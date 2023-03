Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. Głównodowodzący ukraińskiej armii uważają, że miasta należy nadal bronić. Wiele wskazuje na to, że Bachmut nie zostanie poddany. Poniedziałek to 376. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.