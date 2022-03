Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Z naszym gościem porozmawiamy o aktualnej sytuacji w Kijowie. Sprawdzimy, jak miasto przygotowuje się do rosyjskiego szturmu i jak funkcjonują w nim ludzie, którzy zostali, by się bronić. Zapytamy jak Ukraińcy przyjęli wizytę trzech premierów w Kijowie i jak odnoszą się do ewentualnej misji pokojowej państw zachodnich.