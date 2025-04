​Dziś w Londynie odbędą się rozmowy na temat zawieszenia broni w konflikcie Rosji przeciwko Ukrainie, jednak ich ranga została obniżona. Jak poinformował Sky News, w spotkaniu nie wezmą udziału pierwotnie desygnowani uczestnicy, w tym szefowie dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii. Zamiast tego, Stany Zjednoczone będą reprezentowane przez wysłannika prezydenta USA na Ukrainę, gen. Keitha Kellogga.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio / WILL OLIVER / PAP/EPA

Ranga rozmów w Londynie na temat zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą została obniżona. O przyczynie przeczytasz poniżej.

W spotkaniu nie wezmą udziału - jak wcześniej planowano - szefowie dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii, Marco Rubio i David Lammy. Delegacje z Francji i Niemiec również będą miały obniżoną rangę.

W środę odbędzie się spotkanie szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihy z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Lammym.

Portal brytyjskiej telewizji Sky News podał, że ranga dzisiejszych rozmów w Londynie na temat zawieszenia broni w wojnie Rosji z Ukrainą została obniżona z powodu braku zgody Kijowa na uznanie Krymu za rosyjski.

W spotkaniu nie wezmą udziału - jak wcześniej zakładano - szefowie dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii, czyli Marco Rubio i David Lammy. Według Sky News również ranga delegacji z Francji i Niemiec została obniżona.

O nieobecności amerykańskiego sekretarza stanu poinformowała we wtorek rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce. Strona amerykańska będzie w Londynie reprezentowana przez wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa na Ukrainę, gen. Keitha Kellogga.

Również Steve Witkoff, wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu, ale zaangażowany w rozmowy na temat zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, nie będzie obecny w Londynie. We wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że uda się on w tym tygodniu do Rosji, aby kontynuować rozmowy z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem.

Jak dodała stacja Sky News, w środę ma dojść do spotkania szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybihy z szefem brytyjskiego MSZ Davidem Lammym.

Sensacyjne doniesienia "Financial Timesa"

Na początku tego tygodnia amerykańskie media, w tym Axios i "Wall Street Journal", informowały, że Stany Zjednoczone spodziewają się w środę odpowiedzi Ukrainy na propozycję ram pokojowych , które obejmują nieoficjalne uznanie rosyjskiej kontroli nad niemal wszystkimi obszarami okupowanymi.

Według brytyjskiego "Financial Timesa" Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji przeciwko Ukrainie na obecnej linii frontu . Podczas niedawnego spotkania w Petersburgu prezydent Rosji powiedział Steve'owi Witkoffowi, że Rosja może się zrzec swoich roszczeń względem terytoriów czterech częściowo zajętych obwodów ukraińskich, które pozostają pod kontrolą Kijowa. Rosja kontroluje część obwodów chersońskiego i zaporoskiego, lecz ogłosiła jesienią 2022 r. aneksję całych tych regionów, a także obwodów donieckiego i ługańskiego. Ukraiński Krym Rosja anektowała w 2014 roku.

"Ukraina chce szybkiego i sprawiedliwego pokoju, ale jeśli zaczynamy rozmawiać o suwerennych terytoriach, to format staje się przedłużeniem wojny, czego chce Rosja" - oświadczył we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na amerykańską propozycję.