Rosjanie "chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo. Z kolei prezydent USA Joe Biden stwierdził, że wojna w Ukrainie, wywołana rosyjską agresją na ten kraj, znalazła się w punkcie krytycznym.

Wojna na Ukrainie, wywołana rosyjską agresją na ten kraj, znalazła się w punkcie krytycznym - powiedział w czwartek prezydent Joe Biden podczas posiedzenia swego gabinetu i zapewnił, że "USA i ich sojusznicy nadal będą zwiększać wsparcie dla Ukrainy".

Pomożemy Ukrainie bronić się przed atakami z powietrza - podkreślił Biden. Jak dodał amerykański prezydent, "baterie Patriot działają dobrze i Rosjanie zaczynają już to rozumieć".

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie wozy bojowe Bradley, zaś Niemcy wozy Marder - ogłosiły oba rządy we wspólnym oświadczeniu po czwartkowej rozmowie prezydenta Joe Bidena i kanclerza Olafa Scholza. Dodatkowo, Berlin dostarczy Ukrainie kolejną baterię systemu obrony powietrznej Patriot.

Minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko poinformował o zakończeniu umowy najmu z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM) dotyczącej najważniejszej świątyni Ławry Peczerskiej w Kijowie - soboru Zaśnięcia Bogurodzicy.

Minister poinformował na serwisie Telegram, że sobór Zaśnięcia Bogurodzicy oraz druga świątynia - cerkiew Refektarzowa, "powracają do państwa po wynajmowaniu ich przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną" (UCP). Oficjalnie zakończyła pracę komisja zdawczo-odbiorcza zajmująca się tymi dwiema świątyniami. Podsumowując pracę podpisano odpowiedni akt zdawczy budynków ze strony UCP. Choć na ostatnim posiedzeniu komisji nie zjawił się metropolita Pawło (zwierzchnik UCP - PAP), nie stanowi to przeszkody w odzyskaniu majątku państwowego - napisał Tkaczenko.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentując rosyjską propozycję rozejmu podczas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia powiedział w czwartek, że jest ona manewrem w próbie zatrzymania natarcia sił ukraińskich w Donbasie. Dodał, że aby zakończyć wojnę, trzeba przerwać agresję.

Zełenski powiedział w codziennym wystąpieniu wideo, że Rosjanie "chcą wykorzystać Boże Narodzenie jako osłonę, aby choć na krótko przerwać natarcie naszych chłopców w Donbasie i przesunąć sprzęt wojskowy, amunicję i zmobilizowanych bliżej do naszych pozycji". Wszyscy wiedzą, jak Kreml wykorzystuje na wojnie przerwy po to, by kontynuować wojnę z nową siłą - dodał.

Do szybkiego zakończenia wojny potrzebne jest coś zupełnie innego. Trzeba, by obywatele Rosji znaleźli w sobie śmiałość, by choć na 36 godzin w czasie Bożego Narodzenia wyzwolić się od tego hańbiącego strachu przed jednym człowiekiem na Kremlu - powiedział prezydent Ukrainy. Zwracając się do Rosjan dodał: "zakończyć wojnę - to zakończyć agresję waszego państwa".

Nawet gdy wasze rakiety i drony nie spadają na nasze miasta, to terror na terytoriach okupowanych trwa nadal. Wy nie dajecie Ukraińcom chwili wytchnienia. Ludzie są maltretowani, rażeni prądem, gwałceni. To trwa każdego dnia, póki wasi żołnierze są na naszej ziemi - mówił Zełenski.