Ukraińskie służby podczas akcji ratunkowej w miejscu rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny w mieście Wyszogród / Viktor Kovalchuk / PAP

05:26

Ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest oczywistą zbrodnią przeciwko ludzkości - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wezwał przy tym do odebrania Rosji prawa weta w Radzie.



Musimy zrozumieć, co Rosja chce osiągnąć (...) Wykorzystuje energetykę jako broń masowego rażenia. Kiedy mamy temperatury poniżej zera i miliony ludzi bez dostaw energii, ciepła i wody, to jest oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości - powiedział Zełenski, za pośrednictwem łącz wideo, podczas nadzwyczajnej debaty Rady poświęconej tematowi rosyjskiego ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną.



Zełenski zwrócił uwagę, że w wyniku rosyjskich ataków prąd straciły nie tylko miliony Ukraińców, ale też mieszkańcy Mołdawii, zaś rosyjskie rakiety zniszczyły też budynki mieszkalne i szpitale, gdzie zginął dwudniowy noworodek.

05:22

Watson zaznaczyła, że obok ogłoszonej w środę pomocy wojskowej dla Ukrainy - w tym m.in. dodatkowej amunicji do systemów obrony powietrznej NASAMS i ciężkich karabinów maszynowych do zestrzeliwania dronów - USA dostarczyły też dotąd pomoc humanitarną o wartości 1,5 mld, w tym 250 mln na ochronę przed mrozem, w tym paliwo grzewcze, generatory, materiały budowlane i koce.

"Rosja nadal nie docenia siły i determinacji Ukraińców i ich próby zdemoralizowania ich po raz kolejny spełzną na niczym" - zapowiedziała Watson.

05:08

Jak podało w środę ukraińskie ministerstwo energetyki, w efekcie środowego ostrzału większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu i tymczasowo została produkcja prądu we wszystkich elektrowniach atomowych. Uszkodzono też obiekty przesyłu energii. Poinformowano jednak, że tło promieniowania na terytorium elektrowni atomowych pozostało w normie.

Na sprawę uwagę zwróciła też ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield, która na forum Rady Bezpieczeństwa stwierdziła, że odcięcie od prądu elektrowni jądrowych zwiększyło ryzyko wypadku jądrowego, w tym wydostania się materiałów radioaktywnych.

04:56

Rosyjski ostrzał rakietowy na Ukrainę pokazuje, że Kreml jest skłonny zwiększyć ryzyko incydentu jądrowego, który może zagrozić całemu regionowi - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson.

"Podczas gdy Rosja boryka się z problemami na polu bitwy, w coraz większym stopniu skupia się na horrendalnych atakach przeciwko Ukraińcom, za pomocą dotkliwych uderzeń uszkadzających infrastrukturę energetyczną, robiąc to celowo wraz z nadejściem zimy" - napisała w oświadczeniu Watson. Jak dodała, celem strategii reżimu Putina jest "zwiększenie cierpienia i śmierci ukraińskich mężczyzn, kobiet i dzieci".