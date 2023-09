Wczoraj rosyjski dron zaatakował magazyn pomocy humanitarnej Caritas we Lwowie. Spłonęło 300 ton zapasów, m.in. żywności, środków dezynfekujących i agregatów. „Teraz próbujemy dojść do świadomości, co się stało i obliczyć straty, które ponieśliśmy wskutek tego ataku” – relacjonuje na antenie internetowego Radia RMF24 biskup Edward Kawa z archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego, który koordynuje pomoc humanitarną na Ukrainie. Gość Tomasza Weryńskiego opowiada, co stało się z magazynem wykorzystywanym przez Caritas-Spes Ukraina.