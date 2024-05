W okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy doszło w poniedziałek wieczorem do eksplozji. Prorosyjskie władze poinformowały o co najmniej dwóch wybuchach w mieście. Do eksplozji doszło także na przedmieściach Moskwy w mieście Bałaszycha. Tam zestrzelony został dron. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży we wtorek rano wizytę w Brukseli, gdzie ma podpisać z szefem rządu belgijskiego dwustronną umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, a pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku - podała we wtorek agencja Belga. Wtorek jest 825. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą śledzimy w raporcie dnia.

10:06 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Belgii Alexander De Croo podpisali we wtorek w Brukseli dwustronną umowę o bezpieczeństwie. Obejmuje ona dostawę 30 myśliwców F-16 do 2028 roku. Do podpisania umowy doszło w trakcie niespodziewanej wizyty ukraińskiego prezydenta w stolicy Belgii. 09:12 Belgia dostarczy Ukrainie 30 myśliwców F-16 do 2028 roku, a pierwsze mają trafić do tego kraju już w tym roku - podała we wtorek agencja Belga, powołując się na ministrę spraw zagranicznych Belgii Hadje Lahbib. Deklaracja padła przed wtorkową wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Brukseli. Samoloty wielozadaniowe F-16 produkcji amerykańskiej mają zniwelować rosyjską przewagę w powietrzu i pomóc siłom ukraińskim w odpieraniu ataków na miasta. 05:30 Rosyjscy hakerzy, którzy przed dwoma laty przeprowadzili atak na serwery MSZ Węgier, mogli uzyskać dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO – powiedział w wywiadzie dla portalu 444.hu Peter Buda, węgierski analityk ds. bezpieczeństwa narodowego. W połowie maja portal 444.hu opublikował dokumenty potwierdzające, że w 2022 r. doszło do zakrojonego na szeroką skalę ataku rosyjskich hakerów na system informatyczny węgierskiego MSZ. Rząd Viktora Orbana zaprzeczał wówczas, że taki atak miał miejsce. Z opublikowanych ostatnio dokumentów wynika jednak, że resort spraw zagranicznych miał o nich wiedzę. Zobacz również: Rosjanie mogli mieć dostęp do infrastruktury informacyjnej NATO 05:18 Prezydent Łotwy Edgars Rinkevics w wywiadzie dla CNN wezwał zachodnie kraje do zniesienia ograniczeń w używaniu przez Ukrainę dostarczanej przez nie broni. Podkreślił, że obecne postępy Rosji na polu walki są m.in. konsekwencją zwlekania i niezdecydowania Zachodu. Rinkievics stwierdził, że rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim jest konsekwencją nie tylko tego, że Rosji udało się przestawić gospodarkę w tryb wojenny i przeprowadzić mobilizację, ale także konsekwencją błędów w reakcji partnerów zachodnich na sytuację i udzielaniu wsparcia Ukrainie. 05:07 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży we wtorek rano wizytę w Brukseli, gdzie ma podpisać z szefem rządu belgijskiego dwustronną umowę o współpracy w zakresie bezpieczeństwa - podała kancelaria belgijskiego premiera Aleksandra De Croo. Zełenski ma także spotkać się w królem Filipem, a kilkugodzinna podróż do Belgii zakończy się w południe na lotnisku wojskowym w Melsbroek pod Brukselą. Tam prezydent Ukrainy ma spotkać się z belgijskimi pilotami, instruktorami i technikami, specjalizującymi się w myśliwcach F-16. 05:03 W okupowanym przez Rosjan Ługańsku na wschodzie Ukrainy doszło w poniedziałek wieczorem do eksplozji. Prorosyjskie władze poinformowały o co najmniej dwóch wybuchach w mieście.Według wpisów w rosyjskich mediach społecznościowych do wybuchów prawdopodobnie doszło na terenie Ługańskiej Wyższej Wojskowej Szkoły Lotniczej, gdzie wybuchł pożar. Z kolei, jak pisze agencja Ukrinform, w wyniku ataku rakietowego na bazę wojskową w Sorokino w obwodzie ługańskim, która jest zajęta przez Rosjan, rannych zostało czterech rosyjskich żołnierzy. Do eksplozji doszło także na przedmieściach Moskwy w mieście Bałaszycha. Tam zestrzelony został dron. W związku z tym doszło do zmian w kursowaniu samolotów na moskiewskich lotniskach.

