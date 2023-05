"Rosja straciła w Bachmucie na wschodzie Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii. Doniesienia w sprawie Bachmutu są sprzeczne. Kreml w oświadczeniu stwierdził, że operacja wyzwolenia miasta została zakończona, a Władimir Putin pogratulował wagnerowcom. Ukraina tego nie potwierdza i zapewnia, że "walki o Bachmut nie ustają". "Szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16 rozpoczną się w miesiącach letnich" - oznajmił premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który uczestniczy w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jego skład wejdzie m.in. amunicja artyleryjska i pojazdy opancerzone. Najważniejsze wydarzenia związane z 452. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 21.05.2023 r.

Ukraiński żołnierz podczas działań w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

15:05

Siły ukraińskie są "blisko wzięcia Bachmutu w taktyczne okrążenie" - przekazał dowódca wojsk lądowych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski. Choć kontrolujemy teraz nieznaczną część Bachmutu, to sens jej bronienia wciąż jest aktualny. Daje nam możliwość wejścia do miasta w razie zmiany sytuacji, co nieuchronnie nastąpi. Nadal idziemy naprzód na flankach na przedmieściach Bachmutu - dodał wojskowy.

Generał przekonuje też, że okrążenie ma doprowadzić do sytuacji, w której Ukraińcy będą w stanie skutecznie zaatakować budynki w mieście zajęte obecnie przez siły rosyjskie.

14:36

Siły rosyjskie ostrzelały miejscowości Kozackie w obwodzie chersońskim. W wyniku ataku zginął 55-letni cywil.

14:29

Rosja straciła w Bachmucie na wschodzie Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

Mówi się o Bachmucie: czy został stracony, czy nie. Prawdą, która się liczy, jest to, że rosyjskie straty w Bachmucie wyniosły ponad 100 tysięcy. Trudno to uzupełnić. (...) Ocalało tam niewiele budynków, jest to zniszczone miasto - oznajmił prezydent USA, cytowany przez ukraińskie media.

Telegram

Amerykański przywódca zwrócił uwagę, że obrońcom Bachmutu udało się zablokować bardzo dużo rosyjskich sił, w tym z najemniczej Grupy Wagnera.

Bitwa o Bachmut to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny Ukrainy z Rosją. Walki rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku i - według szacunków ukraińskich i zachodnich analityków - pochłonęły dziesiątki tysięcy ofiar wśród żołnierzy obu stron.

14:11

Rosja już zaczęła nagradzać żołnierzy, którzy wzięli udział w "wyzwoleniu" Bachmutu w obwodzie donieckim. Jedna z tych uroczystości odbyła się dziś w mieście.

Telegram

14:02

Zdjęcia zniszczeń podczas II wojny światowej w Hiroszimie przypominają o Bachmucie i innych spustoszonych miastach na Ukrainie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przywódca zapewnił, że ukraińscy żołnierze wciąż bronią atakowanego przez rosyjskie siły Bachmutu.

13:53

Kwestia militarnego i politycznego wsparcia dla Ukrainy oraz sytuacja w regionie Rogu Afryki będą głównymi tematami poniedziałkowego spotkania Rady do Spraw Zagranicznych (FAC).

W naradzie unijnych szefów dyplomacji w Brukseli udział weźmie szef MSZ Zbigniew Rau.

13:44

Studenci Uniwersytet Georgetown, amerykańskiego prywatnego katolickickiego uniwersytetu w Waszyngtonie, w tym studenci z Ukrainy i Gruzji, sprzeciwili się udziałowi córki rosyjskiego lidera opozycji i więźnia politycznego Aleksieja Nawalnego, Darii Nawalnej, w uroczystości rozdania dyplomów.

13:35

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii, oświadczył, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił go, iż Kijów nie będzie wykorzystywać samolotów F-16 do atakowania terytorium Rosji - powiadomiła agencja Reutera.

13:27

Dowódca wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy generał pułkownik Ołeksandr Syrski powiedział, odnosząc się do sytuacji w Bachmucie, że "jest ona trudna, ale pod kontrolą".

Telegram

13:19

W Dniu Pamięci Ofiar Represji politycznych minister kultury Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko i konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski złożyli wieńce i kwiaty na cmentarzu ofiar komunizmu w podkijowskiej Bykowni, gdzie pochowani są m.in. Polacy z listy katyńskiej, zamordowani przez sowieckie służby w 1940 roku.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym, będącym częścią Memoriału "Bykowniańskie Mogiły", wieniec złożyli wcześniej także przedstawiciele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

13:12

Nie przyzwyczajajmy się do konfliktów i przemocy, nie przyzwyczajajmy się do wojny - apelował papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie z okazji obchodzonej dziś uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.

Papież ponowił prośbę o bliskość z narodem ukraińskim.

13:05

Łotwa wspólnie z Estonią zakupią systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu IRIS-T. Będzie to największe zamówienie wojskowe od czasu odzyskania przez państwo łotewskie niepodległości - ogłosiła minister obrony Łotwy Ināra Mūrniece.

Minister nie ujawniła szczegółów dotyczących kontraktu, ale dostawy uzbrojenia mogą rozpocząć się w 2025 roku - powiadomiła agencja LETA.

Wcześniej mają odbyć się szkolenia żołnierzy w obsłudze tych systemów. Powinna także zostać przygotowana odpowiednia infrastruktura.

12:57

Sprawa rzezi wołyńskiej to sprawa ciągle żywa w pamięci wielu polskich rodzin i ten temat nie zostanie przez nas zaniedbany, powinien być jednak podnoszony w pewnej perspektywie, stanowczo, ale i rozważnie, poprzez dialog i we współpracy obu stron - uważa wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

12:08

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa przez lata budowała siatkę agentów w Ukrainie i przygotowywała grunt pod rosyjską inwazję, przekonując Władimira Putina, że władze i obywatele sąsiedniego kraju szybko się poddadzą i chętnie przejdą na jego stronę.

Jak dowiedział się niezależny portal Meduza, FSB prowadzi również aktywną rekrutację byłych bojowników Państwa Islamskiego do infiltracji muzułmańskich batalionów walczących po stronie Sił Zbrojnych Ukrainy.

11:59

Niemiecka policja poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie możliwego otrucia dwóch rosyjskich uchodźców, którzy pod koniec kwietnia uczestniczyli w konferencji w Berlinie, zorganizowanej przez krytyka rosyjskiej władzy Michaiła Chodorkowskiego.

11:51

Rosyjski parlament ma jutro debatować nad sankcjami przeciwko Polsce. Przewodniczący Dumy Państwowej proponuje, by odpowiedzią na antyrosyjską politykę Warszawy był zakaz poruszania się polskich ciężarówek po Rosji.

Wiaczesław Wołodin to polityk, który kilka lat temu ogłosił, że bez Władimira Putina nie ma Rosji, a kilka miesięcy temu proponował, by konfiskować majątki Rosjan, którzy krytykują wojnę oraz sugerował, że Rosja mogłaby chcieć odzyskać sprzedaną półtora wieku temu Stanom Zjednoczonym.

Teraz dodaje, że Polska dopuszcza się zdrady pamięci historycznej, nie okazując wdzięczności za - jak pisze - wyzwolenie, ani za jedną trzecią terytorium na zachodzie przyłączoną do Polski.

Jego zdaniem, Związek Radziecki wydał na odbudowę Polski środki warte dziś - według niego - 750 mld dolarów. Wiaczesław Wołodin przekonuje, że Polska powinna zwrócić zarówno pieniądze, jak i odzyskane ziemie.

11:43

Siły ukraińskie wzięły Bachmut w półokrążenie, dzięki czemu mają możliwość skutecznego powstrzymywania rosyjskich wojsk atakujących miasto - poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar.

"Nasze wojska wzięły miasto w półokrążenie, co daje nam możliwość niszczenia wroga. To oznacza, że przeciwnik musi się bronić w tej części miasta, którą kontroluje" - napisała wiceminister obrony w komunikatorze Telegram.

Hanna Malar przekazała, że ukraińscy obrońcy utrzymują kontrolę nad obiektami przemysłowymi i infrastrukturalnymi oraz dzielnicą mieszkaniową w okolicy wyjazdu z miasta w stronę Kostiantyniwki.

Telegram

11:35

Biały Dom po rozmowach Joe Biden-Wołodymyr Zełenski na szczycie G7 w japońskiej Hiroszimie wydał komunikat, w którym podkreślił "gotowość USA do dalszego udzielania pomocy wojskowej Ukrainie i budowania długoterminowych zdolności do obrony i odstraszania rosyjskiej agresji".

11:27

Niemcy nie będą dostarczać Ukrainie myśliwców i sprawa ta nie podlega dyskusji. Nawet nie dysponujemy samolotami F-16 - oznajmił kanclerz Niemiec Olaf Scholz na marginesie szczytu G7 w Hiroszimie w Japonii.

Szkolenia ukraińskich pilotów na tych maszynach to długoterminowy projekt i ważny przekaz dla rosyjskich agresorów - dodał.

11:20

Władimir Rogow, stojący na czele prokremlowskiego ruchu "Jesteśmy razem z Rosją", działającego na terenie okupowanej części obwodu zaporoskiego, poinformował, że siły ukraińskie przeprowadziły atak rakietowy na portowe miasto Berdiańsk.

Jego zdaniem, spośród siedmiu rakiet, cztery były dostarczonymi przez Wielką Brytanię pociskami manewrującymi Storm Shadow.

Kolaborant przekazał, że sześć pocisków zostało zestrzelonych, a jeden spadł na przedmieściach miasta. Podkreślił, że nie ma ofiar.

Do ataku odniósł się Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. "W wyniku nocnego uderzenia siły zbrojne uderzyły w kwaterę główną jednej z jednostek okupacyjnych w mieście Berdiańsk. Straty wroga są szacowane" - przekazano w serwisie Telegram.

Telegram

11:12

Ukraińscy obrońcy utrzymują obiekty fortyfikacyjne w południowo-zachodniej części atakowanego przez rosyjskie wojska Bachmutu w Donbasie - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty.

Prezydent dobrze powiedział: miasto w rzeczywistości jest zmiecione z powierzchni ziemi. Wróg codziennie poprzez zmasowane uderzenia artylerii, lotnictwa niszczy (je), a nasze jednostki informują, że sytuacja jest niezwykle trudna - przekazał Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne.

11:05

O uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, ponownie do władz w Mińsku zaapelowało polskie MSZ.

Resort przypomniał, że w niedzielę przypada Dzień Więźnia Politycznego - taki status ma obecnie na Białorusi niemal 1,5 tysiąca osób.

10:57

Szef gruzińskich narodowych linii lotniczych Georgian Airways zakazał prezydentowi kraju Salome Zurabiszwili korzystania z ich usług po tym, jak ta zapowiedziała bojkot linii lotniczej w związku ze wznowieniem lotów do Rosji - poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS.

10:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował podczas wystąpienia na sesji roboczej szczytu G7 w Hiroszimie w Japonii, by w lipcu, gdy minie 500 dni rosyjskiej agresji na pełną skalę, odbył się szczyt poświęcony ukraińskiej formule pokojowej.

10:42

Szef okupacyjnej administracji Doniecka Aleksiej Kulemzin przekazał, że w wyniku ostrzału jednej z miejscowości uszkodzony został jeden z prywatnych domów. Ranny miał zostać 13-letni chłopiec.

Nie ma możliwości niezależnie zweryfikować tych doniesień.

10:36

Jurij Ihnat, rzecznik Dówództwa Sił Powietrznych Ukrainy, jest zdania, że w przyszłości siły ukraińskie mogą otrzymać kilkadziesiąt myśliwców F-16.

Telegram

09:54

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że w sobotę wieczorem na kierunku wschodnim zniszczono cztery drony-kamikadze Shahed-136/131.

09:48

Bachmut już dawno nie był miejscem istotnym w wojnie - to był punkt honoru dla obydwu stron - powiedział w rozmowie z RMF FM gen. Bogusław Pacek.

W sobotę szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego siły całkowicie zajęły Bachmut. Strona ukraińska dementuje te doniesienia.

09:40

Siły rosyjskie zadysponowały na Morze Czarne dodatkowy okręt przenoszący pociski manewrujące Kalibr i intensyfikują działania rozpoznawcze za pomocą dronów - przekazała rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk.

09:34

Media publikują nagranie ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem w japońskiej Hiroszimie, podczas którego prezydent Ukrainy odpowiada w języku angielskim, że "Bachmut pozostał tylko w naszych sercach".

Rzecznik ukraińskiego przywódcy stwierdził, że dziennikarze błędnie zacytowali prezydenta. "Co do odpowiedzi prezydenta Ukrainy na pytanie dotyczące Bachmutu. Pytanie reportera: "Rosjanie powiedzieli, że zajęli Bachmut". Odpowiedź prezydenta: "Nie sądzę". W ten sposób prezydent zaprzeczył zajęciu Bachmutu" - przekazał Serhij Nikiforow.

Telegram

09:28

Gubernator rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że na telegramowych kanałach pojawia się wiele niezweryfikowanych informacji o ostrzale regionu przez Siły Zbrojne Ukrainy.



09:21

Pojawienie się na ukraińskim niebie amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16 będzie historyczną chwilą dla całej architektury bezpieczeństwa w Europie i na świecie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na sesji szczytu grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

09:03

Sprzeczne doniesienia w sprawie Bachmutu, o którego bój od wielu miesięcy toczą Rosjanie i Ukraińcy. Kreml w oświadczeniu stwierdził, że operacja wyzwolenia miasta została zakończona, a Władimir Putin pogratulował wagnerowcom. Ukraina tego nie potwierdza i zapewnia, że "walki o Bachmut nie ustają". Ze strony ukraińskiego przywódcy padły jednak zastanawiające słowa. Dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach - oświadczył na szczycie G7 w japońskiej Hiroszimie Wołodymyr Zełenski.

08:55

Szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16 rozpoczną się w miesiącach letnich - oznajmił premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, który uczestniczy w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

Nikt nie chce pokoju (w wojnie z Rosją) bardziej, niż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale warunki tego pokoju muszą być zgodne z założeniami Kijowa. Stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Bezpieczeństwo tego państwa jest również naszym bezpieczeństwem - podkreślił Sunak.

08:46

W sobotę z Ukrainy do Polski przyjechało 26,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 26,4 tys. - podała Straż Graniczna.

Od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. roku odprawiono ponad 12 mln wjazdów do Polski i 10 mln 213 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:38

Stany Zjednoczone robią wszystko, co w ich mocy, by wzmocnić możliwości obronne Ukrainy w wojnie z Rosją. Przekażemy władzom w Kijowie nowy pakiet pomocy militarnej zawierający amunicję, artylerię i pojazdy opancerzone - oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, uczestniczący w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy przytoczyła agencja Reutera.

W piątek jeden z przedstawicieli administracji Joe Bidena powiadomił w rozmowie z Reutersem, że wartość pakietu wsparcia wojskowego, który zostanie ogłoszony przez prezydenta w Hiroszimie, będzie wynosiła 375 mln dolarów. Jak wówczas informowano, wśród rodzajów uzbrojenia przekazanych Ukrainie mogą znaleźć się również kolejne wyrzutnie rakietowe HIMARS.

08:22

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował najemnikom Grupy Wagnera i rosyjskiej armii "wyzwolenia" Bachmutu.

W opublikowanym przez Kreml komunikacie podkreślono, że zakończyła się operacja "wyzwalania" miasta.

Władimir Putin podkreślił, że wszyscy uczestnicy walk po stronie rosyjskiej zostaną odznaczeni.

08:16

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej wspomniało o zmianie taktyki rosyjskich uderzeń rakietowych na Ukrainę.

"Od początku maja 2023 roku Rosja wznowiła częste ataki rakietowe dalekiego zasięgu w głąb Ukrainy. Najprawdopodobniej mają one na celu przede wszystkim osłabienie ukraińskiej obrony powietrznej" - napisano.

08:09

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol spotkał się podczas szczytu G7 w japońskiej Hiroszimie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To pierwsze spotkanie obu przywódców, podczas którego Zełenski podziękował za okazaną pomoc humanitarną.

08:01

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że walki o Bachmut w obwodzie donieckim wciąż trwają.

Sztab powiadomił w porannym komunikacie, że rosyjskie wojska nadal koncentrują główne wysiłki na odcinkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim na wschodzie Ukrainy. Na tych kierunkach doszło w ciągu minionej doby do 53 starć. Epicentrum działań zbrojnych to miasta Bachmut i Marjinka.

W sobotę szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił przejęcie pełnej kontroli nad tym oblężonym miastem. Strona ukraińska zdementowała te doniesienia.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała, że w Bachmucie toczą się "ciężkie walki", dodając, że "sytuacja jest krytyczna". Zaznaczyła, że wojska ukraińskie utrzymują obronę w południowo-zachodniej części miasta.

07:50

Odbudowa Ukrainy powinna trwać już dzisiaj, nie powinniśmy czekać do końca wojny - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Dodała, że Europejski Bank Inwestycyjny chce kontynuować swoje wsparcie dla Ukrainy; tylko w ub. roku EBI przeznaczył na ten cel 1,7 mld euro.



07:41

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zapowiedział zapowiedział przyszłe dostawy myśliwców F-16 na Ukrainę.

"Ukraina jest wdzięczna za broń i wsparcie. I to właśnie Ukraina demonstruje dziś - siłę demokracji. (...) Obrona powietrzna powinna stać się silniejsza. Oprócz systemów przeciwlotniczych/przeciwrakietowych pojawią się myśliwce, które uzupełnią instalacje naziemne. F-16 na naszym niebie - to będzie historyczny moment dla całej architektury bezpieczeństwa w Europie i na świecie" - napisał na Telegramie.

07:33

Nawet jeśli sobotnie oświadczenie szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o zdobyciu reszty bronionego przez Ukraińców Bachmutu jest prawdziwe, ta odezwa ma wymiar czysto symboliczny - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Analitycy podkreślili, że kilka ostatnich dzielnic na południowym zachodzie Bachmutu, których zdobycie ogłosił Prigożyn, nie ma dużego znaczenia pod względem taktycznym ani operacyjnym.

07:22

Ukraińskie ataki na okupowany Krym poważnie ograniczyły możliwości operacyjne wojsk Rosji i zmusiły ją do ukrycia okrętów Floty Czarnomorskiej z dala od półwyspu - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Andrij Kłymenko, redaktor naczelny ukraińskiego portalu analitycznego BlackSeaNews.

06:21

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała w sobotę, że Rosjanie wymyślili historię o zaginięciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego, aby obniżyć morale ukraińskich żołnierzy, broniących Bachmutu w obwodzie donieckim.

06:17

W Hiroszimie Wołodymyr Zełenski spotkał się także z prezydentem Indonezji Joko Widodo. Ukraiński prezydent zaapelował o wsparcie starań Ukrainy o powrót nielegalnie deportowanych przez Rosję dzieci.

06:15

Dalsza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony była głównym tematem rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Kanady Justina Trudeau na marginesie szczytu państw grupy G7 w Hiroszimie w Japonii.

O rozmowie ukraiński przywódca poinformował na Twitterze. "Bardzo doceniam fakt, że przyjazna Kanada jest jednym z liderów we wspieraniu Ukrainy podczas stawiania oporu rosyjskiej agresji. Ale teraz jest krytyczny moment dla nas i dla całego świata, a Ukraina potrzebuje zwiększonej pomocy" - napisał.