11:33

Bachmut jest epicentrum walk na froncie - powiadomił sztab generalny ukraińskiej armii. Wojska rosyjskie kontynuują ataki na pięciu kierunkach na wschodzie kraju - łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim, marjinskim i szachtarskim. "W ciągu doby nasze wojska odparły 69 ataków przeciwnika. Epicentrum działań bojowych pozostaje Bachmut" - poinformowano w sztabie generalnym armii ukraińskiej.



11:25

W Moskwie rozpoczęła się wizyta przywódcy Chin Xi Jinpinga.

10:23

Pochodzący z Mariupola 40-letni Jewhen Meżewyj odnalazł swojego syna i dwie córki po kilku miesiącach po tym, gdy dzieci zostały deportowane do Rosji - poinformował dziennik "The Guardian".

10:22

Czterej ukraińscy żołnierze zginęli w wyniku detonacji pocisku w trakcie szkolenia wojskowego - powiadomiły ukraińskie władze. Do wypadku doszło w ośrodku szkoleniowym Desna w obwodzie czernihowskim.

Portal Ukrainska Prawda, powołując się na Państwowe Biuro Śledcze, podaje, że wstępne ustalenia mówią o detonacji pocisku podczas strzelań szkoleniowych. Do wypadku doszło w sobotę, 18 marca.



10:21

W ciągu ostatnich trzech tygodni siły rosyjskie w bardzo wolnym tempie zdobyły pewne tereny wokół wciąż bronionego przez wojska Ukrainy miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Dodano, że Awdijiwka jest w dużej mierze zburzona, a sytuacja przypomina tę wokół Bachmutu.



Rosyjskie natarcie na okolice Awdijiwki jest prowadzone głównie siłami 1. Korpusu Armijnego tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, czyli przez żołnierzy, którzy pochodzą z tych terenów i dobrze je znają.



09:33

Tempo rosyjskich ataków na Ukrainie w ostatnich tygodniach zmalało, co może oznaczać, że wiosenna ofensywa wkrótce wygaśnie - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

09:09

Sądownictwo międzynarodowe to nie jest sprint. To jest bieg długodystansowy, więc, mimo że teraz wydaje się to mało prawdopodobne, to jednak takiej opcji bym nie wykluczała - w ten sposób gość Roberta Mazurka - prof. Patrycja Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego komentowała decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi w Ukrainie.

08:37

Prezydent Chin Xi Jinping chce osobiście przekonać się, w jakiej formie jest Władimir Putin, to jeden z celów jego wizyty w Moskwie - powiedział były wiceszef MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Polityk ocenił zarazem, że pozycję rosyjskiego dyktatora osłabiła ubiegłotygodniowa decyzja MTK w Hadze, który wydał nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodniami wojennymi w Ukrainie. Kowal nazwał też prezydenta USA Joe Bidena "Mojżeszem nowych czasów".

08:20

Chiny chcą zacieśnienia współpracy z Rosją. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping przed rozpoczynającą się dziś wizytą w Moskwie napisał artykuł do kremlowskich mediów. Z kolei w chińskiej gazecie ukazał się artykuł prezydenta Rosji. Władimir Putin napisał w nim, czego spodziewa się po wizycie Xi Jinpinga.

06:17

Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych UE powinni podjąć polityczną decyzję w sprawie trzyetapowego planu zakupu amunicji dla Ukrainy. Plan ten zakłada: dostawy z własnych magazynów, wspólne zakupy i wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego. Mamy dobry tekst, a celem jest, żeby szefowie dyplomacji UE podjęli dzisiaj decyzję polityczną - powiedział RMF FM unijny dyplomata.

05:16

Były doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Herbert Raymond McMaster powiedział w wywiadzie dla CBS, że w nadchodzących dniach i tygodniach pojawi się więcej dowodów na to, że Chiny pomagają Rosji w jej inwazji na Ukrainę.

Chiny nie chcą zostać przyłapane na robieniu tego, to prawda, ponieważ jednocześnie pomagając Rosjanom w mordowaniu Ukraińców, mówią także: "Hej, Chiny są otwarte na biznes" - powiedział McMaster.

Chiny zaprzeczyły, że dostarczają broń Rosji w wojnie na Ukrainie.

05:15

Były szef kolei ukraińskich w związku z wizytą poszukiwanego przez Trybunał Karny w Hadze Władimira Putina w Mariupolu zaproponował uruchomienie nowego połączenia kolejowego Mariupol-Haga dla "pierwszego pasażera".

Ołeksandr Kamyszin, który kierował państwową firmą do czasu ustąpienia ze stanowiska pod koniec lutego, zamieścił na Twitterze zdjęcie pociągu Mariupol-Haga z napisem: "czeka na pierwszego pasażera".

"Gdy cywilizowany świat ogłasza nakaz aresztowania Putina w przypadku przekroczenia granic Rosji, morderca tysięcy mariupolskich rodzin przybył podziwiać ruiny miasta i groby. Cynizm i brak skruchy" - napisał doradca szefa biura Prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak i dodał: "Przestępcę zawsze ciągnie na miejsce zbrodni".



05:10

Wielka Brytania jest gotowa pomóc Polsce wypełnić luki w obronie przeciwlotniczej spowodowane wysłaniem przez Warszawę części swoich myśliwców MiG-29 na Ukrainę - powiedział wiceminister obrony Wielkiej Brytanii James Heappey niemieckiemu dziennikowi "Welt".