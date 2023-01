08:45

Bez świątecznych iluminacji na ulicach, okolicznościowych piosenek z każdego głośnika i śniegu kijowianie przygotowują się do obchodów świąt Bożego Narodzenia według używanego w Kościołach wschodnich kalendarza juliańskiego. Na Ukrainie wiele osób wierzy jednak, że ten rok będzie ostatnim, w którym obchodzą Święta w styczniu.

Wyznawcy prawosławia czy grekokatolicy świętują Boże Narodzenie w sobotę, trzynaście dni po chrześcijanach obrządków zachodnich. W 2022 r. Cerkiew Prawosławna Ukrainy zezwoliła wiernym i parafiom na obchodzenie Świąt według używanego na zachodzie kalendarza gregoriańskiego.

Jak pokazuje przeprowadzony pod koniec 2022 roku sondaż, w którym wzięło udział ponad 1,5 mln obywateli Ukrainy, 60 proc. z nich uważa, że Boże Narodzenie należy obchodzić 25 grudnia. 25 proc. woli pozostać przy świętowaniu 7 stycznia, a 12,5 proc. chciałoby obchodzić Święta i w grudniu, i w styczniu. Plebiscyt przeprowadzono w rządowej aplikacji Dija, umożliwiającej obywatelom dostęp do dokumentów w formie elektronicznej.

08:33

Kiedy zaczęły się pierwsze braki w dostawach prądu, był to faktycznie bardzo duży kłopot. Ludzie nie wiedzieli, co mają robić. Jednak już za tydzień znaleźliśmy sposób, jak z tym żyć. Kluczem okazała się organizacja życia; żeby to, co wymaga prądu, robić w pierwszej kolejności, a to, co może poczekać, robić potem - powiedział fotoreporter PAP Viacheslav Ratynskyi.

Jak podkreślił, obecnie przerwy w dostawach prądu w Kijowie zdarzają się coraz rzadziej, a ukraińskie wojsko na bieżąco usuwa wszystkie awarie. Ale jeszcze przed Bożym Narodzeniem prądu nie było po jednym z ataków rakietowych przez cały tydzień.

U mnie w dzielnicy, w moim domu, prąd był tylko od północy do ósmej rano. A przez cały dzień prądu nie było. Mimo tego w domu mieliśmy wodę, ciepło, gaz, więc to, co wymagało prądu, na przykład ładowanie sprzętów, gotowanie czy pranie, trzeba było robić w nocy - wyjaśnił.

Jak dodał, "w czasie nocy trzeba było przede wszystkim naładować stacje ładowania czy powerbanki zapewniające prąd w ciągu dnia. Jeżeli ktoś takich rzeczy nie ma, to faktycznie żyje mu się bardzo ciężko".

Zdaniem fotoreportera ratunkiem w sytuacjach braku prądu są agregaty prądotwórcze, które można zobaczyć i usłyszeć na balkonach czy na ulicach. One są praktycznie wszędzie, w barach, kawiarniach, sklepach. W każdy dzień ludzie albo je wynoszą na ulicę, albo na stałe stoją przy sklepach - powiedział.

Teraz w Ukrainie wszyscy, pomimo wojny, starają się świętować Boże Narodzenie, podobnie jak wy świętowaliście je w grudniu w Polsce. Też mamy choinkę i przygotowujemy się do świąt. Może nieco wolniej z powodu braków prądu, ale staramy się, aby to był wyjątkowy świąteczny czas - zaznaczył.

08:25

Tak długo jak Półwysep Krymski pozostaje w rękach Kremla, Ukraina i Ukraińcy nie mogą zostać uwolnieni od rosyjskiej agresji. Walka o to terytorium mogłaby poważnie zaszkodzić zdolnościom Rosji do prowadzenia wojny i terroryzowania Ukrainy, a jasne jest, że Kijów posiada zdolności potrzebne do odzyskania Krymu - ocenił na łamach magazynu "Foreign Affairs" minister obrony Ukrainy w latach 2019-2020 Andrij Zahorodniuk.

W 2014 roku Rosja zajęła Półwysep Krymski, co stanowiło nadzwyczajne naruszenie prawa międzynarodowego - przypomniał Zahorodniuk.

Putin aktywnie wykorzystuje narrację głoszącą, że przekazanie Krymu Ukrainie, przeprowadzone przez ZSRS w 1945 r., było "niesłuszne". Przejmując półwysep Putin wierzy, że zarówno naprawił coś, co uważa za "błąd", jak i polepszył pozycję międzynarodową Rosji, przywracając krajowi status supermocarstwa - napisał były ukraiński minister.

Moskwa przemieniła ten obszar w gigantyczny, niebezpieczny garnizon, który następnie wykorzystała w celu inwazji na Ukrainę - podkreślił Zahorodniuk.

08:08

Ogłoszenie przez Władimira Putina jednostronnego zawieszenia broni jest najpewniej operacją informacyjną mającą uderzyć w reputację Ukrainy - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dodaje, że na przerwie w walkach zdecydowanie zyskaliby Rosjanie.

W czwartek prezydent Rosji polecił swojemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu ogłoszenie rozejmu na linii frontu na Ukrainie od godz. 12 w dniu 6 stycznia do godz. 24 w dniu 7 stycznia. W komunikacie znalazło się odwołanie do prawosławnego Bożego Narodzenia, obchodzonego 7 stycznia, i stwierdzenie, że strona rosyjska "wzywa stronę ukraińską do ogłoszenia rozejmu", by dać wiernym możliwość "udziału w nabożeństwach" podczas świąt.

Według ISW Putin dąży w ten sposób do zapewnienia rosyjskim wojskom 36-godzinnej przerwy, aby dać im możliwość odpoczynku, odzyskania sił i przegrupowania w celu wznowienia operacji ofensywnych na najważniejszych odcinkach frontu. Taka przerwa byłaby nieproporcjonalnie bardziej korzystna dla Rosjan i zaczęłaby pozbawiać Ukrainę inicjatywy. Putin nie może oczekiwać, że Kijów spełni warunki tego nagle ogłoszonego zawieszenia broni i dlatego celem oświadczenia mogło być przedstawienie Ukrainy jako strony niechętnej do podjęcia kroków w kierunku negocjacji - oceniają analitycy.

Argumentowanie zawieszenia broni powodami religijnymi dodatkowo wzmacnia rosyjską operację informacyjną, która przedstawia Ukrainę jako stronę zwalczającą grupy religijne i stawia Putina jako prawdziwego obrońcę wiary chrześcijańskiej. Jak zauważono już wcześniej, Kreml wykorzystuje prawosławie jako broń, aby oskarżyć Kijów o ciemiężenie swobód religijnych na Ukrainie - zaznacza think tank.

07:44

Wystawa zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego w centrum Krzywego Rogu w Ukrainie:

07:36

W ubiegłym roku na całym świecie (w 29 krajach) zginęło 116 dziennikarzy - wynika z raportu ogłoszonego w czwartek przez organizację pozarządową Press Emblem Campaign (PEC).

Najniebezpieczniejsze dla przedstawicieli tego zawodu były kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie straciło życie 40 dziennikarzy.

Na pogrążonej w wojnie Ukrainie liczba zabitych dziennikarzy, to 34 - 14 z nich nosiło mundury armii ukraińskiej, a pozostali, to głównie reporterzy wojenni prasy lokalnej.

Zgodnie z ogłoszonym w Genewie i jednocześnie w stolicach krajów Ameryki Łacińskiej komunikatem PEC, Meksyk był - po Ukrainie - drugim krajem świata, w którym zginęło najwięcej dziennikarzy. Większość z siedemnastu zabitych w ubiegłym roku straciła życie z rąk zabójców nasłanych przez meksykańskie kartele narkotykowe, a "zabójstwa te - podkreśla PEC - pozostawały bezkarne".

07:20

Japoński premier Fumio Kishida został zaproszony do złożenia wizyty w Ukrainie przez Andrija Jermaka, szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego.

07:12

Niezależny białoruski portal Nexta opublikował najnowsze zdjęcia z atakowanego przez Rosjan ukraińskiego Bachmutu: