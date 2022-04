Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono rano w niemal wszystkich obwodach Ukrainy. W Donbasie Rosjanie nie dokonali żadnego przełomu - wynika z codziennej aktualizacji brytyjskiego ministerstwa obrony. Siły rosyjskie próbują wydostać rakiety i tajne dokumenty z zatopionego krążownika Moskwa - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niemiecki dziennik "Bild". Najważniejsze wydarzenia związane z 61. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 25.04.2022 r.

Zniszczony budynek mieszkalny po rosyjskim ataku w Charkowie / Mykola Kalyeniak / PAP

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono rano w niemal wszystkich obwodach Ukrainy.

Rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Krzywy Róg, przygotowuje się do ataku rosyjskich wojsk.

Od czasu, gdy Rosja ogłosiła, że planuje skupić się na zajęciu Donbasu, nie dokonała ona żadnego przełomu na linii frontu i poczyniła tylko niewielkie postępy na niektórych obszarach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Siły rosyjskie próbują wydostać rakiety i tajne dokumenty z zatopionego krążownika Moskwa - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niemiecki dziennik "Bild".

- Zapasów wody i żywności wystarczy tylko na kilka dni - mówią kobiety, które ukrywają się w podziemiach zakładów Azowstal w Mariupolu. Przebywają tam od dwóch miesięcy. Ja wszystkich proszę. Pomożecie nam? Wyzwólcie nas - błagają.

Minęły właśnie dwa miesiące od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Żołnierze Władimira Putina próbowali zająć Kijów, ale ponieśli klęskę. Musieli wycofać się na południe i wschód kraju. Czy to znaczy, że Rosja jest w odwrocie? Ile jeszcze potrwa ta wojna i czy jej wynik jest przesądzony? To będzie tematem "Sztabu Generalskiego RMF FM" , specjalnej debaty, która odbędzie się o 12:02 w RMF FM, RMF24 na RMF24.PL oraz w naszych mediach społecznościowych.

Co działo się w 60. dniu wojny w Ukrainie? Przeczytasz w naszej relacji z 24.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

08:53

215 dzieci zginęło, a ponad 391 zostało rannych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainie - poinformowało biuro ukraińskiej Prokuratury Generalnej na Telegramie.



08:51

Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku rakietowego ostrzału miasta Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim we wschodniej części Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Dmytro Łunin na Telegramie.

Łunin oznajmił, że niedziela była w obwodzie połtawskim dniem najintensywniejszych ostrzałów od początku rosyjskiej inwazji. Tego dnia 9 rosyjskich rakiet trafiło w największą elektrownię obwodu, która znajduje się w Krzemieńcu, a także w rafinerię w tym samym mieście.

Niemal we wszystkich dzielnicach Krzemieńca nie ma ciepłej wody.

08:41

Robimy wszystko, żeby realnie, a nie wyłącznie w sferze deklaracji, wspierać Ukraińców walczących o niepodległość. Robimy to nie tylko dlatego, żeby pomóc naszym sąsiadom. Również dlatego, że każdy zniszczony rosyjski czołg na Ukrainie zwiększa bezpieczeństwo Polski. Oddala ten moment, kiedy czołgi rosyjskie mogą zagrozić realnie Rzeczpospolitej Polskiej - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z decyzjami rządu w tej chwili nie mówimy o szczegółach tej pomocy - zastrzegł.

08:40

Od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2, 944 mln osób - poinformowała straż graniczna. W niedzielę funkcjonariusze odprawili 9,8 tys. podróżnych, natomiast w poniedziałek do godz. 7 rano - 1,8 tysięcy osób.

08:38

Siły rosyjskie próbują wydostać rakiety i tajne dokumenty z zatopionego krążownika Moskwa - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niemiecki dziennik "Bild".

W miejscu zatopienia Moskwy pracuje specjalny okręt ratowniczy Kommuna - donosi Ukrainform.

"Ze względu na rozmiary Moskwy (187 m długości) liczącej 110 lat Kommunie raczej nie uda się podnieść z dna zatopionego krążownika. Ale będą podejmowane próby uratowania rakiet przeciwokrętowych i przeciwlotniczych, w które była wyposażona jednostka, a także tajnych dokumentów i sprzętu wojskowego" - twierdzi "Bild".



08:37

Rosja już przegrała, a Ukraina już odniosła sukces, bo celem Rosjan było pozbawienie Ukrainy niezależności i to się nie udało - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken na konferencji prasowej, po powrocie z Kijowa, gdzie wczoraj rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Rosja coraz bardziej brutalizuje swoją agresję na Ukrainę, ale Ukraińcy są silni - dodał szef amerykańskiej dyplomacji.

Podkreślił, że przekazał Zełenskiemu zapewnienie o dalszej pomocy dla Ukrainy.



08:10

Rosja prowadzi działania ofensywne na wschodzie Ukrainy, by opanować całe obwody doniecki i ługański oraz zabezpieczyć korytarz lądowy do okupowanego Krymu - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym komunikacie.



Rosyjscy najeźdźcy w dalszym ciągu ostrzeliwują Charków i szereg innych miejscowości we wschodniej części Ukrainy. Wróg bezskutecznie usiłował przeprowadzić operacje zaczepne na kierunku Izium-Barwinkowe oraz Izium-Słowiańsk - napisano.

Na południowym wschodzie kraju Rosjanie wciąż ostrzeliwali pozycje wojsk ukraińskich, w tym na terenie zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu w obwodzie donieckim. Atakowali również Popasną w obwodzie ługańskim.

Siły ukraińskie zadają nieprzyjacielowi poważne straty. Tylko w obwodach donieckim i ługańskim odparto minionej doby siedem rosyjskich ataków, zniszczono 13 czołgów, trzy systemy artyleryjskie, 17 pojazdów opancerzonych, cztery wozy bojowe, 18 innych pojazdów i cztery cysterny z paliwem. Zestrzelono także trzy drony Orlan-10 - przekazał Sztab Generalny.



08:05

Co najmniej 4 eksplozje słyszane były w Winnicy. Na razie brak informacji, gdzie dokładnie uderzyły rosyjskie pociski.

Są doniesienia o wybuchach w obwodzie równieńskim - to 100 km od polskiej granicy - a także w mieście Umań.

Najnowsze komunikaty dotyczą także wybuchów w obwodzie lwowskim, ale szef administracji wojskowej uspokaja, że eksplozję słyszane w okolicy Lwowa to efekt pracy obrony przeciwrakietowej, a więc prawdopodobnie udało się strącić rosyjskie rakiety, zanim trafiły w cel.

08:01

Od czasu, gdy Rosja ogłosiła, że planuje skupić się na zajęciu Donbasu, nie dokonała ona żadnego przełomu na linii frontu i poczyniła tylko niewielkie postępy na niektórych obszarach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja poczyniła niewielkie postępy na niektórych obszarach, od kiedy skupiła się na tym, by w pełni zająć Donbas. Bez wystarczającego wsparcia logistycznego i bojowego Rosja nie dokonała jeszcze znaczącego przełomu. Decyzja Rosji o oblężeniu, a nie zaatakowaniu zakładów stalowych Azowstal w Mariupolu oznacza, że wiele rosyjskich jednostek pozostaje w mieście i nie można ich przerzucić. Ukraińska obrona Mariupola wyczerpała również wiele rosyjskich jednostek i zmniejszyła ich skuteczność bojową" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaproponowało, by wypłaty odszkodowań dla rodzin poległych członków personelu wojskowego były nadzorowane przez urzędników wojskowych, a nie cywilnych. To prawdopodobnie odzwierciedla zamiar ukrycia prawdziwej skali rosyjskich strat przed ludnością kraju" - dodano.

08:00

Pięć osób zginęło i pięć zostało rannych w wyniku ostrzelania przez wojska rosyjskie miejscowości obwodu donieckiego w niedzielę - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.W Nowoseliwce zabito dwie osoby, w Krasnohoriwce również dwie, aw Nowomychajliwce jedną.

07:26

Prezydent USA Joe Biden formalnie nominuje dziś Bridget Brink na ambasador USA w Kijowie - poinformowała agencja Reutera opierająca się na anonimowym źródle w amerykańskiej dyplomacji.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken miał powiadomić o nominacji Brink prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas swojej niedzielnej wizyty w Kijowie - dodaje agencja AP. Blinken zapowiedział w ukraińskiej stolicy, że amerykańscy dyplomaci wkrótce powrócą na Ukrainę.

Brink jest zawodową pracownicą amerykańskiej dyplomacji. Od maja 2019 r. zajmuje urząd ambasadora USA w Bratysławie. Wcześniej pracowała na placówkach w Serbii, na Cyprze, w Gruzji i Uzbekistanie oraz w prezydenckiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

07:21

"Rzeczpospolita" dotarła do treści maila, w którym resort aktywów państwowych pyta spółki Skarbu Państwa o gotowość do udziału w procesie wsparcia naszego sąsiada w odbudowie po wojnie.

"Resort Jacka Sasina pyta w nim zarządy tych spółek m.in. o ich wcześniejsze związki z Ukrainą, ewentualne jeszcze przedwojenne plany inwestycji w tym kraju, współpracę z ukraińskimi firmami. Chce też wiedzieć, czy poszczególne spółki rozważają udział w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych, a jeśli tak, to jakie działania mogą podjąć. MAP zleca przy tym spółkom skarbu państwa przygotowanie odpowiedzi na te pytania do południa w poniedziałek. Zastrzega, że szczegółowe rozmowy będą się mogły odbywać po zakończeniu działań wojennych" - czytamy w gazecie.

07:20

Instytut Pileckiego w Berlinie, który zajmuje się badaniem historii XX wieku, w tym niemieckich nazistowskich zbrodni podczas II wojny światowej, wykorzystuje to doświadczenie, by zbierać zeznania uchodźców na temat zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie - informuje agencja Reutera.

07:19

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono rano w niemal wszystkich obwodach Ukrainy - wynika z informacji portalu Hromadske, który opublikował mapę zagrożonych regionów.

Syreny alarmowe zabrzmiały wszędzie z wyjątkiem obwodów chersońskiego na południu kraju oraz donieckiego na wschodzie - podał portal Suspilne.

07:15

Rosyjscy okupanci żądają 5 tys. euro od matki z Mariupola za pozostanie przy życiu jej syna, który jest jeńcem wojennym - poinformował doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko na Telegramie.

06:50

Siły ukraińskie zabiły minionej doby 73 rosyjskich żołnierzy, zniszczyły siedem sztuk sprzętu i odzyskały kontrolę nad pięcioma kolejnymi miejscowościami na południu Ukrainy - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

06:30

Zapasów wody i żywności wystarczy tylko na kilka dni - mówią kobiety, które ukrywają się w podziemiach zakładów Azowstal w Mariupolu. Przebywają tam od dwóch miesięcy.



Ja proszę Anglię, Francję, ja proszę Kanadę, Japonię, ja proszę Izrael, ja proszę Turcję. Ja wszystkich proszę. Pomożecie nam? Wyzwólcie nas - błagają.



To nagranie opublikował ukraiński pułk Azow. Zakłady Azowstal to ostatni punkt ukraińskiego oporu w Mariupolu.

06:13

Amerykański sekretarz Stanu Antony Blinken i Sekretarz Obrony Lloyd Austin odwiedzili w niedzielę Kijów i wykorzystali pierwszą oficjalną wizytę na Ukrainie od czasu inwazji Rosji, aby ogłosić stopniowy powrót amerykańskich dyplomatów do kraju. Przedstawiciele USA poinformowali o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa. Przedstawiciele USA zadeklarowali również nową pomoc dla Ukrainy w wysokości 713 milionów dolarów.

05:54

Pożary w Briańsku, niedaleko granicy z Ukrainą. Ogień wybuchł wcześnie rano, m.in. w magazynie ropy naftowej.

05:30

Rosjanie używają gwałtów na kobietach i dzieciach podczas wojny na Ukrainie jako broni. Kanada będzie pomagać w dokumentowaniu tych przestępstw - poinformowała minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

Minister dodała, że Kanada będzie współpracować z Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, Międzynarodowym Trybunałem Karnym i innymi instytucjami, by gromadzić dowody przemocy seksualnej.

05:06

Naszą relację z 61. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od podsumowania najważniejszych informacji z nocy:

- Rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Krzywy Róg, przygotowuje się do ataku rosyjskich wojsk. Ukraińska armia spodziewa się, że ofensywa rosyjskich najeźdźców rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych dni, poinformował na Telegramie szef administracji wojskowej miasta Ołeksandr Wilkul. Krzywy Róg jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Ukrainy ze względu na wydobycie rudy żelaza. W ostatnich tygodniach Krzywy Róg był celem powtarzających się ataków rakietowych.

- Rosja planuje przeprowadzić zainscenizowane referendum w Chersoniu w południowej Ukrainie, aby uzasadnić swoją okupację, tak samo, jak zrobiła na Krymie w 2014 r. - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. "Miasto to jest kluczowe dla rosyjskiego celu, jakim jest stworzenie korytarza lądowego do Krymu i zdominowanie południowej Ukrainy. Rosja już wcześniej przeprowadziła nielegalne referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej w 2014 r., aby wstecznie usprawiedliwić zajęcie półwyspu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

- Bruksela przygotowuje się do nałożenia na Rosję "inteligentnych sankcji" na import ropy - pisze brytyjski "The Times".

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział dziennikowi, że władze w Brukseli wkrótce przedstawią szósty pakiet sankcji przeciwko prezydentowi Putinowi, który będzie zawierał "jakąś formę" embarga na ropę naftową. Nakładając sankcje, musimy robić to w taki sposób, aby zmaksymalizować presję na Rosję, a jednocześnie zminimalizować szkody uboczne dla nas samych - powiedział Dombrovskis. W ubiegłym roku UE pokryła ok. 25 proc. zapotrzebowania na ropę importem z Rosji.

- "Gratulacje dla prezydenta i prawdziwego przyjaciela Emmanuela Macrona z okazji zwycięstwa w wyborach" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Twitterze. Przywódca Ukrainy podziękował za poparcie Francji i wyraził przekonanie, że wspólnie "kroczymy razem ku nowym zwycięstwom". "Za silną i zjednoczoną Europę!" - zakończył swoje życzenia Zełenski.