Ukraiński pułk Azow, którego cytuje agencja Ukrinform, poinformował w nocy, że zniszczył trzy czołgi wroga i zabił co najmniej 64 żołnierzy rosyjskiej piechoty w Mariupolu, w tym ze specjalnych sił wywiadu GRU.

- Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że ataki na szpitale i ośrodki zdrowia na Ukrainie to część rosyjskiej strategii. Potwierdzono 72 takie przypadki, w których zginęli medycy i pacjenci - dodał. Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że Rosjanie celowo uniemożliwiają Ukraińcom dostęp do opieki medycznej. Ryan powiedział, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie stał się dla rosyjskich wojsk "celem samym w sobie".



- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi powiedział w wywiadzie dla CNN, że UNHCR stracił kontakt ze swymi pracownikami w Mariupolu. Część z nich zdołała wydostać się (z miasta). Inni są tam nadal i nie możemy się z nimi skomunikować - dodał.

- W wyniku działań rosyjskich wojsk połowa Irpienia została zburzona, zniszczono 50 proc. najważniejszej infrastruktury. Mimo walk i rosyjskiego ostrzału wielu ludzi nie wyjechało - powiedział w wywiadzie dla CNN mer miasta Ołeksandr Markuszyn. Nie udało się na razie przywrócić dostaw energii i wody, w mieście jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ Rosjanie kontynuują ostrzał - podaje CNN, cytując Markuszyna.



- Według brytyjskiego wywiadu elektronicznego GCHQ zdemoralizowani rosyjscy żołnierze na Ukrainie odmawiali wykonywania rozkazów, niszczyli własny sprzęt, a nawet przypadkowo zestrzelili własny samolot - podała wieczorem stacja Sky News.

- Stany Zjednoczone zaangażowane są w sprawę bezpieczeństwa Polski - zapewnił amerykańskich Polaków prezydent USA Joe Biden w sygnowanym 31 marca liście do nowojorskiego Centrum Polsko-Słowiańskiego (CPS). "Stany Zjednoczone są oddane sprawie bezpieczeństwa Polski i podziwiamy (...) Polaków, których zachowanie w tych trudnych czasach odzwierciedla ich wiarę w nadzieję i solidarność" - ocenił Biden, składając gratulacje CPS, największej polonijnej instytucji społeczno-kulturalnej na Wschodnim Wybrzeżu USA z okazji jubileuszu 50-lecia.

- USA rozważają uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej, by ustabilizować jej ceny - podał Bloomberg News. Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden poinformuje w czwartek o krokach na rzecz obniżenia cen paliw w USA po inwazji Rosji na Ukrainę.

- Szef dyplomacji Węgier Peter Szijjarto oskarżył władze Ukrainy o to, że wspólnie z węgierską opozycją próbują wpłynąć na wynik zaplanowanych na 3 kwietnia wyborów w jego kraju - podaje Associated Press.

W nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych Szijjarto ogłosił, że "węgierska lewica koordynuje (swe wysiłki) z przedstawicielami rządu Ukrainy", a Kijów próbuje przechylić wynik głosowania na Węgrzech na korzyść partii opozycyjnych.