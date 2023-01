Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe wspólnego z Rosją Regionalnego Zgrupowania Wojsk - powiadomił Reuters, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony. Zachodnie, ukraińskie i rosyjskie źródła wskazują, że Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, która najprawdopodobniej nastąpi w najbliższych miesiącach; taka prognoza zgadza się również z naszymi wcześniejszymi ocenami - informuje w swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Najważniejsze wydarzenia związane z 342. dniem rosyjskiej agresji zbieramy w naszej relacji z 31.01.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Graffiti autorstwa włoskiego artysty TV Boya na murze zniszczonego domu kultury w miejscowości Irpień w obwodzie kijowskim / Vladyslav Musiienko / PAP

08:39

Zachodnie, ukraińskie i rosyjskie źródła wskazują, że Rosja przygotowuje się do nieuchronnej ofensywy, która najprawdopodobniej nastąpi w najbliższych miesiącach; taka prognoza zgadza się również z naszymi wcześniejszymi ocenami - informuje w swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Think tank dodaje, że przygotowania do nowego natarcia trwają także w przestrzeni informacyjnej. Rosyjscy blogerzy militarni nagłaśniają przekaz, według którego główne siły oczekiwanej ofensywy i obiecywanego przez władze rosyjskie przełamania na froncie jeszcze nie weszły na pole walki.



08:30

Dwie kliniki położnicze w okupowanym przez wojska rosyjskie Ługańsku, na wschodzie Ukrainy, przekształcono w szpitale dla żołnierzy agresora - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Porody są przyjmowane tylko w jednej placówce, gdzie "brakuje miejsc i powstają (...) niekorzystne warunki dla rodzących".

Sztab powiadomił w swoim raporcie, że siły obrony Ukrainy odpierały ataki wojsk rosyjskich w rejonie 13 miejscowości. Były to Nowoseliwske i Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, a także Jampoliwka, Spirne, Krasna Hora, Paraskowijiwka, Bachmut, Kliszczijiwka, Iwaniwske, Awdijiwka, Wodiane, Perwomajske i Wuhłedar w obwodzie donieckim.



07:30

Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe wspólnego z Rosją Regionalnego Zgrupowania Wojsk - powiadomił Reuters, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony.

Jak przekazano, ćwiczenia będą trwać tydzień i są przygotowaniem do wrześniowych manewrów Tarcza Związku-2023, które mają się odbyć na terytorium Rosji.

Przedmiotem ćwiczeń ma być "wspólne planowanie użycia wojsk na podstawie doświadczeń z konfliktów zbrojnych ostatnich lat". Cel - to "podwyższenie poziomu zgrania dowodzenia wojskowego dwóch państw".



05:13

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wizyty w Japonii powiedział, że Sojusz będzie nadal wzmacniać swoje partnerstwo z Japonią w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie ma znaczenie dla nas wszystkich, dlatego jesteśmy również bardzo wdzięczni za wsparcie, którego Japonia udziela, wykorzystując samoloty i potencjał transportowy - powiedział Stoltenberg.



05:11

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew przekazał w rozmowie z niemieckimi mediami, że Kijów nie zwrócił się jeszcze do Niemiec o przekazanie myśliwców, ale zaznaczył, że takie uzbrojenie jest niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami wymierzonymi w cele w ukraińskich miastach i infrastrukturę.

Rosja wystrzeliwuje wiele rakiet w kierunku ukraińskich miast, w kierunku infrastruktury, a odrzutowce są częścią naszych działań w zakresie obrony powietrznej - powiedział ukraiński ambasador w rozmowie Z "Deutsche Welle".

Nie skierowaliśmy jeszcze do Niemiec żadnej prośby o myśliwce - dodał ukraiński dyplomata, a na pytanie, czy taka prośba pojawi się w przyszłości, powiedział, że będzie to "zależało od sytuacji na polu walki".



05:09

Z portu North Charleston w Karolinie Południowej w ubiegłym tygodniu wyruszyła pierwsza partia 60 bojowych wozów piechoty Bradley, które mają trafić do Ukrainy - poinformowało dowództwo sił transportowych USA (TRANSCOM). Waszyngton zapowiedział przekazanie łącznie 109 takich pojazdów. Od drugiego tygodnia stycznia w niemieckim Grafenwoehr trwa szkolenie ukraińskich sił z użycia wozów i połączonych operacji wojskowych.

05:05

Izraelski minister spraw zagranicznych Eli Cohen powiedział, że izraelska ambasada w Kijowie powróci do pełnej aktywności w ciągu najbliższych tygodni - poinformował Reuters.

Cohen, przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, przebywającym z wizytą w Izraelu, zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi ukraińską stolicę.

Izraelskie MSZ ogłosiło w lutym ubiegłego roku, że zamyka swoją ambasadę w Kijowie i przenosi pozostałych dyplomatów do Lwowa w obawie przed zbliżającą się inwazją Rosji. Kilka dni później ambasada została ponownie przeniesiona - tym razem do Polski.