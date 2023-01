Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że bitwa o Donbas trwa nadal. Nie ma doniesień o tym, by Rosjanie zajęli Bachmut i Sołedar, gdzie toczą się najcięższe walki. Rosja koncentruje swoje wysiłki na zajęciu obwodu donieckiego w granicach administracyjnych, bez powodzenia - przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy we wtorkowym raporcie. Wcześniej wiceminister obrony Ukrainy poinformowała, że Rosjanie rozpoczęli potężny szturm na Sołedar. Zdaniem brytyjskiego wywiadu Rosjanie mają kontrolę nad większością Sołedaru. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny ostrzegł, że Moskwa szykuje nową, wielką ofensywę - prawdopodobnie na Kijów. Sky News podało, że Wielka Brytania rozważa dostarczenie czołgów Ukraińcom. Byłaby to pierwsza taka dostawa z Londynu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia związane z 321. dniem wojny zbieraliśmy dla Was w naszej relacji z 10.01.2023 r.

07:20 W ostatnich czterech dniach Rosjanie wspomagani najemnikami z grupy Wagnera poczyniły taktyczne postępy w Sołedarze - informuje brytyjski wywiad wojskowy. Dodano, że prawdopodobnie siły rosyjskie kontrolują większość Sołedaru. 07:11 W nocy Rosjanie uderzyli rakietami w Kramatorsk w obwodzie donieckim. Zginęło dwóch cywilów, koło samochodu ktorych ekplodowała jedna z rakiet.

07:04 Rosyjska komisarz praw człowieka Tatiana Moskalkowa przekazała, że ma zamiar spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w Turcji w dniach od 12 do 14 stycznia. 06:24 Niezależny białoruski portal Nexta publikuje zdjęcia z Kramatorska, który w ostatnich dniach był atakowany przez Rosjan. 06:12 W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 8 ostrzałów i 31 nalotów. Przeprowadził 63 ataki rakietowe, w tym atak na infrastrukturę cywilną w Charkowie, Chersoniu, Kramatorsku i Oczakowej. Są ofiary wśród ludności cywilnej - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojskowi dodali, że Rosjanie atakują w Bachmucie, Łymanie i Awdijiwce. Rosja koncentruje swoje wysiłki na zajęciu obwodu donieckiego w granicach administracyjnych, bez powodzenia - dodano. 06:00 Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Mikołajowa, który podał Rosjanom informacje o pozycjach ukraińskiej armii. Śledztwo wykazało, że oskarżony, mający prorosyjskie poglądy, systematycznie zbierał dane o rozmieszczeniu żołnierzy, broni i sprzętu. Potem umieszczał te dane na antyukraińskim kanale na Telegramie. 05:21 Analitycy uważają, że Rosja rozpadnie się do 2033 roku. Tak wynika z najnowszego badania think-tanku Atlantic Council, o którym informuje dziennik "Financial Times". Więcej na ten temat piszemy tutaj: Zobacz również: Kiedy Rosja się rozpadnie? Eksperci wskazali datę 05:10 Bitwa o Donbas trwa nadal. Chociaż okupanci skoncentrowali teraz swoje wszystkie siły na Sołedarze, to i tak wynikiem tej ciężkiej i długotrwałej walki będzie wyzwolenie całego naszego Donbasu. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy bronią Bachmutu i okazują ogromną wytrwałość! Dziękuję wszystkim walczącym w Sołedarze, którzy przetrzymują kolejne, coraz cięższe ataki okupantów! Dzięki wytrwałości naszych żołnierzy w Sołedarze zdobyliśmy dla Ukrainy dodatkowy czas i dodatkowe siły - stwierdził ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo. Nicole Makarewicz