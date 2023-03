Rosjanie zaatakowali w środę Zaporoże. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 25 jest rannych. Zacięte walki trwają nadal na północnych i południowych obrzeżach atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu w obwodzie donieckim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia zmieni cele ostrzałów; zamiast infrastruktury energetycznej częściej atakowane mogą być obiekty wojskowe i logistyczne - mówi Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR). Bank Światowy prognozuje, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 411 mld dolarów. Najważniejsze informacje dotyczące 392. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 22.03.2023 r.

21:19

Władimir Putin nie osiągnął połowy, a może nawet dwóch trzecich spośród celów, które stawiał sobie przed wizytą chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie. Lider ChRL uzyskał natomiast to, czego oczekiwał - ocenił Ihor Żowkwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

19:59

Od ponad półtora miesiąca około 30 ukraińskich pilotów przechodzi przyspieszone szkolenie na francuskich myśliwcach Mirage 2000 w bazach lotniczych Mont-de-Marsan i Nancy - poinformował portal dziennika "Le Figaro". "Gdyby zapadła decyzja polityczna, Francja mogłaby dostarczyć kilkanaście samolotów bojowych dla ukraińskiej armii" - dodaje.

Doniesienia francuskiej prasy dementuje rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ihnat. Powiedział, że informacje o szkoleniu ukraińskich pilotów nie są zgodne ze stanem faktycznym - pisze portal Liga.net. Podkreślił, że tysiące ukraińskich wojskowych, w tym służących w siłach powietrznych, przechodzą szkolenia w różnych krajach świata i to jest "typowe zjawisko".

We Francji odbywały się różne szkolenia, ale nie te obejmujące pilotów - dodał Ihnat.

19:54

Nakaz aresztowania to najlepsze, co może spotkać rosyjskiego zabójcę - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosja przegra tę wojnę - dodał szef państwa, który tego dnia był w Donbasie i Charkowie na wschodzie Ukrainy.

Zełenski zapowiedział też odpowiedź na każde rosyjskie uderzenie w ukraińskie miasta. W środę rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże, a w nocy z wtorku na środę Rzyszczów w obwodzie kijowskim. W Zaporożu zginęła jedna osoba, a ponad 30 zostało rannych, zaś w Rzyszczowie śmierć poniosło ośmiu cywilów.

Prezydent Zełenski w Doniecku podczas spotkania z żołnierzami / UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / PAP/EPA

19:46

Z większości rosyjskich regionów, a także z okupowanego przez Rosję Krymu napływają doniesienia o coraz poważniejszych problemach z wypłatami dla żołnierzy walczących w armii agresora; skala tego zjawiska nasiliła się w marcu - poinformował portal Ukrainska Prawda za niezależnym rosyjskim portalem Wiorstka.

Wojskowym obiecuje się wynagrodzenia w wysokości 195 tys. rubli, czyli około 11 tys. zł miesięcznie, lecz w rzeczywistości żołnierze otrzymują niewielką część tej sumy lub wręcz nie dostają żadnych pieniędzy. Dotyczy to zarówno zawodowych żołnierzy kontraktowych, jak też rezerwistów zmobilizowanych na wojnę z Ukrainą i ochotników. Pierwsze większe trudności w tym względzie pojawiły się w listopadzie 2022 roku, następnie problem nasilił się na początku bieżącego roku, a teraz stał się jeszcze poważniejszy - oznajmił ukraiński serwis, powołując się m.in. na liczne skargi żołnierzy i ich rodzin publikowane w rosyjskich sieciach społecznościowych.

19:10

Zacięte walki trwają nadal na północnych i południowych obrzeżach atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu w obwodzie donieckim, ale potencjał ofensywny Rosjan maleje - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Przeciwnik wciąż usiłuje zająć miasto i traci znaczne ilości siły żywej, uzbrojenia i sprzętu wojskowego" - głosi komunikat sztabu.

Rosjanie szturmują Bachmut od sierpnia 2022 roku; walki o to miasto są najdłuższą bitwą od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę.

18:52

Rosyjska armia zmieni cele ostrzałów; zamiast infrastruktury energetycznej częściej atakowane mogą być obiekty wojskowe i logistyczne - mówi Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Według niego system energetyczny pozostanie jednocześnie jednym z celów przeciwnika. Wśród możliwych celów wymienia też m.in. rafinerie i przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego.

17:49

Bank Światowy prognozuje, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 411 mld dolarów, w tym 14 mld USD jeszcze w tym roku, by sfinansować "krytyczne i priorytetowe inwestycje" - głosi opublikowany dokument, cytowany przez AFP.

Kwota 411 mld dolarów to ponad dwukrotność PKB Ukrainy uzyskanego w 2021 roku. Poprzednia prognoza Banku Światowego, opublikowana w październiku ubiegłego roku, przewidywała, że na odbudowę kraju trzeba będzie przeznaczyć 350 mld USD.

17:48

Raniony w Ukrainie polski wolontariusz przeszedł operację w szpitalu w Dnieprze. Jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny - poinformował wiceszef ZPHM Sławomir Butkiewicz. Transport mężczyzny do Polski planowany jest na poniedziałek.

17:43

Trzech mężczyzn w wieku 60, 29 i 19 lat zginęło w wyniku wybuchu miny przeciwpancernej w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - poinformowała policja tego regionu. Ofiary pojechały zbierać drewno. Do tragedii doszło w okolicy wyzwolonej jesienią spod rosyjskiej okupacji Snihuriwki.

Według ukraińskich władz wskutek rosyjskiej napaści zaminowanych zostało ok. 250 tys. kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy, czyli obszar większy niż powierzchnia Wielkiej Brytanii.

16:48

Wojska rosyjskie nadal próbują okrążyć Awdijiwkę, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, i nasilają ostrzały, używając do ataków lotnictwa i wszelkiego rodzaju artylerii - powiedział przedstawiciel władz miejskich Witalij Barbasz.

Barbasz stwierdził, że Rosjanie używają "wszystkiego, co mają" do ataków na miasto. Stosują bombardowania lotnicze, atakują przy użyciu artylerii lufowej, systemów rakietowych, bomb zapalających i amunicji kasetowej. "Wszystko to leci na miasto i na pozycje wokół niego" - powiedział Barbasz.

16:19

Prezydent Ukrainy opublikował nagranie, na którym widać, jak rosyjska rakieta uderza w blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych informacji zginęła jedna osoba, a 25 zostało rannych. "Twarz Rosji to rakiety, które celowo niszczą ukraińskie domy mieszkalne" - oświadczyła pierwsza dama Ołena Zełenska.

15:20

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na miasto Rzyszczów w obwodzie kijowskim; pod gruzami mogą być ludzie - poinformowały ukraińskie służby ratunkowe. Rosyjskie wojsko zaatakowało miasto ostatniej nocy dronami kamikadze.

W ataku częściowo zniszczone zostały hotele pracownicze i szkoły.

14:45

Ukraińscy żołnierze zaimponowali amerykańskim szkoleniowcom, którzy uczyli ich obsługi systemu obrony przeciwlotniczej Patriot; US Army przeszkoliła 65 żołnierzy i żołnierek Ukraińskich Sił Zbrojnych w wieku od 19 do 67 lat - napisała CNN.

Szkolenie, które odbywało się w bazie wojskowej Fort Sill w Oklahomie, trwało 10 tygodni i było bardzo intensywne. Zajęcia odbywały się przez sześć dni w tygodniu od godz. 7 do 18 - podała stacja.

Według instruktorów, z którymi rozmawiał wysłannik CNN, Ukraińcy poradzili sobie z podstawami obsługi Patriotów "śpiewająco".

Nasza ocena jest taka, że umiejętności ukraińskich żołnierzy są imponujące; uczą się bardzo szybko ze względu na ich rozległą wiedzę z zakresu obrony przeciwlotniczej i doświadczenie na polu walki - powiedział generał Shane Morgan, p.o. dowódcy Fort Sill.

System Patriot ma zostać rozmieszczony na Ukrainie w najbliższych tygodniach.

13:41

Dwa rosyjskie bombowce strategiczne leciały przez siedem godzin nad Morzem Japońskim w czasie wizyty premiera Japonii Fumio Kishidy na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera.

Bombowce strategiczne Tu-95 mogą przenosić pociski z głowicą jądrową, a Moskwa regularnie wysyła je na wody międzynarodowe Arktyki, Północnego Atlantyku i Pacyfiku w ramach pokazu siły - skomentował Reuters.

Agencja podkreśliła, że moment przelotu bombowców nad Morzem Japońskim wydaje się bardziej celowy niż zwykle ze względu na wizytę Kishidy w Kijowie, który okazał solidarność z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w walce jego kraju przeciwko Rosji.

13:27

Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 25 jest rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału domów mieszkalnych w Zaporożu - powiadomiły władze miasta.

Anatolij Kurtiew, sekretarz rady miejskiej Zaporoża podał, że "pod ostrzał trafiły dwa ośmiopiętrowe bloki mieszkalne".

Wśród rannych jest dwoje dzieci w wieku siedmiu i dziewięciu lat.

Na miejscu ataków trwa operacja ratunkowa.

13:12

Rosyjskie wojsko przerzuca zabytkowe czołgi T-54, których technologia pochodzi sprzed II wojny światowej, produkcja ruszyła w 1946 r., a użyto ich do tłumienia antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku - poinformował portal Radia Swoboda.

Portal powołał się na zdjęcia opublikowane przez niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT). Widać na nich pociąg wiozący czołgi T-54, zmierzający na zachód Rosji. CIT dowiedział się, że pociąg wyjechał z miasta Arsenjew w Kraju Nadmorskim na Daleki Wschodzie Rosji, w którym mieści się Centralna Baza Rezerw i Składowania Czołgów. Na zdjęciu widać czołgi T-54 oraz późniejszy model T-55.

12:36

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę na froncie w obwodzie donieckim i nagrodził żołnierzy broniących Bachmutu, miasta atakowanego przez Rosjan - poinformowała kancelaria prezydenta w oficjalnym komunikacie.

"Podczas wizyty roboczej w obwodzie donieckim prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził pozycje wojskowych ukraińskich na linii frontu, na kierunku bachmuckim" - głosi komunikat. Jak dodano, szef państwa "wysłuchał raportów na temat sytuacji operacyjnej i przebiegu działań bojowych na tym odcinku frontu".

Mam honor być dzisiaj tutaj, na wschodzie naszego kraju, na Donbasie, i odznaczyć naszych bohaterów - podziękować wam i uścisnąć wam dłoń. Podziękować za to, że bronicie państwa i suwerenności, bronicie wschodu Ukrainy - powiedział prezydent.