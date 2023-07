Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie pojedzie do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ - poinformował Bloomberg. Szczyt ma się odbyć we wrześniu. Do 53 wzrosła liczba rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg w centralnej Ukrainie – powiadomiły władze regionu. Dotychczas wiadomo o czterech ofiarach śmiertelnych tego ataku na cele cywilne – budynek mieszkalny i placówkę oświatową. Poniedziałek jest 523. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące wojny zbieramy w naszej relacji z 31.07.2023.