Rosjanie nie przestają atakować lewego brzegu Dniepru w pobliżu Chersonia. Ukraińska armia twierdzi jednak, że utrzymuje swoje pozycje. W nocy Ukraińcy zestrzelili sześć dronów i dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P. Rosjanie trafili rakietami i zniszczyli stację kolejową w Konstantynówce w obwodzie donieckim. Ukraina skutecznie pozbawiła Rosję inicjatywy na Morzu Czarnym, zmuszając Flotę Czarnomorską do przyjęcia postawy defensywnej i wycofania się do wschodniej części tego akwenu; umożliwiło to Ukrainie zwiększenie eksportu drogą morską do poziomów sprzed wojny - przekazał w niedzielę brytyjski resort obrony. Niedziela, 25 lutego 2024 r. to 732. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

14:19

Ukraina zaprosi ponad 160 państw na pierwszy szczyt poświęcony planowi pokojowemu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który odbędzie się wkrótce w Szwajcarii - oświadczył w niedzielę szef biura prezydenta Andrij Jermak podczas forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

Jak podkreślił, to bardzo istotne, by przywódcy spotkali się osobiście i omówili plan, który jest od miesięcy omawiany na szczeblu ambasadorów i doradców.



14:16

W codziennej aktualizacji brytyjskiego resortu obrony napisano, że na początku wojny na Ukrainie rosyjska Flota Czarnomorska zachowywała zdolność poruszania się po całym Morzu Czarnym, w tym - co szczególnie istotne - w jego północno-zachodniej części. Jednak w efekcie ukraińskich sukcesów w użyciu asymetrycznych środków walki, takich jak różnego rodzaju pociski kierowane i łodzie bezzałogowe, Flota Czarnomorska została kilkakrotnie zmuszona do ponownej oceny gotowości do ryzyka.

Dodano, że skoordynowane ukraińskie ataki na lądzie i morzu spowodowały w Rosji wzrost świadomości zagrożeń, co zmusiło jednostki Floty Czarnomorskiej do przeniesienia swoich głównych obszarów aktywności do wschodniej części Morza Czarnego.

13:38

Brytyjski premier Rishi Sunak apeluje o zdecydowane przejmowanie rosyjskich aktywów. W artykule opublikowanym przez "The Sunday Times" szef brytyjskiego rządu wzywa też USA do przyjęcia pakietu pomocy dla Ukrainy.

Zobacz również: Rishi Sunak apeluje o odważniejsze przejmowanie rosyjskich aktywów

13:08

Połowa dostaw broni, przekazywanej Ukrainie przez zachodnich partnerów, nie dociera na czas - oświadczył w niedzielę minister obrony tego kraju Rustem Umierow. Prowadzi to do strat w ludziach i utraty terytoriów - wyjaśnił.

Ponieważ sytuacja jest dynamiczna i zawsze się zmienia, obecnie wydzielenie pomocy nie odznacza jej przekazania. Jeśli to, co jest nam wydzielane, nie nadchodzi, to tracimy ludzi i tracimy terytoria - powiedział Umierow podczas forum "Ukraina. 2024 rok" w Kijowie.

Minister podkreślił, że w historii nie odnotowano jeszcze takiego przypadku, by wojna prowadzona była bez przewagi w powietrzu. Zaznaczył, że Ukraina robi wszystko, co możliwe i niemożliwe, by zwyciężyć, jednak bez dostaw uzbrojenia na czas działania na froncie są utrudnione.

10:59

Minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy Ołeksandr Kamyszin powiadomił w niedzielę, że w 2023 roku przemysł zbrojeniowy tego kraju zdołał trzykrotnie zwiększyć produkcję uzbrojenia. Na Ukrainie funkcjonuje około 500 przedsiębiorstw wytwarzających broń - oznajmił przedstawiciel rządu.

Mówimy o około 100 koncernach państwowych, a także 400 firmach prywatnych. W roku 2024 zamierzamy znacząco zwiększyć produkcję amunicji - oznajmił Kamyszin. Treść wystąpienia ministra podczas forum "Ukraina. 2024 rok" przytoczyły agencja Reutera i portal RBK-Ukraina.

10:44

Rekordowa liczba Rosjan wystąpiła w ubiegłym roku o azyl w Korei Południowej - poinformowała w niedzielę amerykańska stacja CNN, powołując się na raport opublikowany przez Koreański Urząd Imigracyjny.

W ubiegłym roku o azyl w Korei Południowej zwróciło się 5750 Rosjan, co oznacza pięciokrotny wzrost w porównaniu z 1038 osobami rok wcześniej. Jest to także więcej, niż liczba wszystkich wniosków o azyl złożonych w tym kraju przez obywateli Rosji w latach 1994-2017.

10:21

W nocy 25 lutego Rosjanie trafili rakietami i zniszczyli stację kolejową Konstantynówce w obwodzie donieckim. Trafione zostały też budynki administracji i mieszkalne, a także sklepy. Jedna osoba została ranna.

09:10

Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich atakach na obwody chersoński i zaporoski na południu Ukrainy oraz doniecki na wschodzie kraju - poinformowały w niedzielę władze obwodowe na Telegramie.

Jedna osoba poniosła śmierć, a sześć doznało obrażeń na skutek ostrzałów w obwodzie chersońskim. Zaatakowano m.in. miasto Chersoń, gdzie pociski trafiły w placówkę oświatową, budynki administracyjne oraz obiekt infrastruktury krytycznej - powiadomił szef regionalnych władz Ołeksandr Prokudin

08:08

Jeśli walczący na Ukrainie po stronie Rosji obywatele Bośni i Hercegowiny wrócą do kraju, mogą wykorzystać umiejętności nabyte na wojnie i stać się w przyszłości częścią rosyjskiej sieci wpływów - ostrzegł w rozmowie z PAP Denis Hadżović, dyrektor Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Bośni i Hercegowinie.

Bośniacki ekspert przyznał, że "chociaż dokładne dane nie są jawne, liczba tych osób prawdopodobnie nie jest duża", a ochotnicy pochodzą głównie z Republiki Serbskiej (RS) - większościowo serbskiej jednostki administracyjnej kraju.



07:50

Premier Kanady Justin Trudeau oskarżył w sobotę prezydenta Rosji Władimira Putina o zlecanie zabójstw przeciwników politycznych. Trudeau przebywał tego dnia z wizytą w Kijowie, w dniu drugiej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę.

To, co stało się z Aleksiejem Nawalnym dowodzi, że choć Putin twierdzi, że jest silny, jest właściwie tchórzem - powiedział Trudeau odpowiadając na pytania dziennikarzy o śmierć Nawalnego, do której doszło w kolonii karnej, 16 lutego br.

Dokonywanie egzekucji swoich przeciwników politycznych, represjonowanie dysydentów z użyciem policji i armii, likwidowanie opozycji - to cechy słabeusza, a nie kogoś, kto jest pewny swojej własnej pozycji - powiedział Trudeau, którego cytowały kanadyjskie media.

07:46

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Indii Randhir Jaiswal oświadczył w piątek, że resortowi wiadomo o indyjskich obywatelach, którzy podpisali kontrakt na wykonywanie zadań "pomocniczych" w rosyjskiej armii. Jak podkreślił, MSZ prowadzi rozmowy z urzędnikami z Rosji na temat wcześniejszego zwolnienia Indusów ze służby.

07:30

W ciągu ostatniej doby w Ukrainie doszło do 84 starć Ukraińców z Rosjanami. W nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę pociskami i dronami. Siły obronne zniszczyły dwa pociski przeciwradarowe Ch-31P i sześć dronów typu Shahed-131/136.