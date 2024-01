Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziennikowi "Tagesspiegel", że Rosja może pewnego dnia zaatakować kraj NATO. Jego zdaniem obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, natomiast będzie możliwy za 5-8 lat. Nad Morzem Azowskim zauważono rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50, podobny do maszyny zestrzelonej przez naszą armię przed pięcioma dniami - powiadomił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy. W magazynie ropy naftowej w mieście Klińce w rosyjskim obwodzie briańskim wybuchł pożar po tym, jak z zestrzelonego przez rosyjskie wojsko ukraińskiego drona spadł ładunek wybuchowy - poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz. Piątek jest 695. dniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Informacje dotyczące wydarzeń za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji na żywo z 19.01.2024.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczony budynek w Charkowie / YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

13:39

Francuski ambasador w Rosji Pierre Levy został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej - poinformowała agencja RIA Nowosti.

W czwartek rosyjski MSZ poinformował, że wezwie francuskiego ambasadora w związku z zarzutami o udział francuskich najemników w wojnie po stronie Kijowa.

13:30

Zdecydowana większość Finów jest gotowa walczyć w obronie innego kraju NATO, tj. wypełnić zobowiązania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - wynika z badania Rady ds. Informacji Obronnych.

13:16

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział dziennikowi "Tagesspiegel", że Rosja może pewnego dnia zaatakować kraj NATO. Jego zdaniem obecnie taki atak nie jest prawdopodobny, natomiast będzie możliwy za 5-8 lat.

Prawie codziennie słyszymy groźby ze strony Kremla, ostatnio ponownie wobec naszych przyjaciół w krajach bałtyckich - stwierdził Boris Pistorius. Musimy więc liczyć się z tym, że pewnego dnia Władimir Putin zaatakuje nawet kraj NATO - dodał.

Jednak w tej chwili nie sądzę, by rosyjski atak był prawdopodobny. Nasi eksperci szacują, że jest to możliwe w okresie od pięciu do ośmiu lat - powiedział.

Zdaniem szefa niemieckiego resortu obrony, pewne jest, że "mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia militarnego w Europie, która nie istniała od 30 lat".

12:49

"Ukraina ma problem z uzyskaniem przewagi na polu boju, przeszła na większym odcinku frontu do defensywy, ale są również problemy ze wsparciem dla Ukrainy ze strony państw zachodnich, oraz narastający problemy wewnętrzne" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Adam Eberhardt, tłumacząc, że nad Kijowem zbierają się czarne chmury.

12:04

Grupa hakerów powiązana z główną agencją wywiadowczą Ukrainy wykradła plany 500 rosyjskich obiektów wojskowych. Hakerzy z organizacji "Blackjack" pozyskali 1,2 terabajta danych.

11:38

Nad Morzem Azowskim zauważono rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50, podobny do maszyny zestrzelonej przez naszą armię przed pięcioma dniami - powiadomił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ihnat.

Utrata samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej A-50 prawdopodobnie zmusi Rosję do ograniczenia misji rozpoznawczych nad Ukrainą - oceniło w środę brytyjskie ministerstwo obrony. Resort wówczas szacował wtedy, że rosyjska armia posiada jeszcze osiem takich maszyn.

Rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50 na zdjęciu ilustracyjnym / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

11:31

Zamrożone pieniądze rosyjskich oligarchów zaliczką dla Ukraińców - brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron wezwał do wypracowania międzynarodowego porozumienia w sprawie przekazania tych pieniędzy Kijowowi.

10:39

Władze obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy informują, że w ubiegłym roku odnotowano tam duży wzrost liczby przypadków wścieklizny wśród dzikich zwierząt. Było to spowodowane rosyjską inwazją, ponieważ przeprowadzenie szczepień okazało się niemożliwe w warunkach wojny.

Większość terenów na północy i wschodzie Charkowszczyzny została wyzwolona przez ukraińskie wojska podczas kontrofensywy we wrześniu 2022 roku. W okolicach Kupiańska od miesięcy trwają intensywne walki z agresorem. Miejscowości położone nieopodal granicy z Rosją, a także m.in. Charków, są często ostrzeliwane przez siły rosyjskie.

07:35

W magazynie ropy naftowej w mieście Klińce w obwodzie briańskim na zachodzie Rosji wybuchł pożar po tym, jak z zestrzelonego przez rosyjskie wojsko ukraińskiego dronu spadł ładunek wybuchowy - poinformował gubernator obwodu Aleksandr Bogomaz.

Obwód briański graniczy z Ukrainą.

Według gubernatora Bogomaza, którego cytuje agencja Reutera, dron atakował "obiekty znajdujące się w mieście". Poinformowano, że nie ma poszkodowanych, a pożar objął zbiorniki z ropą i obwałowanie wokół nich. Trwa gaszenie pożaru.