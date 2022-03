"Jasne jest, że planem Putina jest zniszczenie Ukrainy, to strategia niszczenia ośrodków miejskich" - powiedział szef dyplomacji USA Antony Blinken. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w wyniku rosyjskich ataków lotniczych w obwodzie żytomierskim. Siły rosyjskie zajęły areszt śledczy w Chersoniu i planują umieścić tam Ukraińców, zatrzymanych za protesty przeciwko rosyjskiej okupacji. Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję i Białoruś. Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy w Mariupolu, zniszczenia są ogromne. Z miasta Sumy udało się ewakuować siedem tysięcy ludzi. Rosjanie utrudniają ewakuację z podkijowskich miast. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

19:00 17 osób rannych po zbombardowaniu szpitala dziecięcego

Siedemnaście osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku lotniczego na szpital położniczy w Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko. Od początku wojny w mieście zginęło ponad 1200 cywilów.

Agencja UNIAN przytacza wypowiedź Kyryłenki, który mówi, że wiadomo na razie o 17 rannych w wyniku bombardowania szpitala. Informacji o ofiarach śmiertelnych nie ma.

18:53 Kanclerz Niemiec o polskich MIG-ach

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wypowiedział się przeciwko wysłaniu polskich MiG-ów na Ukrainę, a także po raz kolejny wezwał Rosję do zawieszenia broni i wycofania wojsk z Ukrainy - informuje portal Tagesschau.

"Musimy bardzo dokładnie przemyśleć faktyczne działania. I na pewno nie obejmują one samolotów bojowych" - podkreślił kanclerz, dodając że "rozwiązanie militarne nie ma sensu".

18:43 Kliczko: Moje serce krwawi

"Właśnie widziałem kilka zdjęć... Moje serce krwawi. Atakować dzieci to atakować życie, samą cywilizację" - powiedział w mediach społecznościowych mer Kijowa Witalij Kliczko . W ten sposób skomentował m.in. rosyjskie bombardowanie szpitala dziecięcego w Mariupolu.

18:40 Prezydent Duda spotka się z wiceprezydent USA

Potwierdzenie jedności NATO wobec rosyjskiej agresji, pomoc Ukrainie oraz kwestia ewentualnego przekazania polskich myśliwców MiG-29 - będą głównymi tematami czwartkowego spotkania w Warszawie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

18:35 Żołnierz brytyjskiej królowej uciekł walczyć na Ukrainie

Dziewiętnastoletni brytyjski żołnierz z ceremonialnego regimentu zajmującego się ochroną królowej Elżbiety II porzucił jednostkę i wyjechał na Ukrainę, aby walczyć przeciwko rosyjskim wojskom - ujawnił w środę dziennik "The Sun".

Jak podaje gazeta, żołnierz w miniony weekend opuścił koszary Coldstream Guards w Windsorze, zostawił list do rodziców i kupił bilet lotniczy w jedną stronę do Polski, skąd miał zamiar przedostać się na Ukrainę. Miał też opublikować na Snapchacie zdjęcie butów wojskowych, co według jego znajomych, z którymi rozmawiał "The Sun", jest sygnałem, że udało mu się wstąpić do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej. Twierdzą oni, że zbiegły żołnierz miał już dość ceremonialnej roli swojego regimentu i chciał poczuć smak prawdziwej walki.

18:21 Blinken: Plan Putina jest jasny

Szef dyplomacji USA Antony Blinken: Jasne jest, że planem Putina jest zniszczenie Ukrainy, to strategia niszczenia ośrodków miejskich.

Ostatecznie decyzja w sprawie przekazania uzbrojenia Ukrainie należy do poszczególnych krajów, a polska propozycja dotycząca myśliwców pokazuje stopień skomplikowania tego problemu - oświadczył Blinken, komentując sprawę ewentualnego przekazania Ukrainie polskich MiG-ów-29.

Rosyjska propozycja utworzenia korytarzy humanitarnych, prowadzących z Ukrainy do Rosji, jest absurdalna - powiedział.

18:20 Rosja zerwała ustalenia w sprawie Iziumu

Zamiast planowanych pięciu tysięcy z Iziumu w obwodzie charkowskim, na wschodzie Ukrainy, udało się ewakuować tylko 250 osób - poinformował w środę szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow.

Ustalenia zostały zerwane przez stronę rosyjską, która ostrzeliwała miasto.

18:17 Białorusini chcą bronić Kijowa

Białorusini stworzyli specjalny batalion i są gotowi bronić Kijowa - podaje Nexta.

18:14 ONZ: Zginęło co najmniej 516 cywilów

Od początku rosyjskiej inwazji zginęło na Ukrainie co najmniej 516 cywilów, a 908 zostało rannych - przekazało w środę Biuro Praw Człowieka ONZ, podkreślając, że liczby te w rzeczywistości są prawdopodobnie "o wiele wyższe".

18:04 Pentagon o postępach wojsk rosyjskich

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zyskały ok. 20 km terytorium pod Charkowem i są 15 km od Mikołajowa, ale w innych częściach Ukrainy nie poczyniły żadnych postępów - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

Dodał, że są dowody na stosowanie przez Rosję nieprecyzyjnych, wolno spadających, "głupich" bomb.

17:58 Kłopoty w Czarnobylu. Nie ma zagrożenia

Nie ma zagrożenia radiologicznego dla Polski w związku z utratą zasilania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie - poinformowała Państwowa Agencja Atomistyki.

Jak zaznaczyła PAA w komunikacie opublikowanym w środę na swojej stronie internetowej, "obiekty jądrowe w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia są obecnie zasilane przez generatory diesla". Mogą one dostarczać prąd przez co najmniej 48 godziny. Po dostawie paliwa możliwe będzie przedłużenie pracy generatorów - przekazała Agencja.

17:53 Criekemans: Zełenski wygrywa z Putinem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygrywa wojnę informacyjną z Kremlem - uważa belgijski politolog David Criekemans. "Ukraiński prezydent jest aktorem, który doskonale wie, jak prowadzić tę grę" - powiedział ekspert, cytowany przez dziennik "Het Laatste Nieuws".

"Mogą to być proste filmiki z terenu, selfie lub pozowane zdjęcia w koszuli khaki" - pisze profesor Criekemans, ilustrując skuteczną politykę informacyjną Zełenskiego.

17:36 Wiele ofiar, w tym niemowlęta

Co najmniej 10 osób, w tym dwoje niemowląt, zginęło w wyniku rosyjskich ataków lotniczych w obwodzie żytomierskim - poinformowało w środę Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, cytowane przez agencję Interfax-Ukraina.

Chodzi o serię ataków bombowych, do których doszło wieczorem we wtorek. Prokuratura wskazuje, że atakowano domy mieszkalne, obiekty infrastruktury krytycznej oraz przedsiębiorstwa.

"Pod Malinem w ataku rakietowo-bombowym zniszczono dom, w gruzach którego zginęła rodzina: troje dorosłych i troje dzieci, w tym dwoje niemowląt" - pisze Interfax-Ukraina. Jeszcze cztery osoby zginęły, a trzy zostały ranne, w atakach na akademik i inne budynki.

17:33 Ukraińcy: Odebrać licencję trenerską Tymoszczukowi

Komisja etyczna Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej (UAF) chce pozbawić Anatolija Tymoszczuka, byłego kapitana drużyny narodowej, licencji trenerskiej oraz wszelkich odznaczeń państwowych i nagród sportowych z powodu kontynuowania współpracy z Zenitem St. Petersburg i niepotępienia inwazji zbrojnej Rosji.

42-letni Tymoszczuk jest zawodnikiem z największą liczbą występów w reprezentacji Ukrainy. W latach 2000-16 zaliczył 144 mecze, przez kilka lat był też kapitanem kadry. Ma w dorobku tytuły mistrza Ukrainy z Szachtarem Donieck, Rosji w barwach Zenita Sankt Petersburg, a z Bayernem Monachium w 2013 roku sięgnął po potrójną koronę, triumfując w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów.

17:25 Zełenski dziękuje za kolejne sankcje na Rosję

Jesteśmy wdzięczni za kolejny pakiet sankcji przeciwko rosyjskiemu agresorowi - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w komentarzu do rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

"Zgadzamy się co do potrzeby zapewnienia skutecznych tras ewakuacji ludności cywilnej" - napisał Zełenski. "Podnieśliśmy również kwestię kluczowego dla Ukrainy członkostwa w Unii Europejskiej" - dodał prezydent.

17:17 Areszt w Chersoniu zajęty

Siły rosyjskie zajęły areszt śledczy w Chersoniu na południu Ukrainy i planują umieścić tam Ukraińców, zatrzymanych za protesty przeciwko rosyjskiej okupacji - poinformowała w środę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Do chersońskiego aresztu, z którego przed okupacją ewakuowano personel i aresztowanych, wdarli się rosyjscy wojskowi. Obecnie pomieszczenia budynku przygotowywane są na potrzeby jednostki Rosgwardii (d. wojsk wewnętrznych MSW), która przybyła do miasta.

17:15 Mer Charkowa: Wojska rosyjskie się przegrupowują

Znajdujące się w pobliżu Charkowa wojska rosyjskie zaczęły się przegrupowywać - powiedział w środę Ihor Terechow, mer znajdującego się na wschodzie Ukrainy miasta.

Terechow dodał, że sytuacja w Charkowie jest bardzo napięta, a rosyjski ostrzał nie ustępuje.