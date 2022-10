W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe i 16 - lotniczych oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Rosyjscy dowódcy na Ukrainie traktują zmobilizowanych żołnierzy, nie posiadających najczęściej podstawowego wyszkolenia wojskowego, jak "mięso armatnie", który łatwo zastąpić nowym - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Ukrainie we wszystkich obwodach ogłoszono alarm lotniczy. Ukraińskie kanały Telegramu ostrzegają o rakietach lecących m.in. znad Morza Czarnego. Najważniejsze informacje z 233. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z piątku 14.10.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Izium po ostrzale / ATEF SAFADI / PAP/EPA

17:21

Pierwsze dostawy zachodnich systemów obrony powietrznej, amerykańskich NASAMS i niemieckich IRIS-II, dotrą na Ukrainę jeszcze w październiku. Pomoże nam to w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych i nalotów dronów-kamikadze irańskiej produkcji - oznajmił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.



17:11

Ukraina obchodzi Dzień Obrońców Ojczyzny. Portrety kilkudziesięciu poległych wystawiono na Placu Sofijskim, pomiędzy Soborem Mądrości Bożej a pomnikiem hetmana Bohdana Chmielnickiego. Pod każdym zdjęciem umieszczono imię i nazwisko żołnierza oraz jego biografię. Pod wieloma portretami leżą świeże kwiaty.



Był najlepszym dzieckiem na świecie. Na samym początku wojny powiedział, że jeśli na nią nie pójdzie, będzie tego żałował do końca swojego życia. Poszedł, gdy skończył 20 lat i walczył przez osiem lat. Zginął dwa dni przed swoimi urodzinami - opowiada Wira Łytwynenko, która zorganizowała wystawę "Pułk Azow - Aniołowie Mariupola".



Jej syn Władysław zginął 23 marca. Matka dowiedziała się o tym dopiero 7 kwietnia. Długo nie było z nim kontaktu. Dopiero 7 kwietnia dostałam informację, że nie żyje. Przetrwał w piekle Azowstalu miesiąc. W tym roku planował odejść z armii. Miał to być dla nas szczęśliwy rok - płacze.



Nie chcę, aby ktokolwiek doznał takiego nieszczęścia. Lepiej tego nigdy nie wiedzieć. To jest tragedia, to jest ból nie do wytrzymania, który odczuwam w każdej sekundzie mojego życia - mówi.

17:00

W wyzwolonej miejscowości Wełyka Ołeksandriwka w obwodzie chersońskim, w południowej części Ukrainy, wycofujące się rosyjskie wojska pozostawiły duży arsenał broni - ponad 500 pocisków artyleryjskich i do wyrzutni rakietowych oraz ponad 100 sztuk broni przeciwpancernej - poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Ukraińska służba powiadomiła również, że w Wełykiej Ołeksandriwce miały miejsce przypadki zbrodni wojennych. Uciekając się do egzekucji i tortur wróg próbował zastraszyć (miejscową) ludność i zmusić ją do podania miejsca pobytu uczestników (naszego) ruchu oporu na południu kraju. Ustalono, że najeźdźcy nie pozwalali mieszkańcom wsi chować zabitych członków rodzin na cmentarzu. W tym celu ludzie musieli wykorzystywać podwórka własnych domów - poinformowała SBU.



16:20

Od początku wojny w Ukrainie Rosjanie już ponad 550 razy atakowali tamtejsze placówki medyczne. Wiele z nich zostało zniszczonych, a w bombardowaniach tylko takich miejsc zginęło ponad 100 osób. To sprawia, że leczenie chorych i rannych jest w Ukrainie prawdziwym wyzwaniem. Z pomocą stara się przychodzić Polska Misja Medyczna, która od początku wojny regularnie zbiera i przekazuje potrzebne materiały i sprzęt.

15:55

Ponad 100 niedawno zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy zginęło już podczas wojny z Ukrainą, a władze na Kremlu, obawiając się reakcji społecznych, rozpoczęły ściganie blogerów, którzy w "niewłaściwy sposób" piszą o inwazji - powiadomiła niezależna białoruska gazeta "Nasza Niwa" za rosyjskimi wojskowymi kanałami na Telegramie.

15:20

Mobilizacja wojskowa się kończy, potrwa jeszcze do dwóch tygodni, dodatkowej nie będzie - powiedział w piątek Władimir Putin. Prezydent Rosji uderzył m.in. w Niemcy, twierdząc, że popełniają błąd, stając wspólnie z NATO po stronie Ukrainy.

14:44

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Andrij Sadowy, mer Lwowa. Porozmawiamy o aktualnej sytuacji we Lwowie. Sprawdzimy, jak po ostatnich rosyjskich atakach rakietowych ucierpiała infrastruktura krytyczna w regionie. I ile może zająć jej odbudowanie. Zapytamy też, jak to wszystko wpływa na mieszkańców Lwowa i tych, którzy uciekli tu z regionów, gdzie toczą się walki.

14:26

Mobilizacja na wojnę z Ukrainą przybiera w Rosji coraz brutalniejszy charakter; w Moskwie masowo powoływani są na front pracownicy firm budowlanych, a wezwania do armii wręcza się nawet na stacjach metra - podał niezależny kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Jak poinformował kanał, w Moskwie zorganizowano nocną obławę na budowlańców. Do jednej z firm przyjechała policja; funkcjonariusze zabierali z hotelu robotniczego i wpychali do autobusów wszystkich mężczyzn po kolei. Wywieźli ponad 250 osób, 80 spośród nich nie wróciło do domów. Nie ma z tymi ludźmi kontaktu, ich los pozostaje nieznany. Mężczyznom zarekwirowano paszporty - poinformowali niezależni dziennikarze.

14:04

Unia Europejska ma przekazać 2 miliardy euro pomocy finansowej dla Ukrainy w ciągu następnych kilku dni, a kolejne transze w wysokości 2,5 miliarda euro i 500 milionów euro odpowiednio w drugiej połowie listopada i drugiej połowie grudnia - podała agencja Bloomberga opierając się na anonimowych źródłach.



Fundusze są częścią pakietu pomocy dla Ukrainy o łącznej wartości 9 mld euro, który UE po raz pierwszy zapowiedziała w maju br. w związku z inwazją Rosji. Płatności zostały wstrzymane z powodu dyskusji między krajami członkowskimi dotyczącymi warunków wsparcia. Jak dotąd Kijów otrzymał tylko 1 mld euro.



13:30

11-letni chłopiec wyciągnięty spod gruzów ostrzelanego przez wojska rosyjskie bloku mieszkalnego w Mikołajowie na południu Ukrainy zmarł w szpitalu - poinformowały władze obwodu mikołajewskiego.



Ogółem spod gruzów ratownicy wydobyli pięć osób. Akcja ratownicza trwa - podano w oświadczeniu, opublikowanym na serwisie Telegram. Łącznie w czwartkowych ostrzałach Mikołajowa zginęło siedem osób.

12:54

Wśród zabitych w eksplozji magazynu amunicji w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim, sąsiadującym z Ukrainą, są funkcjonariusze rosyjskiej gwardii narodowej (Rosgwardii) - podała rosyjska redakcja BBC News. Liczby ofiar nie podano.

BBC powołała się na komunikat rosyjskiego Komitetu Śledczego, który podał informację o niesprecyzowanej liczbie zabitych i rannych.

Do wybuchów w magazynie amunicji w miejscowości Oktiabrskij doszło w czwartek wieczorem. Władze regionu oskarżyły armię ukraińską o ostrzały, które spowodowały te eksplozje.

12:50

Ukończenie prac remontowych w celu przywrócenia do użytku uszkodzonego Mostu Krymskiego powinno zakończyć się do 1 lipca 2023 roku - wynika z opublikowanego rozporządzenia rządu Federacji Rosyjskiej. Treść dokumentu przytoczyła w agencja Interfax-Ukraina.

8 października na moście doszło do wybuchu i pożaru. Dwa dni później Siergiej Aksjonow, gubernator Krymu z nadania Moskwy, przekonywał na antenie rosyjskiej telewizji, że "wszelkie prace remontowe na moście powinny zakończyć się w ciągu miesiąca lub półtora".

12:44

Eksplozje w Charkowie.

12:41

Razem z prezydentem Rosji Władimirem Putinem poleciliśmy naszym ministerstwom energii i innym instytucjom rozpoczęcie wspólnych badań - poinformował w piątek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, odnosząc się do planu utworzenia w Turcji "hubu gazowego".

W czwartek Putin zaproponował Erdoganowi utworzenie hubu gazowego w Turcji, zaznaczając, że szlak przez ten kraj jest "najbardziej niezawodną drogą" transportu surowca z Rosji do Unii Europejskiej. Zdaniem rosyjskiego prezydenta umożliwiłoby to Europejczykom otrzymywanie gazu po mniej "wygórowanych" cenach.

12:35

Nie udało uratować życie 11-latka, którego w czwartek wyciągnięto spod gruzów zawalonego po rosyjskim ostrzale domu w Mikołajowie. Do tej pory na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji życie straciło 423 dzieci.

12:18

Willa w Szwajcarii, która prawdopodobnie należy do byłej gimnastyczki, a obecnie niezwykle wpływowej Rosjanki Aliny Kabajewej, została wystawiona na sprzedaż za 75,5 mln dolarów - informuje portal Dossier.center. Kobieta jest uważana za "nieoficjalną pierwszą damę Rosji".

Luksusowa willa, wyposażona w lądowisko dla śmigłowców, znajduje się w szwajcarskiej Cologny.

12:12

Doborowe formacje rosyjskie, jak wojska powietrznodesantowe i oddziały sił specjalnych (specnazu), ponoszą dotkliwe straty w Ukrainie. Na wojnie giną najczęściej ochotnicy, a w ostatnich dniach - niedawno zmobilizowani. Informuje o tym rosyjska redakcja BBC.

Oceny te BBC publikuje w swoich najnowszych wyliczeniach, dotyczących strat armii rosyjskiej na Ukrainie. Od kilku miesięcy, wspólnie z rosyjskim niezależnym portalem Mediazona, BBC zbiera publiczne informacje o śmierci i pogrzebach poległych na wojnie (np. posty krewnych, doniesienia w regionalnych mediach i oświadczenia władz lokalnych). Na podstawie tych otwartych źródeł tworzy wykaz potwierdzonych, imiennych strat.

Tylko podczas nieudanej operacji obrony Łymanu, miasta w obwodzie donieckim, zginął cały oddział specnazu GRU z miasta Togliatti (d. Stawropolu nad Wołgą - red.).

12:07

Pociąg ze zniszczonym sprzętem wojskowym w Czelabińsku.

11:20

Władze okupacyjne obwodu chersońskiego wezwali mieszkańców do czasowego opuszczenia regionu i udania się do Rosji.

11:04

Chaos, jaki pozostawiają po sobie Rosjanie w opuszczonych pozycjach, świadczy o popłochu, w jakim je opuszczają.

10:31

Elon Musk ostrzega Pentagon, że przestanie finansować dostarczanie Starlinków do Ukrainy - wynika z dokumentu, do którego dotarł CNN. Starlinki to telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu. Zapewniają do niego dostęp nawet na terenach, gdzie technicznie było to niemożliwe. Działają na orbitach o wysokości około 550 km, czyli dość niskich.

10:22

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało o zestrzeleniu w piątek rano ośmiu irańskich dronów kamikadze Shahed-136.

"14 października na kierunkach południowym i wschodnim obrona powietrzna zniszczyła osiem dronów uderzeniowych Shahed-136" - podano na Facebooku sił powietrznych.

W komunikacie sztabu generalnego poinformowano z kolei o zniszczeniu w ciągu minionej doby 17 bezzałogowców przeciwnika.

10:13

Armia ukraińska jest w stanie odbić Chersoń i odzyskać kontrolę nad prawym brzegiem Dniepru już w przyszłym tygodniu - Financial Times powołując się na zachodnich oficerów

09:51

09:37

O "zbliżeniu się" do stworzenia strefy bezpieczeństwa wokół, okupowanej przez Rosję, Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował na Twitterze dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi.

"Przybyłem do Polski nocnym pociągiem z Ukrainy po intensywnym tygodniu rozmów z Rosją i Ukrainą. Przybliżamy się do stworzenia strefy ochrony (bezpieczeństwa) wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej" - napisał Grossi na Twitterze w piątek rano.

Grossi ocenił, że sytuacja wokół elektrowni jest niedopuszczalna i konieczne są niezwłoczne działania, by zapewnić bezpieczeństwo tego obiektu.

09:33

Jak podaje "Nasza Niwa" Łukaszenka podjął pryncypialną decyzję o przeprowadzeniu na Białorusi tajnej mobilizacji w celu rekrutacji oddziałów bojowych. Ma zostać przeprowadzona pod przykrywką testu sprawności wojskowej.

09:09

W tym tygodniu, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, ambasadorowie państw członkowskich przy UE zawarli w Brukseli porozumienie w sprawie uruchomienia specjalnej misji szkoleniowej dla Ukrainy. Dzięki niej na poligonach państw UE w najbliższych miesiącach ma zostać przeszkolonych nawet 15 tys. żołnierzy ukraińskich - przekazało źródło unijne w Brukseli.

Decyzja ma zostać potwierdzona na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w poniedziałek w Luksemburgu, a misja ruszyć w połowie listopada. Szkolenia miałyby dotyczyć wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w zależności od zapotrzebowania ukraińskich sił zbrojnych. Mają dotyczyć m.in. działań piechoty, artylerii, jednostek pancernych, obrony przeciwlotniczej i wsparcia medycznego. Prowadzone mają być również szkolenia w integracji jednostek wojskowych.

Nie jest jeszcze znana liczba państw członkowskich, które będą chciały wykorzystać swoje możliwości do szkolenia ukraińskich żołnierzy. Te decyzje mają być podjęte w ciągu najbliższych dni. Misja otwarta jest także dla państw spoza UE.

08:59

Siły ukraińskie przeprowadziły 25 ataków lotniczych, w tym na 19 miejsc koncentracji wojsk i uzbrojenia przeciwnika, a także na sześć systemów przeciwlotniczych. Zestrzelono pięć rakiet manewrujących i dziewięć bezzałogowców.

Wojska rakietowe Ukrainy i artyleria raziły trzy punkty dowodzenia przeciwnika, pięć punktów koncentracji wojsk i sprzętu, dwa magazyny z amunicją.

08:51

W ciągu doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe i 16 - lotniczych oraz ponad 70 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Siły ukraińskie odparły w ciągu doby ataki przeciwnika w rejonie miejscowości Terny, Wesełe, Newelske, Odradiwka, Iwanhrad, Bachmut, Nowa Kamianka i Suchyj Stawok.

Wróg kontynuuje ostrzał pozycji wojsk i celów cywilnych wzdłuż linii styczności.

08:19

Rosja w dalszym ciągu werbuje do walki na froncie najemników, w tym obcokrajowców - zaznaczono w raporcie sztabowym. 9 października na okupowany Krymu przybyło ok. 400 zagranicznych najemników, którzy mają następnie być wysłani na front w Ukrainie.

08:05

W Enerhodarze, gdzie znajduje się okupowana Zaporoska Elektrownia Atomowa, Rosja zwiększyła liczbę swoich wojsk i używa obiektu nuklearnego jako bazy - powiadomił sztab generalnej armii ukraińskiej. Do walki na froncie Rosja werbuje obcokrajowców.

Poinformowano również, że na posterunkach wokół okupowanego Melitopola w obwodzie zaporoskim oprócz wojskowych są również obecni funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji, którzy przeprowadzają rewizje.

07:48

Elon Musk rzekomo nie jest już w stanie finansować systemów Starlink w Ukrainie, donosi CNN.

07:22

Najważniejsze wydarzenia wieczoru:

Pojawiły się informacje o eksplozjach w Zaporożu oraz w czasowo okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

07:11

Kiedy do wsi weszły ukraińskie wojska, wszyscy padliśmy na kolana i płakaliśmy z radości, że powróciło nasze państwo - mówią PAP mieszkańcy wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji Jackiwki w obwodzie donieckim.

Jackiwka to wieś letniskowa, ładnie położona wśród gęstych, sosnowych lasów nad rzeką Oskoł. W sąsiedztwie wiejskich chat budowano dacze, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe. Dziś po wielu z nich pozostały tylko wypalone ruiny. Ukraińcy wyparli stąd Rosjan 20 września.

"Wieś była bombardowana od 24 kwietnia. Weszli ruscy i się zaczęło. Było tak strasznie, że nawet nie wiem, jak o tym mówić. Siedzieliśmy w cztery osoby w piwnicy dwa na dwa metry, co przejedzie czołg, to wszystko się trzęsie. To było dzikie przerażenie" - wspomina Hałyna.

05:59

Rosjanie wystrzelili trzy pociski S-300 na Zaporoże. Trafione zostały obiekty infrastruktury - poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Staruch. Według wstępnych danych nie ma ofiar.

05:38

Na Białorusi wprowadzono "reżim operacji antyterrorystycznej" po pojawieniu się informacji o "planowanych prowokacjach ze strony niektórych, określonych państw" - powiedział, w relacji Reutera, minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej w wywiadzie dla rosyjskiego dziennika "Izwiestia".



Makiej dodał, że były informacje, iż "niektóre sąsiednie kraje planują prowokacje polegające na w istocie zagarnięciu niektórych części terytorium Białorusi".



Agencja zaznacza, że reżim operacji antyterrorystycznej oznacza udzielenie służbom bezpieczeństwa szerokich uprawnień, w tym zatrzymań w celu weryfikacji tożsamości, zakazu przemieszczania się, podsłuchów i kontroli łączności oraz wejść funkcjonariuszy służb do dowolnych pomieszczeń.

05:34

Eksplozje były też słyszane w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim.

05:30

Nagranie nocnych eksplozji w Zaporożu.

05:27

Pojawiły się doniesienia o potężnych pożarach, jakie wybuchły po ostrzale Zaporoża.

05:08

Zełenski zapowiedział powołanie specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego tak aby Rosja poniosła odpowiedzialność za wojnę kosztem swoich aktywów.



Prezydent zaapelował do Ukraińców aby stosowali się do zasad bezpieczeństwa i zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze, zwłaszcza w piątek 14 października kiedy Ukraina obchodzi "Dzień Obrońców".

05:01

"Rosja rzuca tysiące zmobilizowanych mężczyzn na front. Nie mają oni istotnego wyszkolenia wojskowego, ale ich dowódcy wcale tego nie potrzebują. Spodziewają się, że zmobilizowani Rosjanie będą w stanie przetrwać na wojnie co najmniej kilka tygodni, po czym zginą, a wtedy wyślą kolejnych na front" - powiedział Zełenski.



Podkreślił jednak, że wykorzystywanie przez rosyjskich generałów ich ludzi jako "mięsa armatniego" powoduje, że ukraińscy obrońcy znajdują się pod dodatkową presją.



"Rosyjski terror musi napotkać na silną odpowiedź na wszystkich szczeblach - na froncie, w dziedzinie sankcji i na poziomie prawnym" - oświadczył Zełenski.