"Jest to bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie ma żadnych ram czasowych ani dla zaproszenia, ani dla członkostwa Ukrainy, a dodawane jest jakieś dziwne sformułowanie o 'warunkach' nawet dla zaproszenia Ukrainy" - napisał Wołodymyr Zełenski na serwisie Telegram.

Do eksplozji rosyjskiego magazynu amunicji doszło w okupowanej miejscowości Nowoołeksijiwka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na przedstawicieli ukraińskich władz regionalnych.

Jak przekazał Iwan Fedorow, ukraiński mer okupowanego obecnie Melitopola, eksplozje rozpoczęły się w nocy i trwały do świtu. Przedstawiciel władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk opublikował w Telegramie mapę Nowoołeksijiwki ze wskazanym miejscem, gdzie Rosjanie składowali amunicję i wyraził przypuszczenie, że tam właśnie doszło do eksplozji. Fedorow zastrzegł, że oczekuje szczegółów na temat incydentu od ukraińskiego Sztabu Generalnego.

Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, wzmacnia Sojusz. Wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wypowiedział się dla dziennikarzy w Wilnie, gdzie przybył na rozpoczynający się we wtorek dwudniowy szczyt NATO.

Szczyt NATO ma dać Ukrainie przekonanie, że nie zostanie sama, choć mijają kolejne miesiące tej brutalnej wojny - to przesłanie amerykańskiego przywódcy Joe Bidena, który spotkał się w Wilnie z Gitanasem Nausedą, prezydentem Litwy - informuje korespondent RMF FM.



Biden podziękował prezydentowi Litwy za organizację szczytu NATO. Podkreślił mocne zaangażowanie USA na rzecz bezpieczeństwa paktu. Mówił o obecności wojskowej USA - także na Litwie. Politycy rozmawiali również o swoim stałym zaangażowaniu w bezpieczeństwo Ukrainy i dalszymi działaniami, które mają uderzać w Rosję i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowaną, brutalną inwazję. Tak długo jak będzie to konieczne.

Na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy znajduje się broń wyprodukowana przez rosyjskich sojuszników - irańska, chińska, serbska i północnokoreańska; nie wiadomo, jak Ukraińcy weszli w jej posiadanie - napisał portal wojskowy mil.in.ua.

W internecie często pojawiają się zdjęcia broni i amunicji będącej w rękach żołnierzy ukraińskich, a produkowanej przez państwa wspierające Rosję - czytamy w powiadomieniu.

Do kompleksu, w którym organizowany jest szczyt NATO w Wilnie, zaczynają przybywać przywódcy państw członkowskich Sojuszu.

Do Litewskiego Centrum Kongresowego (LITEXPO) zlokalizowanego na zachodnich obrzeżach stolicy Litwy przybyli już m.in. przywódcy Norwegii, Litwy, Estonii, Finlandii, Francji i Kanady.

Nie dostrzegliśmy obecności najemników z Grupy Wagnera na Białorusi - powiedział w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "Bardzo uważnie monitorujemy sytuację" - zaznaczył Stoltenberg. Dodał, że rozumie obawy Litwy w związku z tą sprawą i zapewnił, że "NATO jest tutaj i jest gotowe do obrony przed każdym potencjalnym zagrożeniem".

O roli Białorusi w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie wypowiedział się też prezydent Litwy Gitanas Nauseda, mówiąc, że "kraj ten nie jest już niezależny i stał się jedną z prowincji Rosji".

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził we wtorek, że w Krasnodarze na południu Rosji zastrzelono byłego dowódcę rosyjskiego okrętu podwodnego Krasnodar dokonującego ostrzałów Ukrainy. HUR oznajmił, że wojskowy został "zlikwidowany" i nie ma świadków zabójstwa.

HUR poinformował, że chodzi o kapitana Siergieja Rżyckiego, byłego dowódcę okrętu Krasnodar; media rosyjskie informując w poniedziałek o śmierci Rżyckiego podały, że miał on na imię Stanisław.

Według komunikatu HUR wojskowy zginął, gdy rankiem 10 lipca biegał w parku miejskim w Krasnodarze. "Około godz. 6 rano oddano do niego siedem strzałów z pistoletu Makarowa. W wyniku obrażeń zmarł na miejscu. Z powodu ulewnego deszczu w parku nie było ludzi, tak więc nie ma świadków, którzy mogliby podać szczegóły czy rozpoznać sprawcę" - głosi oświadczenie.

To już jest szczyt historyczny; wszyscy członkowie NATO zgodzili się, że Szwecja wejdzie do Sojuszu - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. "To dobre dla Szwecji, Turcji, całego NATO, w tym regionu bałtyckiego" - dodał szef NATO.

Mówiąc o planach dotyczących dwudniowych rozmów przywódców Sojuszu, zaznaczył, że "podjęte zostaną ważne decyzje dotyczące wysłania jasnego sygnału, że nadal jesteśmy razem z Ukrainą".

"Oczekuję, że sojusznicy wyślą jasny i pozytywny sygnał w sprawie drogi prowadzącej Ukrainę do NATO" - wskazał Stoltenberg.

Jesteśmy winni Ukrainie jasną drogę do członkostwa w NATO - powiedział podczas otwarcia szczytu NATO w Wilnie, prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

"Należne miejsce Ukrainy jest w NATO. Musimy pogłębić polityczne i praktyczne więzi z Kijowem, wyznaczając jasną drogę do członkostwa kraju w Sojuszu" - powiedział Nauseda. "Tylko artykuł 5. może zapewnić realne gwarancje bezpieczeństwa, które powstrzymałyby Rosję przed jakąkolwiek agresją w przyszłości" - dodał litewski przywódca.

Prezydent powiedział, że oczekuje, iż nowa Rada NATO-Ukraina utoruje drogę przystąpienia Ukrainy do Sojuszu "kiedy okoliczności na to pozwolą".

Jesteśmy już w NATO, Szwecja jest bezpieczna. Kiedy Putin mówi swoim językiem władzy, nie zagraża już małemu narodowi (szwedzkiemu) z 10 mln mieszkańców, ale najsilniejszej militarnie potędze w historii świata - pisze w komentarzu szwedzki dziennik "Dagens Nyheter".

W poniedziałek wieczorem w Wilnie prezydent Turcji ogłosił, że zgadza się na wejście Szwecji do NATO.

W interesie Polski jest, aby Ukraina weszła do NATO tak szybko, jak to możliwe. Ma silną armię z dużym doświadczeniem - powiedział w wywiadzie dla dziennika "Bild" prezydent Andrzej Duda.

Taka decyzja - zdaniem polskiego prezydenta - nie zapadnie jednak na szczycie NATO w Wilnie. "Trzeba poczekać do końca wojny" - dodał, zastrzegając, że w przeciwieństwie do niemieckiego rządu chce jak najszybciej zobaczyć Ukrainę w sojuszu wojskowym, choć rozumie obawy Niemców przed wojną NATO z Rosją.

"To nie jest tylko obawa Niemiec. To obawa, która istnieje w wielu krajach" - powiedział Duda. "Trzeba mieć tego świadomość, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO dzisiaj, w czasie wojny, to najpierw zażądałaby zastosowania artykułu 5 (pomoc wojskowa w razie ataku)".

"Wtedy inne państwa sojusznicze musiałyby pomóc w obronie Ukrainy. Wtedy doszłoby do wojny".

Na szczycie NATO w Wilnie Ukraina pracuje razem ze swymi partnerami nad kwestiami architektury bezpieczeństwa - poinformował w pierwszym dniu szczytu Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Dziś pracujemy razem z naszymi partnerami nad kwestiami architektury bezpieczeństwa" - napisał Jermak na serwisie Telegram. Komentując rozpoczynające się spotkanie w Wilnie, podkreślił, iż jest to "ważny dzień dla Ukrainy".

Ukraina znacznie zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego; nadszedł czas, aby odzwierciedlić to we wszystkich decyzjach NATO - oświadczył na briefingu dla mediów przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie sekretarz generalny tej organizacji Jens Stoltenberg.

"Jestem przekonany, że podejmiemy mocne decyzje dotyczące Ukrainy" - zapowiedział Stoltenberg, dodając, że kraje Sojuszu opublikują wspólny komunikat na temat drogi Ukrainy do członkostwa w NATO.

W dniach 11-12 lipca w Wilnie odbywa się szczyt NATO, w którym udział biorą m.in. prezydent USA Joe Biden, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent RP Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau i minister obrony RP Mariusz Błaszczak. Głównymi kwestiami poruszanymi podczas szczytu będzie inwazja Rosji na Ukrainę oraz plany dotyczące przystąpienia do sojuszu Ukrainy i Szwecji.

Australia wyśle do Niemiec samolot obserwacyjny E-7A Wedgetail, który będzie wspierał Ukrainę, chroniąc szlaki dostaw pomocy humanitarnej i wojskowej - poinformował portal telewizji Al Dżazira.

O wysłaniu jednej z najbardziej zaawansowanych australijskich jednostek wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej, która będzie stacjonować w Niemczech przez sześć miesięcy wraz ze 100 członkami załogi i personelem pomocniczym, powiedział w poniedziałek premier Australii Anthony Albanese na konferencji prasowej w Berlinie.

Podczas buntu Jewgienija Prigożyna 24 czerwca oddziały Grupy Wagnera dotarły do bazy wojskowej Woroneż-45, gdzie znajduje się broń jądrowa, i zamierzały przejąć kontrolę nad tym obiektem - powiedział Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

W wywiadzie dla agencji Reutera opublikowanym we wtorek Budanow powiedział, że wagnerowcy chcieli przejąć urządzenia nuklearne pochodzące jeszcze z czasów ZSRR, by "podbić stawkę" w trakcie buntu. "Jeśli jesteś gotów walczyć do ostatniego człowieka, to jest to jeden z tych obiektów, które znacząco podnoszą stawkę" - powiedział. Zapewnił, że jedyną przeszkodą dla wagnerowców okazały się zamknięte drzwi i "nie dostali się oni do sekcji technicznej" bazy.

Agencja Reutera zastrzega, że nie jest w stanie zweryfikować informacji Budanowa.

Jewgienij Prigożyn przerzucił w poniedziałek kilkuset najemników ze swojej Grupy Wagnera z Republiki Środkowoafrykańskiej do Rosji - poinformował portal theafricareport.com.

Powołując się na bliżej niesprecyzowane źródła, portal poinformował, że w poniedziałek z lotniska w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej około 500-600 zdemobilizowanych najemników Grupy Wagnera odleciało trzema samolotami do Moskwy.

Wcześniej 7 lipca portal telewizji Sky News przekazał, że z Bangui wyleciało do Moskwy około 400 wagnerowców, stacjonujących w pobliżu granicy z Kamerunem. Dzień później stacja NBC News informowała o 600 Rosjanach, którzy wylecieli z Bangui do Moskwy.

Ukraińskie operacje kontrofensywne w rejonie Bachmutu mogą zagrozić rosyjskiej kontroli nad nim, celem jest zapewne powolne okrążenie Rosjan wewnątrz miasta, ale jest zbyt wcześnie, by prognozować wyzwolenie Bachmutu - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank cytuje ukraińską wiceminister obrony Hannę Malar, która powiedziała w poniedziałek, że Ukraińcy przejęli wzgórza w rejonie Bachmutu, co pozwoliło im na uzyskanie kontroli ogniowej nad samym miastem. "Przedstawiciele Ukrainy sygnalizowali ostatnio, że dąży ona do złapania w pułapkę wojsk rosyjskich wewnątrz miasta. Wydaje się, że operacje ukraińskie mają na celu powolne okrążenie oddziałów rosyjskich w Bachmucie i na flankach" - zauważają eksperci.

Armia ukraińska zajęła w ciągu pięciu tygodni - od początku kontrofensywy 4 czerwca br. - niemal taki obszar, jaki wojska rosyjskie zajęły przez ponad pół roku - szacuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie o sytuacji na froncie.



Na froncie południowym (kierunki zaporoski i chersoński) Rosjanie koncentrują swoje wysiłki na zapobieganiu dalszemu postępowi wojsk ukraińskich w ramach kontrofensywy. Ostrzelali ponad 20 miejscowości, w tym Nowodariwkę, Lewadne, Małyniwkę, Hulajpole i Orichiw w obwodzie zaporoskim; natomiast w obwodzie chersońskim ostrzelano samo miasto Chersoń, a także Berysław, Kozacke, Lwowske, Antoniwkę oraz Inżenerne. Jednocześnie Ukraińskie Siły Zbrojne kontynuują operacje ofensywne w kierunku Melitopola i Berdiańska - czytamy w komunikacie ukraińskiego sztabu wojskowego.

Brak jasnego sygnału w sprawie perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO na szczycie w Wilnie będzie ogromnym rozczarowaniem dla ukraińskiego społeczeństwa - oceniła Alona Hetmanczuk dyrektorka kijowskiego ośrodka analitycznego Centrum Nowa Europa.

NATO Innovation Fund dysponuje 1 mld EUR na technologie o podwójnym zastosowaniu: cywilnym i wojskowym. Polska partycypuje w międzynarodowym przedsięwzięciu — kapitał zainwestował PFR Ventures. Jedno z trzech biur funduszu powstanie Warszawie - informuje "Puls Biznesu".

Redakcja zauważa we wtorkowym wydaniu, że długo zapowiadany NATO Innovation Fund (NIF) o kapitalizacji 1 mld EUR jest gotowy do działalności operacyjnej.

Nie ma żadnej formy gwarancji, która mogłaby zastąpić członkostwo w NATO i artykuł 5. Ukraińcy o tym doskonale wiedzą - mówił b. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie i ekspert fundacji Pułaskiego, Robert Pszczel.

W ocenie Pszczela, podczas szczytu NATO w Wilnie nie dojdzie do przełomu dotyczącego akcesji Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na tę chwilę Stany Zjednoczone i wiele innych państw członkowskich nie wyrażają gotowości na wstąpienie Ukrainy do NATO. Przeważającym argumentem przeciw jest fakt, że akcesja oznaczałaby natychmiastowe wciągnięcie Sojuszu w wojnę z Rosją - podkreślił.

Przed szczytem NATO w Wilnie rozważane były przede wszystkim dwa warianty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - akcesja do NATO lub "model izraelski" polegający na uzbrojeniu sił ukraińskich i stałej pomocy wojskowej państw sojuszu dla Kijowa - podaje magazyn "Foreign Policy".

W stolicy Litwy rozpocznie się we wtorek dwudniowy szczyt NATO. Rozmowy liderów państw członkowskich Sojuszu i ich partnerów zdominuje temat przyszłości relacji z Ukrainą.

Podczas szczytu NATO w Wilnie spotka się 40 liderów państw Sojuszu oraz jego partnerów. Do stolicy Litwy przybyło 48 delegacji, liczących ok. 2,5 tys. osób. Litewskie władze na przygotowanie miasta - w tym na poprawę infrastruktury - wydały ok. 10 mln euro. Lotnisko w Wilnie będzie zamknięte dla lotów niezwiązanych ze szczytem od wtorkowego południa do godz. 15.00 czasu polskiego w środę.

Bezpieczeństwa szczytu pilnuje łącznie 12 tys. osób, w tym tysiąc żołnierzy z państw sojuszniczych NATO wysłanych w tym celu do litewskiej stolicy. W kraju znajduje się też m.in. 12 amerykańskich rakietowych systemów Patriot wysłanych przez Niemcy; część z nich rozlokowano wokół lotniska i ustawiono w kierunku rosyjskiego Królewca oraz Białorusi.

O godz. 8.00 czasu polskiego szczyt otworzy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

W Krasnodarze zastrzelono zastępcę szefa miejskiego wydziału ds. mobilizacji Stanisława Rżyckiego. Według mediów mógł być zamieszany w ataki rakietowe na Ukrainę.

W nocy oprócz Kijowa Rosjanie mieli też zaatakować Odessę. Działała obrona powietrzna - podał kanał Suspline.

Ukraińska policja pokazała skutki nocnego ataku Rosjan na Kijów.

Prezydent USA Joe Biden spotka się w środę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Wilnie - poinformowała we wtorek agencja Reuters, powołując się na amerykańskiego oficjela.

W poniedziałek wieczorem Zełenski właściwie potwierdził swój udział w szczycie NATO w Wilnie. "To dla mnie zaszczyt reprezentować takich ludzi i taką Ukrainę!" - powiedział w wieczornym przemówieniu wideo.



Nie razie nie ma informacji o ofiarach nocnego ataku na Kijów.

W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów - podaje Reuters powołując się na ukraińskie źródła. Moskwa miała użyć do ataku irańskich dronów.