Po godzinie 8:00 czasu polskiego w trzech ukraińskich obwodach ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Umowa zbożowa została przedłużona na dotychczasowych zasadach - przekazał zastępca szefa MSZ Rosji cytowany przez agencję TASS. Rosja liczy przy tym na zniesienie sankcji dotyczących sprzedaży nawozów. W najnowszym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że siły wierne Kijowowi odparły w ciągu doby ponad 100 ataków Rosjan na pięciu kierunkach. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze zamierza wszcząć pierwsze dwa śledztwa, związane z rosyjskimi zbrodniami popełnionymi podczas inwazji na Ukrainę. Wtorek to 384. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Zniszczenia w Tsupówce w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

- "Musimy zniszczyć siłę militarną wroga. I będziemy ją niszczyć" - zapewnił swoich rodaków prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Umowa zbożowa została przedłużona na dotychczasowych zasadach - przekazał zastępca szefa MSZ Rosji cytowany przez agencję TASS.

- Niedobory amunicji artyleryjskiej były z pewnością kluczowym powodem, dla którego żadna z rosyjskich formacji na Ukrainie nie była w stanie w ostatnim czasie przeprowadzić istotnych operacyjnie działań ofensywnych - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

- Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze zamierza wszcząć pierwsze dwa śledztwa, związane z rosyjskimi zbrodniami popełnionymi podczas inwazji na Ukrainę; sprawy te dotyczą nielegalnego uprowadzania ukraińskich dzieci i ostrzałów infrastruktury cywilnej.

- Już w przyszłym tygodniu prezydent Chin Xi Jinping ma odwiedzić Rosję. Możliwe, że wkrótce będzie też rozmawiał z ukraińskim prezydentem.

09:52

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ostatnich tygodniach rosyjskie niedobory amunicji artyleryjskiej prawdopodobnie pogłębiły się do tego stopnia, że na wielu odcinkach frontu obowiązuje karna skrajna reglamentacja pocisków, a Rosja prawie na pewno uciekła się już do wydawania starych zapasów amunicji, które wcześniej zostały zakwalifikowane jako niezdatne do użytku.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w ostatnich tygodniach rosyjskie niedobory amunicji artyleryjskiej prawdopodobnie pogłębiły się do tego stopnia, że na wielu odcinkach frontu obowiązuje karna skrajna reglamentacja pocisków, a Rosja prawie na pewno uciekła się już do wydawania starych zapasów amunicji, które wcześniej zostały zakwalifikowane jako niezdatne do użytku.



09:07

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

09:00

Z kolei przedstawiciel ukraińskiej administracji przekazał, że Ukraina będzie dotrzymywać warunków podpisanej wcześniej umowy o utworzeniu na 120 dni korytarza eksportowego.

08:52

Cztery osoby cywilne zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku ostrzałów, przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby przez rosyjskie wojska w obwodzie donieckim i sumskim na wschodzie i północny Ukrainy - poinformowały we wtorek wojskowe administracje obwodowe.

08:38

Zachodni analitycy szacują, że Ukraina straciła dotąd w wojnie z Rosją około 120 tys. zabitych i rannych żołnierzy, podczas gdy najeźdźcy aż 200 tys.; mniejsza liczebnie ukraińska armia jest jednak wyczerpana po ponad roku walk, dlatego przeprowadzenie przez nią zapowiadanej wiosennej kontrofensywy może być dużym wyzwaniem - ocenił dziennik "Washington Post".

08:33

Ukraińskie wojsko twierdzi, że w ciągu doby wyeliminowało 740 rosyjskich żołnierzy.