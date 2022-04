Trwa intensywne bombardowanie Charkowa - przekazały władze tego miasta. Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu przekazał, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na tamtejszą fabrykę Azowstal. Pod Mariupolem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko. Najważniejsze wydarzenia związane z 57. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 21.04.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Charkowa / STR / PAP/EPA

Trwa intensywne bombardowanie Charkowa - przekazały władze tego miasta.

Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu przekazał, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na tamtejszą fabrykę Azowstal.

Pod Mariupolem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko.

80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim .

. Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny.

Ukraina poparła inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych. Rosja tę propozycję jednak odrzuciła.

Najważniejsze wydarzenia związane z 56. dniem wojny w Ukrainie można przeczytać w naszej relacji z 20.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

10:54

Trwa intensywne bombardowanie Charkowa - przekazały władze tego miasta.

10:46

Procter & Gamble wycofuje się z rosyjskiego rynku.

10:41

"Kiedy to piszę, wiem, że za chwilę zostanę aresztowany" - tak rosyjski dziennikarz śledczy Michaił Afanasjew skomentował ujawnienie przez siebie informacji o tym, że 11 członków Rosyjskiej Straży Narodowej z Chakasji odmówiło udziału w wojnie w Ukrainie. Dziennikarz trafił już za kratki - na podstawie podpisanego w ubiegłym miesiącu przez Władimira Putina prawa o karaniu za szerzenie nieprawdziwych informacji. W wyniku nowych przepisów w Rosji zatrzymano już kilku dziennikarzy, którzy nie bali się przekazywać prawdziwych informacji nt. wojny w Ukrainie.

10:38

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjska armia straciła już około 21 tys. żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto wojska najeźdźcy straciły dotychczas 829 czołgów, 2118 transporterów opancerzonych, 393 systemy artyleryjskie, 136 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 67 systemów obrony przeciwlotniczej, 172 samoloty, 151 śmigłowców, 1508 samochodów, osiem okrętów i łodzi, 76 cystern z paliwem oraz 166 samolotów bezzałogowych.

10:36

Jeśli pojawi się możliwość uderzenia na Most Krymski, łączący półwysep z Rosją, oczywiście to zrobimy - zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW. Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to szansa - dodał.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

09:56

Pod Mariupolem na 30-metrowym odcinku wykopano zbiorowe groby - poinformował mer miasta Wadym Bojczenko, cytowany przez telewizję Ukraina 24.

Nasi miejscowi opowiedzieli, że dzisiaj pod Manhuszem wykopano (na długości) 30 metrów zbiorowe groby i ciężarówkami przywożą ciała, które próbują tam pochować - powiedział mer.



09:55

Cztery autobusy z ewakuowanymi mieszkańcami Mariupola zdołały wczoraj wyjechać z miasta - poinformowała na Telegramie wicepremier Iryna Wereszczuk. "Cywile, którzy opuścili Mariupol, przenocowali w Berdiańsku. Oczekujemy ich wkrótce w Zaporożu" - przekazała Wereszczuk

09:54

Na granicy z separatystyczną republiką Naddniestrza Ukraina wzmacnia środki bezpieczeństwa, by zapobiec przenikaniu dywersantów wroga - poinformował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk.

Wzrasta prawdopodobieństwo pewnych działań dywersyjnych z udziałem tzw. armii Naddniestrza i innych struktur siłowych tej separatystycznej republiki w Mołdawii - powiedział na nagraniu rzecznik.

09:19

Minister obrony Rosji Sierigej Szojgu przekazał, że Rosjanie zdobyli Mariupol. Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na tamtejszą fabrykę Azowstal.

09:02

W nocy wojska rosyjskie rzadziej ostrzeliwały obwód charkowski na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się jednak w rejonie Iziumu, a także - w obwodach ługańskim i donieckim - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na władze regionów.

Pod ostrzałami rakietowymi znalazł się w nocy Mikołajów. W obwodzie dniepropietrowskim zaś wojska rosyjskie ostrzelały z systemów rakietowych Uragan przedmieścia Zełenodolska.

Trudna sytuacja jest w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się ciężkie walki pozycyjne w rejonie miast Popasna i Rubiżne. Walki wyrządziły w Rubiżnem znaczne zniszczenia.

W obwodzie donieckim ostrzeliwana była całą linia rozgraniczenia walczących stron. Wojska rosyjskie podjęły nad ranem aktywniejsze działania w pobliżu Marjinki i Nowomychajliwki.

W obwodzie chersońskim, graniczącym z anektowanym Krymem, sytuacja jest krytyczna. Wybuchy i ostrzały słychać we wszystkich rejonach. Infrastruktura jest zniszczona. Na razie brak informacji o zabitych i rannych.

08:52

Rosja zapewne zintensyfikuje działania militarne we wschodniej Ukrainie, ponieważ chce zademonstrować osiągnięcie znaczącego sukcesu przed 9 maja, kiedy obchodzony jest tam Dzień Zwycięstwa - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Siły rosyjskie posuwają się obecnie z rejonów postoju w Donbasie w kierunku Kramatorska, który nadal cierpi z powodu ciągłych ataków rakietowych. Utrzymuje się wysoki poziom rosyjskiej aktywności powietrznej, ponieważ Rosja stara się zapewnić bliskie wsparcie lotnicze dla swojej ofensywy we wschodniej Ukrainie, aby stłumić i zniszczyć ukraińskie zdolności obrony powietrznej" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

08:44

Litwa wysłała nową partię pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym ciężkie moździerze - powiedział minister obrony Arvydas Anuszauskas. Zastrzegł, że jego resort nie ogłosi publicznie, ile dokładnie moździerzy otrzymała Ukraina.

Litwa dostarcza Ukrainie również amunicję i uzbrojenie przeciwpancerne. Ogólna wartość przekazanego uzbrojenia to dziesiątki milionów euro - powiedział szef resortu obrony Litwy.

08:43

Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne w wyniku nocnych rosyjskich ostrzałów Mikołajowa na południu Ukrainy - poinformował w czwartek szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.



Wieczorem mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz przekazał, że w mieście słychać eksplozje. "Przyjaciele, znowu słyszymy wybuchy w Mikołajowie. Pozostawajcie w schronach albo przestrzegajcie zasady dwóch ścian. Trzymajcie się z dala od okien!" - napisał mer w serwisie Telegram.

08:37

47 osób z Ukrainy chce zdawać w Polsce maturę, a blisko siedem tysięcy - egzamin ósmoklasisty. Spodziewam się, że te 47 osób mówi w języku polskim - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Mamy udogodnienia jeśli chodzi o matematykę, będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim - mówił gość Roberta Mazurka o egzaminie ósmoklasisty.

08:35

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,885 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W środę funkcjonariusze odprawili 22,3 tys. podróżnych, a w czwartek do godziny 7 rano - 5,6 tys.



08:26

W wyniku rosyjskiej zbrojnej agresji na Ukrainie zginęło 208 dzieci - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. 376 dzieci doznało różnego stopnia obrażeń.

Jak przekazało biuro prokuratora generalnego, wczoraj wskutek rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego wsi Nowa Zoria w obwodzie chersońskim pocisk trafił w budynek mieszkalny. Dwie osoby, w tym 16-latek, zginęły. Tego samego dnia w ostrzale infrastruktury cywilnej Mikołajowa ranna została 11-latka.

Podczas działań śledczych w podkijowskiej Borodziance znaleziono zwłoki 15-latki, która doznała obrażeń płuc.



08:25

Dlaczego to się dzieje? - takie pytanie często padało z ust 91-letniej Wandy Semjonowej Obiedkowej, mieszkanki Mariupola, która ostatnie dni życia spędziła w piwnicy, chroniąc się przed rosyjskim ostrzałem. Kobieta podczas II wojny światowej przeżyła niemiecką okupację Mariupola. Naziści zastrzelili wtedy jej matkę, która była Żydówką.

08:19

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że Mariupol i Azowstal dziś upadną. Przed obiadem albo po obiedzie Azowstal będzie pod kontrolą rosyjskich oddziałów - oświadczył Kadyrow, który jest uważany za bliskiego sojusznika Putina.

08:15

Rosyjscy okupanci chcą jak najszybciej przeprowadzić tzw. referendum w sprawie utworzenia "Chersońskiej Republiki Ludowej"; zostanie ono przyspieszone i odbędzie się nie na początku maja, lecz już 27 kwietnia - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe" Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wyznaczenie daty tzw. referendum na dzień powszedni, w środku tygodnia (na środę - PAP), dowodzi, że wroga nie interesuje wola lokalnych mieszkańców. Scenariusz tego przedsięwzięcia został już opracowany, a jego rezultat jest znany" - wskazano w komunikacie dowództwa na Facebooku.



08:14

W Irpieniu w obwodzie kijowskim zatrzymano dwie osoby z rosyjskiej grupy dywersyjnej; poszukiwanych jest jeszcze siedmiu uczestników tej grupy - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na oświadczenie władz miejskich Buczy. Według jej komunikatu celem dywersantów jest uprowadzenie wojskowych ukraińskich, konkretnie - oficerów. Nie jest jasne, ilu ludzi działa w tych grupach. Rada zaapelowała do mieszkańców o ostrożność.

08:00

Rosja przeprowadziła test superciężkiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat, zwanego potocznie przez Zachód "Szatanem 2". Władimir Putin nazywa tę broń unikatową. Jego zdaniem skłoni ona wrogów Rosji do przemyśleń.

07:45

Jacek Polewski pojechał do ukraińskiej Buczy po wyzwoleniu jej z rąk Rosjan. Zabrał z Polski 500 kg mąki i wziął się do pracy. "Rosjanie urządzili sobie w piekarni bazę; my, po jej oczyszczeniu, zaczęliśmy rozdawać stąd mieszkańcom świeży chleb, który jest symbolem domowego ciepła i bezpieczeństwa - powiedział piekarz z Poznania.

06:57

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy Rosjanie planują zorganizować przymusową mobilizację mieszkańców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie - podaje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu w obwodzie chersońskim "kontynuowane jest terroryzowanie mieszkańców", a wojska rosyjskie chcą całkowicie zablokować pomoc humanitarną ze strony ukraińskich władz.

06:56

Rzecznik Pentagonu John Kirby odwołał swoje słowa o tym, że Ukraina otrzymała myśliwce. Jak uściślił, Kijów otrzymał części zamienne, dzięki którym mógł zwiększyć liczbę funkcjonujących maszyn w swojej flocie.

06:19

Rosja odrzuciła propozycję sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa wprowadzenia czterodniowej "Wielkanocnej przerwy humanitarnej" na Ukrainie - poinformował na Twitterze stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Serhij Kyslyca.

05:33

Władze Mołdawii otrzymają od Szwajcarii kwotę 3,2 mln dolarów na pomoc w zarządzaniu kryzysem migracyjnym, w tym m.in. na ośrodki dla uciekinierów wojennych z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy - podał rząd Natalii Gavrility. Z szacunków MSW Mołdawii wynika, że w kraju tym przebywa obecnie ponad 90 tys. uchodźców z Ukrainy.

05:31

Rząd Kanady w porozumieniu z miejscowymi liniami lotniczymi i organizacjami charytatywnymi utworzył fundusz, pomagający w opłaceniu biletów lotniczych dla uchodźców z Ukrainy, których nie stać na kupno biletu.

Celem jest ufundowanie biletów dla 10 tys. Ukraińców, którzy zdecydują się na kanadyjską wizę - poinformował minister imigracji Sean Fraser.

Kanadyjskie linie lotnicze Air Canada wniosły 100 mln punktów lojalnościowych na rzecz funduszu i umożliwiły firmom oraz osobom prywatnym ich przekazywanie. Linie poinformowały w komunikacie, że punkty mogą być przekazywane także z lotów w połączeniach partnerskich, w tym z PLL LOT.



05:30

Brytyjski premier Boris Johnson porównał negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem do układów z krokodylem. Jak można negocjować z krokodylem, gdy ma on twoją nogę w paszczy - oto trudność, z jaką borykają się Ukraińcy. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie, jak Ukraińcy mogą teraz negocjować z Putinem, biorąc pod uwagę jego oczywisty brak dobrej woli - mówił Johnson.

Wskazał, że Putin może podjąć negocjacje tylko wtedy, gdy zdobędzie silną pozycję na Ukrainie, ale wtedy rosyjski przywódca może podjąć próbę ponownego ataku na stolicę kraju, Kijów.

05:28

Przedstawiciele Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Unii Europejskiej demonstracyjnie opuścili salę obrad w trakcie spotkania krajów G20 w Waszyngtonie podczas wystąpienia Rosjan.

Wicepremier i minister finansów Kanady Chrystia Freeland napisała na Twitterze, że "dziś przedstawiciele Kanady i innych demokratycznych partnerów wyszli z plenarnego posiedzenia G20, kiedy przedstawiciele Rosji chcieli zabrać głos".

Na zdjęciu widać m.in. także szefa banku centralnego Kanady Tiffa Macklema, amerykańską sekretarz skarbu Janet Yellen, szefa amerykańskiego Fed Jeroma Powella i prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

W Waszyngtonie jest obecny także minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko.

Freeland dodała, że "nielegalna inwazja Rosji na Ukrainę jest poważnym zagrożeniem dla światowej gospodarki, Rosja nie powinna uczestniczyć w tych spotkaniach, ani być na nie zapraszana". Po rozmowie z Yellen Freeland napisała, że "razem z USA pracujemy nad tym, by reżim Putina zapłacił pełny koszt swojej brutalnej wojny".



05:06

Naszą relację z 57. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- 80 proc. terytorium obwodu ługańskiego jest obecnie pod kontrolą wojsk rosyjskich - poinformował na Telegramie szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. Podkreślił, że Rosjanie dokładają wszelkich starań, aby szturmować Rubiżne, Popasne i Zołote, ale do tej pory nie udało im się to.

- Ukraiński wywiad przechwycił telefoniczną rozmowę między rosyjskimi żołnierzami, w której jest mowa o rozkazie zabicia wszystkich jeńców wojennych w rejonie Popasny w obwodzie ługańskim - poinformowała agencja Ukrinform. "To jawna zbrodnia wojenna, pogwałcenie prawa międzynarodowego i kolejny uderzający przykład, że rosyjska armia to mordercy, gwałciciele i szabrownicy, a w żadnym wypadku nie są to żołnierze" - napisał wywiad w komunikacie.



- W Donbasie żołnierze sił ukraińskich skutecznie odparli dziewięć ataków Rosjan i zniszczyli rosyjski sprzęt, a także skład amunicji - podał na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskiego dowództwa operacyjnego działającego w tym regionie. "W szczególności ukraińscy obrońcy zniszczyli jeden system rakiet przeciwlotniczych, jeden czołg, jeden system artyleryjski, 10 jednostek pancernych, 2 jednostki inżynieryjne, 2 jednostki pojazdów mechanicznych i skład amunicji wroga" - napisano w komunikacie. Ukraińska armia dodała, że jednostki jej obrony przeciwlotniczej zestrzeliły jeden pocisk manewrujący i 3 bezzałogowe statki powietrzne Orłan-10.



- Ukraina popiera inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, aby wprowadzić na Ukrainie czterodniową "przerwę humanitarną" w działaniach wojennych z okazji Świąt Wielkanocnych - poinformowało ukraińskie MSZ. "W pełni podzielamy pogląd, że jest ona konieczna dla bezpiecznej ewakuacji tysięcy cywilów, którzy chcą opuścić niebezpieczne strefy trwających i możliwych działań wojennych, zwłaszcza z atakowanego od dawna Mariupolu" - napisano w komunikacie resortu.



- Przedstawiciele rosyjskiej inteligencji postulują w liście otwartym o zawieszenie wojny z Ukrainą przynajmniej na kilka dni przed prawosławną Wielkanocą - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na niezależną "Nową Gazietę Europa". Wśród osób, które zgłosiły postulat, znalazły się m.in. działaczka na rzecz praw człowieka Zoja Swietowa, filozof Mychajło Epstein oraz aktor i reżyser Aleksandr Fieklistow.

- Niektórzy członkowie NATO chcą, aby wojna na Ukrainie była kontynuowana po to, aby jeszcze bardziej osłabić Rosję - powiedział w CNN minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu. Turecki dyplomata skomentował też możliwość spotkania prezydentów Rosji i Ukrainy Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Według niego, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest w stałym kontakcie z oboma przywódcami. Zaznaczył, że spotkanie Putina i Zełenskiego w Turcji jest nadal możliwe. W zasadzie obydwaj pozytywnie mówią o spotkaniu się w sprzyjających warunkach - stwierdził.