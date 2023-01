Pomimo dużych strat Rosji na Ukrainie Władimir Putin przygotowuje się do nowej ofensywy, która może się zacząć już w lutym lub marcu - informuje Bloomberg, powołując się na źródła w rosyjskich władzach. Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko poinformował, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Korea Płn. skrytykowała USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie. Sobota jest 339. dniem rosyjskiej agresji. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Prezydent Rosji Władimir Putin

09:51

W wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim Ukrainy zginęły w ciągu ostatniej doby cztery osoby, a siedem zostało rannych; w obwodzie chersońskim odnotowano dwie ofiary śmiertelne i siedmiu rannych - informują władze lokalne w sobotę.

W rejonie Sołedaru zginęły trzy osoby, a cztery zostały ranne. W Bachmucie ranne są dwie osoby. Pod ostrzał trafiły domy mieszkańców i infrastruktura cywilna.



08:57

Syreny zawyły dziś w 11 regionach Ukrainy. Alarmy były związane z atakiem rakietami balistycznymi. Od kilku dni Rosjanie ostrzeliwują właśnie tymi rakietami dalekiego zasięgu południowy ukraiński front.



W ciągu ostatniego dnia rosyjscy okupanci wystrzelili 10 rakiet, z których jedna uderzyła na infrastrukturę cywilną Zaporoża, przeprowadzili 26 nalotów lotniczych i 81 ostrzałów z aktywnych systemów wirowych, w tym obiektów cywilnych w mieście Ochakow. Wśród cywilów są ranni i zabici.



08:50

Powszechna dezinformacja w rosyjskich komunikatach zwykle wynika z połączenia świadomego kłamstwa autoryzowanego przez przywódców wyższego szczebla i niedokładnych raportów młodszych urzędników chcących umniejszyć własne winy - zaznaczyło brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej informacji wywiadowczej przypomniano, że w ataku na kwatery rosyjskich żołnierzy w Makijiwce koło Doniecka 1 stycznia z dużym prawdopodobieństwem było ponad 300 ofiar, przy czym większość z nich to prawdopodobnie zabici lub zaginieni, a nie ranni, natomiast po ataku rosyjskie ministerstwo obrony podjęło rzadki krok publicznego przyznania się do poniesionych strat, twierdząc, że 89 osób zostało zabitych.

"Rosyjscy urzędnicy prawdopodobnie ocenili, że unikanie komentarza wobec powszechnej krytyki rosyjskich dowódców w związku z tym zdarzeniem jest nieopłacalne. Różnica między liczbą ofiar, którą uznała Rosja, a prawdopodobnym prawdziwym bilansem podkreśla wszechobecność dezinformacji w rosyjskich komunikatach publicznych. Zwykle wynika to z połączenia świadomego kłamstwa autoryzowanego przez przywódców wyższego szczebla oraz przekazywania niedokładnych raportów przez młodszych urzędników, pragnących w rosyjskiej kulturze 'obwiń i zwolnij' umniejszyć swoje błędy" - oceniono.

08:28

Pomimo dużych strat Rosji na Ukrainie Władimir Putin przygotowuje się do nowej ofensywy, która może się zacząć już w lutym lub marcu - informuje Bloomberg, powołując się na źródła w rosyjskich władzach. Dodaje, że w dłuższej perspektywie Rosja przygotowuje się na długotrwały konflikt.

"Kreml chce pokazać, że jego wojska mogą odzyskać inicjatywę po tym, jak przez miesiące tracił przewagę, by skłonić Kijów i jego sojuszników do zgody na jakiś rodzaj rozejmu, dającego Rosji kontrolę nad już okupowanymi terytoriami Ukrainy" - pisze Bloomberg na podstawie zaznajomionych ze sprawą źródeł, w tym urzędników i doradców.

Agencja zaznacza, że niemal rok po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę wojny, którą "miała trwać tygodnie", Putin szykuje się do nowego uderzenia, jednocześnie przygotowując Rosję do długotrwałego konfliktu z USA i ich sojusznikami.

07:24

Zmierzch ery czołgów to mit. To dość uniwersalna broń na polu walki, która bardzo dobrze łączy w sobie takie cechy jak siła ognia, mobilność i przeżywalność na polu walki - powiedział PAP redaktor Defence24 Damian Ratka.

Ekspert ocenił, że myślenie o istnieniu armii bez czołgów to "po prostu bzdura". Zauważył, że "wszystkie armie na świecie inwestują w broń pancerną", wymieniając m.in. USA, Izrael, Chiny, Rosję, Wielką Brytanię, Francję czy Niemcy. Dodał, że kraje Europy budzą się z letargu zimnej wojny oraz rozpadu Związku Radzieckiego, inwestując w zakupy oraz modernizację tego sprzętu.

06:46

"Owszem, Niemcy schrzanili politykę wobec Rosji. Ale, co my zrobiliśmy w Wietnamie? W Iraku? Czy to jest powód, aby więcej z nami nie współdziałać?" - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej Plus Minus" były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

Były ambasador USA był pytany w wywiadzie o zwłokę Niemiec z przekazaniem Ukrainie czołgów Leopard 2 i wydaniem zgody na podobny ruch ze strony Polski i innych aliantów.

"Niemiecka polityka wobec Ukrainy to jest wielki bałagan. Nie, żeby Niemcy nic nie robili po 24 lutego, zrobili dużo, i to w dobrej sprawie. Razem z Amerykanami i Brytyjczykami dostarczają Ukraińcom najwięcej broni. Ale jednocześnie na widoku publicznym nieporadnie odsłaniają swoje wahania, członkowie rządu federalnego wygłaszają sprzeczne opinie. A to prowokuje cyników do formułowania zarzutu, że w Berlinie szykują się do wznowienia interesów z Moskwą, jak tylko wojna się skończy" - odpowiedział Fried.

06:40

Korea Płn. skrytykowała w sobotę USA za obietnicę dostarczenia czołgów Ukrainie twierdząc, że Waszyngton "ponownie przekracza czerwoną linię aby uzyskać hegemonię w drodze wojny zastępczej" - poinformowała oficjalna agencja prasowa KCNA.

Oświadczenie w tej sprawie ogłosiła Kim Jo Jong, wpływowa siostra północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong Una. Stwierdziła ona, że Korea Północna będzie "w tym samym okopie" co Rosja w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.

"Wyrażam poważne zaniepokojenie w związku z eskalacją sytuacji wojennej poprzez dostarczenie Ukrainie sprzętu wojskowego do ofensywy lądowej" - głosi oświadczenie Kim Jo Jong. Stany Zjednoczone i kraje Zachodu "nie mają ani prawa ani podstaw aby oczerniać wykonywanie przez suwerenne państwa prawa do samoobrony" - dodała.

06:00

Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział w piątek w wywiadzie dla telewizji BFM, że kraje sojusznicze obiecały przekazać Kijowowi 321 ciężkich czołgów. Nie określił jednak konkretnie, z których państw takie uzbrojenie pojedzie na Ukrainę.

"Na dzień dzisiejszy mój kraj potwierdził umowy, w ramach których otrzyma 321 ciężkich czołgów" - poinformował Omelczenko.